ISM 비제조 PMI는 해당 달의 미국 서비스 부문의 사업 상황과 활동을 반영합니다. ISM(Institute of Supply Management)은 4만 명 이상의 회원을 보유하고 있는 미국의 비영리 공급 관리 단체입니다.

이 지수는 미국 비제조업 분야의 17개 업종 375개 기업 대표들을 대상으로 한 설문조사를 바탕으로 계산됩니다. 마킷과 달리 ISM은 민간기업뿐 아니라 북미산업분류체계(NAICS) 공통 목록을 기반으로 하고 있습니다. 응답자들은 경제활동의 다음과 같은 측면을 설명합니다:

비즈니스 활동: 비즈니스 활동 수준의 변화율 및 방향

고객으로부터 받은 새 주문

고용 증가 또는 감소

공급품

재고: 재고의 증가 또는 감소 여부

가격: 회사가 재화 및 용역에 대한 비용을 어느 정도 지불하는지 여부

주문잔량: 증가 또는 감소

새 수출 명령

수입: 수입 상품 및 서비스의 양

재고 심리: 재고가 빠르게 증가하는지 느리게 증가하는지 여부

설문지에는 상황이 더 나은지, 더 나쁜지, 변하지 않은지 등 상대적 추정치가 포함되어 있습니다. 응답은 응답 기업의 가중치를 고려하여 추정합니다. 값은 계절적으로 조정됩니다. 비제조업 PMI는 가중치가 서로 다른 4가지 확산 지수(비즈니스 활동, 신규 주문, 고용 및 공급)로 구성된 복합체입니다.

측정값이 50을 넘으면 서비스 부문의 활동이 증가함을 나타냅니다. 50 미만의 지수는 경제 상황의 침체를 나타냅니다. 값이 50 표시에서 멀어질수록 상황 변화율이 커집니다.

PMI는 경제 건전성의 중요한 지표입니다. 서비스 부문은 국내총생산(GDP)에 많은 기여를 하고 있기 때문에 PMI는 경기 침체 또는 성장을 시작하는 주요 지표로 여겨집니다. 구매 관리자들은 단기적으로 일을 하고 변화하는 경제 상황으로 향하는 추세를 평가할 수 있기 때문에 언제 시장 상황이 변하는지 가장 먼저 알 수 있는 사람들 중 하나입니다. 이 지수는 국내총생산(GDP)보다 일찍 발표되고 노동 통계국의 보고서도 발표되기 때문에 선행 지표입니다.

비제조업 PMI의 성장은 대개 미국 달러화에 긍정적인 것으로 간주됩니다.

