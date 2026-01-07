캘린더섹션

S&P 글로벌 프랑스 복합 구매 관리자 지수(PMI) (S&P Global France Composite Purchasing Managers Index (PMI))

국가:
프랑스
EUR, 유로
소스:
S&P 글로벌 (S&P Global)
분야:
비즈니스
낮음 N/D
마지막 발표 중요도 실제 예측
이전
마킷 통합 PMI는 제조업과 서비스업에서 민간기업의 근로조건 변화에 관한 월간 요약 보고서입니다. 지표 계산은 다수의 기업 대표들을 대상으로 한 설문조사를 바탕으로 합니다. 각 응답은 해당 부문이 속한 총 생산 또는 서비스에 대한 회사 규모와 기여도에 따라 가중치를 부여합니다. 따라서, 가장 큰 회사들은 지표 계산에 더 큰 기여를 합니다. 그 지수는 그 나라에서 사업을 하는 조건을 반영합니다. 50을 초과하면 유로 시세에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

마지막 값:

실제 자료

예측

"S&P 글로벌 프랑스 복합 구매 관리자 지수(PMI) (S&P Global France Composite Purchasing Managers Index (PMI))" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.

예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.

날짜 (GMT)
참조
실제
예측
이전
12월 2025
N/D
12월 2025 예비
N/D
49.2
50.4
11월 2025
50.4
49.9
49.9
11월 2025 예비
49.9
47.2
47.7
10월 2025
47.7
46.8
46.8
10월 2025 예비
46.8
49.7
49.8
9월 2025
49.8
48.4
9월 2025 예비
48.4
49.7
49.8
8월 2025
49.8
49.8
49.8
8월 2025 예비
49.8
47.3
48.6
7월 2025
48.6
49.6
49.6
7월 2025 예비
49.6
47.3
49.2
6월 2025
49.2
48.5
48.5
6월 2025 예비
48.5
48.3
49.3
5월 2025
49.3
48.0
48.0
5월 2025 예비
48.0
48.5
47.8
4월 2025
47.8
47.3
47.3
4월 2025 예비
47.3
48.1
48.0
3월 2025
48.0
47.0
47.0
3월 2025 예비
47.0
44.6
45.1
2월 2025
45.1
44.5
44.5
2월 2025 예비
44.5
48.9
47.6
1월 2025
47.6
48.3
48.3
1월 2025 예비
48.3
47.1
47.5
12월 2024
47.5
46.7
46.7
12월 2024 예비
46.7
47.7
45.9
11월 2024
45.9
44.8
44.8
11월 2024 예비
44.8
49.4
48.1
10월 2024
48.1
47.3
47.3
10월 2024 예비
47.3
49.1
48.6
9월 2024
48.6
47.4
47.4
9월 2024 예비
47.4
53.9
53.1
8월 2024
53.1
52.7
52.7
8월 2024 예비
52.7
48.1
49.1
7월 2024
49.1
49.5
49.5
7월 2024 예비
49.5
47.0
48.8
6월 2024
48.8
48.2
48.2
6월 2024 예비
48.2
49.0
48.9
5월 2024
48.9
49.1
49.1
5월 2024 예비
49.1
49.0
50.5
4월 2024
50.5
49.9
49.9
4월 2024 예비
49.9
47.9
48.3
3월 2024
48.3
47.7
47.7
3월 2024 예비
47.7
47.0
48.1
2월 2024
48.1
47.7
47.7
2월 2024 예비
47.7
44.1
44.6
1월 2024
44.6
44.2
44.2
1월 2024 예비
44.2
44.2
44.8
12월 2023
44.8
43.7
43.7
12월 2023 예비
43.7
44.9
44.6
123456
웹 사이트의 경제 일정 위젯

경제 이벤트 달력을 직접 만드십시오. 이렇게 하려면 크기 및 표시 기간을 지정하기만 하면 됩니다. 이 위젯은 웹 사이트에서 자유롭게 사용할 수 있습니다. 그러나, 우리는 당신에게 제공된 코드를 변경하지 않은 상태로 유지하기를 요청합니다.

달력 데이터는 그대로 제공됩니다. 경제 뉴스 발표 빈도와 일정뿐만 아니라 경제 매개변수의 가치도 우리가 모르는 사이에 바뀔 수 있습니다. 제공된 정보를 사용할 수 있지만, 달력 데이터를 기반으로 거래 결정을 내릴 때 발생할 수 있는 모든 위험을 감수해야 합니다.

WordPress 웹 사이트에 공식 플러그인 사용

WordPress 웹 사이트에 공식 플러그인 사용

