미국 초기 실업수당 청구 4주 평균 (United States Initial Jobless Claims 4-Week Average)

국가:
미국
USD, 미국 달러
소스:
미국 노동부 (United States Department of Labor)
분야:
노동
낮음 218.750 K 220.018 K
217.000 K
마지막 발표 중요도 실제 예측
이전
218.603 K
218.750 K
다음 발표 실제 예측
이전
최초 실업수당 청구 4주 평균은 지난 4주 동안 처음으로 실업보험 혜택을 신청하는 사람들의 수를 보여줍니다. 즉, 이 지표는 특정 기간 동안 얼마나 많은 사람들이 일자리를 잃었는지를 반영합니다.

이 지표는 노동 시장의 상태와 일반적인 미국 경제 상태를 평가하는 데 사용됩니다. 월별 수집 데이터는 높은 변동성 때문에 경제학자들은 종종 월평균 데이터를 모니터링합니다. 높은 변동성은 다양한 요인에서 비롯될 수 있습니다. 예를 들어, (휴일이나 휴가 중) 근무 주간의 감소로 인해 청구 건수가 줄어들 수 있습니다.

이 평균지표의 조직적인 성장은 노동시장의 약화와 실업률 증가를 가리킵니다. 초기 실업수당 청구는 일반적으로 경기가 침체되기 전에 증가합니다. 따라서, 이는 미국 경제 건전성의 강력한 선행 지표로 여겨집니다.

연준은 금리 결정 시 노동시장 상황도 감안합니다. 따라서 실업수당 청구 건수가 몇 달 연속 증가하면 미국 달러 시세에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

마지막 값:

실제 자료

예측

"미국 초기 실업수당 청구 4주 평균 (United States Initial Jobless Claims 4-Week Average)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.

예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.

날짜 (GMT)
참조
실제
예측
이전
27 12월 2025
218.750 K
220.018 K
217.000 K
20 12월 2025
216.750 K
220.796 K
217.500 K
13 12월 2025
217.500 K
215.664 K
217.000 K
6 12월 2025
216.750 K
210.913 K
214.750 K
29 11월 2025
214.750 K
218.614 K
224.250 K
22 11월 2025
223.750 K
213.070 K
224.750 K
15 11월 2025
224.250 K
227.250 K
20 9월 2025
237.500 K
236.492 K
240.250 K
13 9월 2025
240.000 K
244.415 K
240.750 K
6 9월 2025
240.500 K
230.816 K
230.750 K
30 8월 2025
231.000 K
228.412 K
228.500 K
23 8월 2025
228.500 K
228.933 K
226.000 K
16 8월 2025
226.250 K
224.419 K
221.750 K
9 8월 2025
221.750 K
218.017 K
221.000 K
2 8월 2025
220.750 K
219.889 K
221.250 K
26 7월 2025
221.000 K
222.299 K
224.500 K
19 7월 2025
224.500 K
225.813 K
229.500 K
12 7월 2025
229.500 K
232.450 K
235.750 K
5 7월 2025
235.500 K
237.294 K
241.250 K
28 6월 2025
241.500 K
241.953 K
245.250 K
21 6월 2025
245.000 K
247.555 K
245.750 K
14 6월 2025
245.500 K
242.066 K
240.750 K
7 6월 2025
240.250 K
238.999 K
235.250 K
31 5월 2025
235.000 K
228.256 K
230.500 K
24 5월 2025
230.750 K
231.568 K
231.000 K
17 5월 2025
231.500 K
231.043 K
230.500 K
10 5월 2025
230.500 K
227.635 K
227.250 K
3 5월 2025
227.000 K
227.217 K
226.000 K
26 4월 2025
226.000 K
221.245 K
220.500 K
19 4월 2025
220.250 K
225.166 K
221.000 K
12 4월 2025
220.750 K
218.137 K
223.250 K
5 4월 2025
223.000 K
222.644 K
223.000 K
29 3월 2025
223.000 K
225.953 K
224.250 K
22 3월 2025
224.000 K
219.591 K
228.750 K
15 3월 2025
227.000 K
231.185 K
226.250 K
8 3월 2025
226.000 K
225.304 K
224.500 K
1 3월 2025
224.250 K
220.277 K
224.000 K
22 2월 2025
224.000 K
211.260 K
215.500 K
15 2월 2025
215.250 K
217.880 K
216.250 K
8 2월 2025
216.000 K
219.264 K
217.000 K
1 2월 2025
216.750 K
216.393 K
212.750 K
25 1월 2025
212.500 K
218.132 K
213.500 K
18 1월 2025
213.500 K
210.338 K
212.750 K
11 1월 2025
212.750 K
205.346 K
213.500 K
4 1월 2025
213.000 K
217.851 K
223.250 K
28 12월 2024
223.250 K
224.643 K
226.750 K
21 12월 2024
226.500 K
230.127 K
225.500 K
14 12월 2024
225.500 K
225.338 K
224.250 K
7 12월 2024
224.250 K
215.351 K
218.500 K
30 11월 2024
218.250 K
215.872 K
217.500 K
12345678...13
