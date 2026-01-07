미국 초기 실업수당 청구 4주 평균 (United States Initial Jobless Claims 4-Week Average)
|낮음
|218.750 K
|220.018 K
|
217.000 K
|마지막 발표
|중요도
|실제
|예측
|
이전
|218.603 K
|
218.750 K
|다음 발표
|실제
|예측
|
이전
최초 실업수당 청구 4주 평균은 지난 4주 동안 처음으로 실업보험 혜택을 신청하는 사람들의 수를 보여줍니다. 즉, 이 지표는 특정 기간 동안 얼마나 많은 사람들이 일자리를 잃었는지를 반영합니다.
이 지표는 노동 시장의 상태와 일반적인 미국 경제 상태를 평가하는 데 사용됩니다. 월별 수집 데이터는 높은 변동성 때문에 경제학자들은 종종 월평균 데이터를 모니터링합니다. 높은 변동성은 다양한 요인에서 비롯될 수 있습니다. 예를 들어, (휴일이나 휴가 중) 근무 주간의 감소로 인해 청구 건수가 줄어들 수 있습니다.
이 평균지표의 조직적인 성장은 노동시장의 약화와 실업률 증가를 가리킵니다. 초기 실업수당 청구는 일반적으로 경기가 침체되기 전에 증가합니다. 따라서, 이는 미국 경제 건전성의 강력한 선행 지표로 여겨집니다.
연준은 금리 결정 시 노동시장 상황도 감안합니다. 따라서 실업수당 청구 건수가 몇 달 연속 증가하면 미국 달러 시세에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
마지막 값:
실제 자료
예측
"미국 초기 실업수당 청구 4주 평균 (United States Initial Jobless Claims 4-Week Average)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.
예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.
웹 사이트의 경제 일정 위젯
경제 이벤트 달력을 직접 만드십시오. 이렇게 하려면 크기 및 표시 기간을 지정하기만 하면 됩니다. 이 위젯은 웹 사이트에서 자유롭게 사용할 수 있습니다. 그러나, 우리는 당신에게 제공된 코드를 변경하지 않은 상태로 유지하기를 요청합니다.
달력 데이터는 그대로 제공됩니다. 경제 뉴스 발표 빈도와 일정뿐만 아니라 경제 매개변수의 가치도 우리가 모르는 사이에 바뀔 수 있습니다. 제공된 정보를 사용할 수 있지만, 달력 데이터를 기반으로 거래 결정을 내릴 때 발생할 수 있는 모든 위험을 감수해야 합니다.
WordPress 웹 사이트에 공식 플러그인 사용