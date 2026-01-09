캐나다 시간제 고용 변화는 주어진 달에 시간제 일자리를 가진 사람들의 수의 변화를 반영합니다. 시간제 고용 계산 범위는 보통 주 30시간 미만 또는 유일한 직장에서 일하는 사람들을 포함합니다.

시간제 고용 데이터는 정기적인 전국 인구 조사를 기반으로 계산됩니다. 그 조사는 전국에서 실시됩니다. 다음 범주는 설문조사에 포함되지 않습니다:

지방에서 보호구역 및 기타 원주민 거주지에 거주하는 사람들.

캐나다 육군의 상근대원.

인구밀도가 매우 낮은 극히 외딴 지역에 사는 사람들.

캐나다 고용 계산의 구체적인 특징은 노동력 조사에서 15세 이상의 시민이 노동력 인구로 포함되는 대부분의 다른 선진국과는 대조적으로 15세 연령층이 포함되어 있다는 것입니다.

제시된 데이터는 계절에 따라 조정됩니다.

지표 판독값은 컨텍스트를 염두에 두고 해석해야 합니다. 별도로 분석하면 시간제 고용 증가세는 노동시장이 커지고 있음을 보여주는 지표입니다. 다만 정규직 감소와 함께 시간제 고용이 동시에 늘어난다면 이는 악재로 받아들여집니다.

