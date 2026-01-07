민간 비농업 급여는 농업 부문을 제외한 모든 미국 경제 부문의 민간 기업에서 해당 달에 창출된 신규 일자리의 수를 보여 줍니다. 이 계산은 미국 전역에서 약 63만4천 개의 일자리를 제공하는 약 147,000개의 기업을 대상으로 한 조사에 근거한 것입니다.

의료 보험, 의료, 건설, 경공업, 레크리에이션 및 엔터테인먼트, 금융 서비스, 소매 및 도매업, 광업, 운송 및 창고, 정보, IT 및 기타 분야를 포함한 모든 미국 경제 분야를 고려합니다.

민간 비농업 급여의 변화는 정부 급여보다 일반 비농업 급여 계산에 더 큰 기여를 합니다. 이것이 바로 이 지표가 노동시장 상태와 국가 경제 상황의 발전을 더 잘 반영하는 이유입니다. 그것은 달러 시세에 직접적인 영향을 미칩니다. 예상보다 높은 임금 인상은 미 달러화에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보입니다.

마지막 값: