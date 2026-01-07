최초 실업수당 청구 4주 평균은 지난 4주 동안 처음으로 실업보험 혜택을 신청하는 사람들의 수를 보여줍니다. 즉, 이 지표는 특정 기간 동안 얼마나 많은 사람들이 일자리를 잃었는지를 반영합니다.

이 지표는 노동 시장의 상태와 일반적인 미국 경제 상태를 평가하는 데 사용됩니다. 월별 수집 데이터는 높은 변동성 때문에 경제학자들은 종종 월평균 데이터를 모니터링합니다. 높은 변동성은 다양한 요인에서 비롯될 수 있습니다. 예를 들어, (휴일이나 휴가 중) 근무 주간의 감소로 인해 청구 건수가 줄어들 수 있습니다.

이 평균지표의 조직적인 성장은 노동시장의 약화와 실업률 증가를 가리킵니다. 초기 실업수당 청구는 일반적으로 경기가 침체되기 전에 증가합니다. 따라서, 이는 미국 경제 건전성의 강력한 선행 지표로 여겨집니다.

연준은 금리 결정 시 노동시장 상황도 감안합니다. 따라서 실업수당 청구 건수가 몇 달 연속 증가하면 미국 달러 시세에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

