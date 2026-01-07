미국 에너지 정보국(EIA)의 가솔린 생산 변화는 미국 휘발유 수요와 석유 소비량의 간접적인 특성입니다. 이 지표는 미국 에너지부의 에너지 정보국(Energy Information Administration) 주간 보고서에 포함되어 있습니다.

EIA는 주간 석유 현황 보고서(WPSR)에 원유 및 주요 석유 제품의 공급, 주식 및 가격에 대한 기타 정보와 함께 이 보고서를 포함시킵니다. 제조업체, 언론, 정책 입안자, 소비자 및 분석가는 물론 주 및 지방 당국이 사용하는 에너지 산업에 대한 최신 정보의 신뢰할 수 있는 출처입니다. 보고서 데이터는 미국 및 대규모 미국 지역에서의 원유 및 석유 제품의 공급과 폐기에 대해 설명합니다.

가솔린 생산의 성장은 단기 원유 수요의 증가를 간접적으로 예측합니다. 휘발유에 대한 수요는 계절에 따라 변하는 지표입니다. 예를 들어, 사람들이 자동차로 여행을 시작하기 때문에 여름에 휘발유 소비는 증가합니다. 미국의 가솔린 생산 변화는 연료 가격의 변동을 거의 유발하지 않습니다. 분석가들은 보통 이 수치와 함께 그 밖의 석유 시장 지표가 더 중요하다고 해석합니다.

