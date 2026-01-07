마킷 통합 PMI는 제조업과 서비스업에서 민간기업의 근로조건 변화에 관한 월간 요약 보고서입니다. 지표 계산은 다수의 기업 대표들을 대상으로 한 설문조사를 바탕으로 합니다. 각 응답은 해당 부문이 속한 총 생산 또는 서비스에 대한 회사 규모와 기여도에 따라 가중치를 부여합니다. 따라서, 가장 큰 회사들은 지표 계산에 더 큰 기여를 합니다. 그 지수는 그 나라에서 사업을 하는 조건을 반영합니다. 50을 초과하면 유로 시세에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

"S&P 글로벌 프랑스 복합 구매 관리자 지수(PMI) (S&P Global France Composite Purchasing Managers Index (PMI))" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.

예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.