캘린더섹션

경제 달력

국가

CFTC 원유 비상업 순포지션 (CFTC Crude Oil Non-Commercial Net Positions)

국가:
미국
USD, 미국 달러
소스:
U.S. 상품선물거래위원회 (U.S. Commodity Futures Trading Commission)
분야:
시장
중간 N/D
마지막 발표 중요도 실제 예측
이전
  • 개요
  • 차트
  • 역사
  • 위젯

상품선물거래위원회(CFTC)의 원유 비상업적 순포지션 주간 보고서는 시장에 존재하고 비상업적(투기적) 거래자들에 의해 개설된 장기 및 단기 원유 포지셔닝의 총량 차이를 반영합니다. 보고서는 미국 선물시장(시카고와 뉴욕거래소)만 포함하고 있습니다. 따라서 이 지표는 미국 내 장기 원유 포지셔닝의 순량을 나타냅니다.

비상업적 거래자는 미래나 옵션 시장에서 위험회피에 적합하지 않은 포지션을 개방합니다. 이 그룹에는 추측성 연산만 포함됩니다. 동일한 거래자는 일부 자산과의 거래에 대해 상업적, 다른 자산과의 비 상업적 거래로 정의될 수 있습니다. 이 분류는 CFTC 보고서에 반영됩니다.

CFTC는 트레이더와 분석가들이 시장의 동태를 이해하는 데 도움이 되도록 트레이더의 순포지션과 약속에 대한 보고서를 발행합니다. 이 보고서들은 FCM 브로커들이 제공하는 포지션, 청산 회사, 환전소 등에 대한 자료를 바탕으로 작성됩니다. CFTC 분석 부서는 데이터만 제공할 뿐, 왜 그러한 위치 비율이 형성되었는지에 대한 설명은 제공하지 않습니다.

원유는 세계 시장에서 중요한 상품 자산입니다. 따라서, 원유선물의 역학관계는 향후 며칠간 그 강세를 나타내는 것입니다. 이 지표는 석유 시장의 다른 지표와 함께 해석되는 경우가 많습니다. The САЕС 보고서는 소량의 글로벌 데이터를 다루므로 원유 시세에 미치는 영향이 제한적입니다.

마지막 값:

실제 자료

"CFTC 원유 비상업 순포지션 (CFTC Crude Oil Non-Commercial Net Positions)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트.

날짜 (GMT)
참조
실제
예측
이전
23 12월 2025
N/D
16 12월 2025
N/D
9 12월 2025
N/D
2 12월 2025
N/D
25 11월 2025
N/D
18 11월 2025
N/D
10 11월 2025
N/D
4 11월 2025
N/D
28 10월 2025
N/D
21 10월 2025
N/D
14 10월 2025
N/D
7 10월 2025
N/D
30 9월 2025
N/D
103.0 K
23 9월 2025
103.0 K
98.7 K
16 9월 2025
98.7 K
81.8 K
9 9월 2025
81.8 K
102.4 K
2 9월 2025
102.4 K
109.5 K
26 8월 2025
109.5 K
120.2 K
19 8월 2025
120.2 K
116.7 K
12 8월 2025
116.7 K
141.8 K
5 8월 2025
141.8 K
156.0 K
29 7월 2025
156.0 K
153.3 K
22 7월 2025
153.3 K
162.4 K
15 7월 2025
162.4 K
209.4 K
8 7월 2025
209.4 K
234.7 K
1 7월 2025
234.7 K
233.0 K
24 6월 2025
233.0 K
231.0 K
17 6월 2025
231.0 K
191.9 K
10 6월 2025
191.9 K
168.0 K
3 6월 2025
168.0 K
165.7 K
27 5월 2025
165.7 K
186.4 K
20 5월 2025
186.4 K
185.3 K
13 5월 2025
185.3 K
175.4 K
6 5월 2025
175.4 K
177.2 K
29 4월 2025
177.2 K
171.0 K
22 4월 2025
171.0 K
146.4 K
15 4월 2025
146.4 K
139.6 K
8 4월 2025
139.6 K
167.7 K
1 4월 2025
167.7 K
180.6 K
25 3월 2025
180.6 K
166.8 K
18 3월 2025
166.8 K
164.1 K
11 3월 2025
164.1 K
154.8 K
4 3월 2025
154.8 K
171.2 K
25 2월 2025
171.2 K
197.6 K
18 2월 2025
197.6 K
220.0 K
11 2월 2025
220.0 K
230.3 K
4 2월 2025
230.3 K
264.1 K
28 1월 2025
264.1 K
298.8 K
21 1월 2025
298.8 K
306.3 K
14 1월 2025
306.3 K
279.6 K
12345678...20
리포트 보내기

웹 사이트의 경제 일정 위젯

경제 이벤트 달력을 직접 만드십시오. 이렇게 하려면 크기 및 표시 기간을 지정하기만 하면 됩니다. 이 위젯은 웹 사이트에서 자유롭게 사용할 수 있습니다. 그러나, 우리는 당신에게 제공된 코드를 변경하지 않은 상태로 유지하기를 요청합니다.

달력 데이터는 그대로 제공됩니다. 경제 뉴스 발표 빈도와 일정뿐만 아니라 경제 매개변수의 가치도 우리가 모르는 사이에 바뀔 수 있습니다. 제공된 정보를 사용할 수 있지만, 달력 데이터를 기반으로 거래 결정을 내릴 때 발생할 수 있는 모든 위험을 감수해야 합니다.

WordPress 웹 사이트에 공식 플러그인 사용

WordPress 웹 사이트에 공식 플러그인 사용

다운로드
MQL5 Algo Trading Community
위젯 유형
언어
컬러 테마
날짜 형식
크기
×
디스플레이 정보
기본 일정 기간
임베드 코드