영국은행 소비자 신용도 m/m은 해당 달에 영국 은행들이 영국 거주 개인에게 발행한 모든 미지급 스털링 크레딧의 액수가 전월에 비해 변경되었음을 반영합니다.

학생에게 발급하는 교육비 대출은 지표 계산에서 제외됩니다. 또한 이 지표에는 비법인사업자와 가구에 봉사하는 비영리기관은 포함되지 않습니다. 이 값은 상품과 서비스에 대한 현재 지출에 대한 가계의 대출만을 반영합니다.

상세 보고서 버전에는 신용카드 대출과 기타 대출(예: 당좌대월 및 현금 은행 대출)에 대한 별도의 정보가 포함되어 있습니다.

개인에 대한 스털링 대출은 크게 세 가지 유형의 기관에서 제공합니다:

영국 주재 은행들. 그들은 영국은행에 직접 매달 신용보고서를 제공합니다.

건축학회는 전문 은행으로 대상 주택대출을 제공합니다. 건축사회의 데이터도 영구히 수집되어 특별한 형태로 제공됩니다.

다른 전문 대출업자. 여기에는 비은행, 비빌딩 사회인 영국 신용 대부업자, 전문 모기지 대부업자, 소매업자, 정부, 기업, 보험 회사 및 연금 기금 등이 포함됩니다. 그들의 데이터는 통계청이 수집합니다.

소비자 크레딧은 소비자 활동과 소매 판매의 주요 지표입니다. 지표 증가는 소비자 활동의 증가를 예측할 수 있고 영국 파운드화 시세에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

마지막 값: