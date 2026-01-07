캘린더섹션

경제 달력

국가

미국 민간 비농업 부문 급여 (United States Private Nonfarm Payrolls)

국가:
미국
USD, 미국 달러
소스:
노동통계국 (Bureau of Labor Statistics)
분야:
노동
중간 69 K 67 K
52 K
마지막 발표 중요도 실제 예측
이전
69 K
69 K
다음 발표 실제 예측
이전
  • 개요
  • 차트
  • 역사
  • 위젯

민간 비농업 급여는 농업 부문을 제외한 모든 미국 경제 부문의 민간 기업에서 해당 달에 창출된 신규 일자리의 수를 보여 줍니다. 이 계산은 미국 전역에서 약 63만4천 개의 일자리를 제공하는 약 147,000개의 기업을 대상으로 한 조사에 근거한 것입니다.

의료 보험, 의료, 건설, 경공업, 레크리에이션 및 엔터테인먼트, 금융 서비스, 소매 및 도매업, 광업, 운송 및 창고, 정보, IT 및 기타 분야를 포함한 모든 미국 경제 분야를 고려합니다.

민간 비농업 급여의 변화는 정부 급여보다 일반 비농업 급여 계산에 더 큰 기여를 합니다. 이것이 바로 이 지표가 노동시장 상태와 국가 경제 상황의 발전을 더 잘 반영하는 이유입니다. 그것은 달러 시세에 직접적인 영향을 미칩니다. 예상보다 높은 임금 인상은 미 달러화에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보입니다.

마지막 값:

실제 자료

예측

"미국 민간 비농업 부문 급여 (United States Private Nonfarm Payrolls)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.

예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.

날짜 (GMT)
참조
실제
예측
이전
11월 2025
69 K
67 K
52 K
9월 2025
97 K
98 K
18 K
8월 2025
38 K
102 K
77 K
7월 2025
83 K
139 K
3 K
6월 2025
74 K
88 K
137 K
5월 2025
140 K
66 K
146 K
4월 2025
167 K
147 K
170 K
3월 2025
209 K
145 K
116 K
2월 2025
140 K
113 K
81 K
1월 2025
111 K
215 K
273 K
12월 2024
223 K
246 K
182 K
11월 2024
194 K
-14 K
-2 K
10월 2024
-28 K
162 K
192 K
9월 2024
223 K
211 K
114 K
8월 2024
118 K
139 K
74 K
7월 2024
97 K
175 K
136 K
6월 2024
136 K
218 K
193 K
5월 2024
229 K
175 K
158 K
4월 2024
167 K
133 K
243 K
3월 2024
232 K
156 K
207 K
2월 2024
223 K
222 K
177 K
1월 2024
317 K
167 K
278 K
12월 2023
164 K
6 K
136 K
11월 2023
150 K
-26 K
85 K
10월 2023
99 K
-13 K
246 K
9월 2023
263 K
14 K
177 K
8월 2023
179 K
-5 K
155 K
7월 2023
172 K
-42 K
128 K
6월 2023
149 K
0 K
259 K
5월 2023
283 K
29 K
253 K
4월 2023
230 K
-10 K
123 K
3월 2023
189 K
-29 K
266 K
2월 2023
265 K
-13 K
386 K
1월 2023
443 K
-24 K
269 K
12월 2022
220 K
-8 K
202 K
11월 2022
221 K
15 K
248 K
10월 2022
233 K
-3 K
319 K
9월 2022
288 K
-31 K
275 K
8월 2022
308 K
-43 K
477 K
7월 2022
471 K
-8 K
404 K
6월 2022
381 K
51 K
336 K
5월 2022
333 K
8 K
405 K
4월 2022
406 K
-89 K
424 K
3월 2022
426 K
-23 K
739 K
2월 2022
654 K
54 K
448 K
1월 2022
444 K
-44 K
503 K
12월 2021
211 K
-84 K
270 K
11월 2021
235 K
38 K
628 K
10월 2021
604 K
61 K
365 K
9월 2021
317 K
-77 K
332 K
12345
리포트 보내기

웹 사이트의 경제 일정 위젯

경제 이벤트 달력을 직접 만드십시오. 이렇게 하려면 크기 및 표시 기간을 지정하기만 하면 됩니다. 이 위젯은 웹 사이트에서 자유롭게 사용할 수 있습니다. 그러나, 우리는 당신에게 제공된 코드를 변경하지 않은 상태로 유지하기를 요청합니다.

달력 데이터는 그대로 제공됩니다. 경제 뉴스 발표 빈도와 일정뿐만 아니라 경제 매개변수의 가치도 우리가 모르는 사이에 바뀔 수 있습니다. 제공된 정보를 사용할 수 있지만, 달력 데이터를 기반으로 거래 결정을 내릴 때 발생할 수 있는 모든 위험을 감수해야 합니다.

WordPress 웹 사이트에 공식 플러그인 사용

WordPress 웹 사이트에 공식 플러그인 사용

다운로드
MQL5 Algo Trading Community
위젯 유형
언어
컬러 테마
날짜 형식
크기
×
디스플레이 정보
기본 일정 기간
임베드 코드