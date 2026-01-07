Markit/CIPS 서비스 PMI는 Markit이 CIPS(Chartered Institute of Provision & Supply)와 함께 계산합니다. 그것은 영국 경제의 서비스 분야에서 사업 조건과 구매 관리자의 활동 수준을 특징짓습니다.

종종 구매 관리자는 구매가 회사의 생산 활동에 선행하기 때문에 다른 회사 직원보다 먼저 시장 상황의 변화를 추적할 수 있습니다. 구매 담당자들은 이러한 변화를 가장 먼저 알아차리는 사람들 중 하나입니다. 설문조사의 표본은 전국 최대 대기업 수를 대상으로 선정됩니다.

PMI 계산은 GDP에 가장 높은 기여를 하는 600개 이상의 영국 기업의 구매 임원들에게 보낸 설문지에 대한 월별 답변에서 수집된 데이터를 기반으로 합니다. 관리자들은 국가 건설 분야의 현재 사업과 경제 상황을 파악해야 합니다. 설문지는 다음과 같은 경제적 변수를 다룹니다:

기업 활동

새 주문

백로그

생산된 서비스에 대해 받은 가격

지급된 가격(생산 과정에서 구입한 자재 및 서비스의 경우)

고용

단기 기업 활동

조사 참여자들은 상대적인 추정치, 즉 수치가 증가했는지, 감소했는지 또는 변하지 않았는지 여부를 제공합니다. 개별 하위 색인은 이러한 답변을 기반으로 계산됩니다. 이러한 하위 지수는 인플레이션, 고용 및 경제활동의 기타 주요 지표의 특징을 나타냅니다.

지표는 계절에 따라 조정됩니다. 개별 가중치는 조사 대상 기업에 부여됩니다. 50을 넘으면 대부분의 응답자가 현재 경기 상황을 긍정적으로 평가한다는 것을 나타냅니다. 수치가 50 미만이면 업황 악화를 의미합니다.

PMI는 분석가들이 면밀히 주시하는 가장 인기 있는 지수 중 하나입니다. 전체 서비스 부문에 대한 운영 정보를 제공합니다. 그것은 생산과 물가상승률의 선행지표로 해석됩니다. 서비스 PMI 성장은 유리한 시장 상황을 보여주는 것으로 파운드화 시세에 긍정적인 것으로 볼 수 있습니다.

