스페인 마킷제조구매관리자지수(PMI)는 최대 기업의 구매관리자를 대상으로 월별 설문조사를 통해 받은 정보를 바탕으로 스페인 제조업의 경제활동을 보여주는 거시경제 보고서 입니다. 이 지수는 마킷 이코노믹스에 의해 작성됩니다. 지수 계산은 대응 특성에 대한 평가를 암시합니다. 응답자는 상황이 개선되었는지, 악화되었는지 또는 변경되지 않았는지 판단합니다. 조사 대상 기업의 중요성을 고려해 응답 내용을 평가합니다.

정부 지표와 달리 제조 PMI는 월초에 발행되며 일본의 탄칸 또는 미국의 ISM과 유사하게 국가 경제 상태 및 발전을 보여줍니다.

스페인 PMI는 마킷 이코노믹스가 구매, 계약, 조달 전문가 협회(Aserciación Espaolaola de Profesionales de Compas, Contracación y Aprovisionamientos, AERCE)와 협력하여 계산합니다.

설문지는 신규 주문, 성능, 가격, 재고 및 고용을 포함한 여러 가지 매개 변수를 포함합니다. 그 중 가장 중요한 것은 신규 주문 접수와 생산 강도이며, 총 점유율은 50% 이상입니다.

고객으로부터 받은 새로운 주문

생산 강도(속도 및 수준)

공급자 딜리버리 (빠르거나 느림)

회사 인벤토리

회사 고용률

고객 인벤토리(회사 고객에 의한 인벤토리의 대략적인 평가)

회사가 제품 및 서비스에 지불하는 가격

주문 백로그(증가 또는 감소)

새로운 수출 주문(수출할 주문 수)

수입 (수입물량).

매개 변수:

지표는 계절에 따라 조정됩니다. 50을 넘으면 제조업 성장률을 나타내며 유로화 시세에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 낮은 값은 경제 활동이 감소할 가능성을 나타낼 수 있습니다. 42 미만은 경기침체 가능성을 보여주는 지표가 될 수 있습니다.

제조업 구매관리자지수는 경제발전의 주요 지표 중 하나이며 경기침체나 경제성장의 가능성을 보여주는 선행지표 입니다. 구매담당자는 단기적으로 일하고 경제상황 변화에 대한 동향을 모니터링할 수 있기 때문에 시장상황이 언제 변하는지 가장 먼저 알 수 있는 사람입니다. 제조업 PMI 성장은 현재 시장에서 유리한 조건을 보여줄 수 있으므로 유로화에 긍정적인 것으로 볼 수 있습니다.

