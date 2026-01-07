EIA 미국 가솔린 생산 변화 (EIA United States Gasoline Production Change)
|낮음
|-0.352 M
|
|마지막 발표
|중요도
|실제
|예측
|
이전
|0.087 M
|
-0.352 M
|다음 발표
|실제
|예측
|
이전
미국 에너지 정보국(EIA)의 가솔린 생산 변화는 미국 휘발유 수요와 석유 소비량의 간접적인 특성입니다. 이 지표는 미국 에너지부의 에너지 정보국(Energy Information Administration) 주간 보고서에 포함되어 있습니다.
EIA는 주간 석유 현황 보고서(WPSR)에 원유 및 주요 석유 제품의 공급, 주식 및 가격에 대한 기타 정보와 함께 이 보고서를 포함시킵니다. 제조업체, 언론, 정책 입안자, 소비자 및 분석가는 물론 주 및 지방 당국이 사용하는 에너지 산업에 대한 최신 정보의 신뢰할 수 있는 출처입니다. 보고서 데이터는 미국 및 대규모 미국 지역에서의 원유 및 석유 제품의 공급과 폐기에 대해 설명합니다.
가솔린 생산의 성장은 단기 원유 수요의 증가를 간접적으로 예측합니다. 휘발유에 대한 수요는 계절에 따라 변하는 지표입니다. 예를 들어, 사람들이 자동차로 여행을 시작하기 때문에 여름에 휘발유 소비는 증가합니다. 미국의 가솔린 생산 변화는 연료 가격의 변동을 거의 유발하지 않습니다. 분석가들은 보통 이 수치와 함께 그 밖의 석유 시장 지표가 더 중요하다고 해석합니다.
마지막 값:
실제 자료
예측
"EIA 미국 가솔린 생산 변화 (EIA United States Gasoline Production Change)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.
예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.
