일본은행의 L 머니 스탁 y/y는 일본 경제에서 유통되는 화폐의 전량을 반영합니다. 이 지수는 1년 전 같은 달에 비해 해당 달의 자금주 변동을 반영합니다.

L 머니 스탁은 기업과 개인이 결제, 예금 기관의 예금, 정기예금(M3 Money Stock) 및 유동성이 있는 추가 요소를 위해 사용할 수 있는 현금 및 잔여 자산을 포함합니다. 여기에는 금전신탁, 투자신탁, 은행에서 발행한 스트레이트채권, 은행사채, 정부증권 및 외국채권이 포함됩니다.

이 계산은 민간 가구, 비금융 기업, 지방 정부 및 시 기업이 보유한 돈의 전량을 포함하기 위한 것입니다. 이 계산에는 중앙정부, 예금기관, 보험회사, 정부금융기관, 은행 및 보험지주회사 및 비거주자가 보유한 예금 등은 포함되지 않습니다.

금융주 구조는 끊임없이 변화하고 있습니다. 예를 들어, 현금의 비율은 감소합니다.

L 머니 스탁 지표는 그 나라의 인플레이션을 특징짓습니다. 과도한 통화 공급 증가는 잠재적으로 인플레이션을 야기하고 정부가 금리가 오르게 함으로써 통화 증가를 억제할 수 있다는 우려를 불러일으킬 수 있으며 이는 결국 미래 가격을 하락시킵니다. 일본에서는, 많은 일본인들이 돈을 절약하는 경향이 있고, 특히 노인들은 "단스 요킨"이라고 불리는 현금 절약을 선호하는 경향이 있기 때문에, 일본 은행의 엔화의 양을 늘리려는 결정이 반드시 인플레이션으로 이어지지는 않을 수도 있습니다.

예상보다 높은 지수는 JPY에 대해 긍정적이고 강한 것으로 볼 수 있지만, 이 관계는 신뢰할 수 있는 것으로 간주되지 않습니다.

마지막 값: