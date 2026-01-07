중국 케이신종합구매관리자지수(PMI)는 민간 부문 사업 발전 동향을 반영한 전국적 제조업 활동 지표입니다. 이번 연구는 카이신이 후원하고 IHS마킷이 진행 공식 자료로 드러난 틈새를 중소기업이 메우는 데 주력 400개 기업의 대표 그룹을 대상으로 한 설문조사에서 데이터가 수집됩니다.

구매담당자는 기업의 생산활동보다 구매가 선행되기 때문에 다른 회사 직원보다 시장상황 변화를 일찍 추적할 수 있는 경우가 있기 때문에 가장 먼저 변화를 알아차리는 사람은 구매책임자다. 구매 담당자들은 이러한 변화를 가장 먼저 알아차린 사람들 중 하나입니다.

구매관리자들은 입출력 가격, 고용, 생산, 신규주문 등 업무의 기본요소를 평가하는 설문지를 작성합니다. 조사 참여자는 상대적인 추정치, 즉 데이터가 상승했거나 데이터가 하강했거나 데이터가 동일하게 유지되는 경우 이를 제공합니다. 개별 하위 지수는 이러한 답변을 기반으로 계산됩니다. 이러한 하위 지표는 인플레이션, 고용 및 경제활동의 기타 주요 지표의 특징을 나타냅니다. 응답은 매월 하반기에 수집됩니다.

최종 지수는 현재 수준을 "높은" 수준의 응답 비율에 "변경되지 않은" 응답 비율의 절반을 더해서 계산 50을 넘으면 대부분의 응답자가 현재 경기 상황을 긍정적으로 평가한다는 것을 나타냅니다. 수치가 50 미만이면 업황 악화를 의미합니다.

중국은 두 번째로 큰 경제대국이자 최대의 금속 소비국이자 생산국이기 때문에 전 세계적으로 중국 PMI가 면밀히 감시되고 있습니다. PMI 성장은 우호적인 시장 상황을 보여주는 지표로 위안화에 긍정적으로 볼 수 있습니다.

마지막 값: