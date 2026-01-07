상품선물거래위원회(CFTC)의 원유 비상업적 순포지션 주간 보고서는 시장에 존재하고 비상업적(투기적) 거래자들에 의해 개설된 장기 및 단기 원유 포지셔닝의 총량 차이를 반영합니다. 보고서는 미국 선물시장(시카고와 뉴욕거래소)만 포함하고 있습니다. 따라서 이 지표는 미국 내 장기 원유 포지셔닝의 순량을 나타냅니다.

비상업적 거래자는 미래나 옵션 시장에서 위험회피에 적합하지 않은 포지션을 개방합니다. 이 그룹에는 추측성 연산만 포함됩니다. 동일한 거래자는 일부 자산과의 거래에 대해 상업적, 다른 자산과의 비 상업적 거래로 정의될 수 있습니다. 이 분류는 CFTC 보고서에 반영됩니다.

CFTC는 트레이더와 분석가들이 시장의 동태를 이해하는 데 도움이 되도록 트레이더의 순포지션과 약속에 대한 보고서를 발행합니다. 이 보고서들은 FCM 브로커들이 제공하는 포지션, 청산 회사, 환전소 등에 대한 자료를 바탕으로 작성됩니다. CFTC 분석 부서는 데이터만 제공할 뿐, 왜 그러한 위치 비율이 형성되었는지에 대한 설명은 제공하지 않습니다.

원유는 세계 시장에서 중요한 상품 자산입니다. 따라서, 원유선물의 역학관계는 향후 며칠간 그 강세를 나타내는 것입니다. 이 지표는 석유 시장의 다른 지표와 함께 해석되는 경우가 많습니다. The САЕС 보고서는 소량의 글로벌 데이터를 다루므로 원유 시세에 미치는 영향이 제한적입니다.

