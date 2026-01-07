캘린더섹션

BoE(Bank of England) 소비자 신용 제외. 학자금대출 m/m (Bank of England (BoE) Consumer Credit excl. Student Loans m/m)

국가:
영국
GBP, 파운드 스털링
소스:
잉글랜드 은행 (Bank of England)
분야:
소비자
낮음 £​2.077 B £​1.261 B
£​1.713 B
마지막 발표 중요도 실제 예측
이전
£​1.410 B
£​2.077 B
다음 발표 실제 예측
이전
영국은행 소비자 신용도 m/m은 해당 달에 영국 은행들이 영국 거주 개인에게 발행한 모든 미지급 스털링 크레딧의 액수가 전월에 비해 변경되었음을 반영합니다.

학생에게 발급하는 교육비 대출은 지표 계산에서 제외됩니다. 또한 이 지표에는 비법인사업자와 가구에 봉사하는 비영리기관은 포함되지 않습니다. 이 값은 상품과 서비스에 대한 현재 지출에 대한 가계의 대출만을 반영합니다.

상세 보고서 버전에는 신용카드 대출과 기타 대출(예: 당좌대월 및 현금 은행 대출)에 대한 별도의 정보가 포함되어 있습니다.

개인에 대한 스털링 대출은 크게 세 가지 유형의 기관에서 제공합니다:

  • 영국 주재 은행들. 그들은 영국은행에 직접 매달 신용보고서를 제공합니다.
  • 건축학회는 전문 은행으로 대상 주택대출을 제공합니다. 건축사회의 데이터도 영구히 수집되어 특별한 형태로 제공됩니다.
  • 다른 전문 대출업자. 여기에는 비은행, 비빌딩 사회인 영국 신용 대부업자, 전문 모기지 대부업자, 소매업자, 정부, 기업, 보험 회사 및 연금 기금 등이 포함됩니다. 그들의 데이터는 통계청이 수집합니다.

소비자 크레딧은 소비자 활동과 소매 판매의 주요 지표입니다. 지표 증가는 소비자 활동의 증가를 예측할 수 있고 영국 파운드화 시세에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

마지막 값:

실제 자료

예측

"BoE(Bank of England) 소비자 신용 제외. 학자금대출 m/m (Bank of England (BoE) Consumer Credit excl. Student Loans m/m)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.

예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.

날짜 (GMT)
참조
실제
예측
이전
11월 2025
£​2.077 B
£​1.261 B
£​1.713 B
10월 2025
£​1.119 B
£​1.286 B
£​1.398 B
9월 2025
£​1.491 B
£​1.255 B
£​1.749 B
8월 2025
£​1.692 B
£​1.222 B
£​1.669 B
7월 2025
£​1.622 B
£​1.184 B
£​1.471 B
6월 2025
£​1.417 B
£​1.154 B
£​0.920 B
5월 2025
£​0.859 B
£​1.143 B
£​1.944 B
4월 2025
£​1.580 B
£​1.029 B
£​1.102 B
3월 2025
£​0.875 B
£​1.097 B
£​1.307 B
2월 2025
£​1.358 B
£​1.524 B
£​1.701 B
1월 2025
£​1.740 B
£​0.952 B
£​1.062 B
12월 2024
£​1.045 B
£​0.912 B
£​0.905 B
11월 2024
£​0.878 B
£​1.050 B
£​0.995 B
10월 2024
£​1.098 B
£​1.175 B
£​1.221 B
9월 2024
£​1.231 B
£​1.256 B
£​1.352 B
8월 2024
£​1.295 B
£​1.266 B
£​1.231 B
7월 2024
£​1.215 B
£​1.373 B
£​0.869 B
6월 2024
£​1.162 B
£​1.199 B
£​1.494 B
5월 2024
£​1.513 B
£​1.262 B
£​0.790 B
4월 2024
£​0.730 B
£​1.433 B
£​1.422 B
3월 2024
£​1.577 B
£​1.429 B
2월 2024
£​1.378 B
£​1.770 B
1월 2024
£​1.877 B
£​1.267 B
£​1.197 B
12월 2023
£​1.197 B
£​1.400 B
£​2.058 B
11월 2023
£​2.005 B
£​1.348 B
£​1.411 B
10월 2023
£​1.289 B
£​1.527 B
£​1.370 B
9월 2023
£​1.391 B
£​1.432 B
£​1.681 B
8월 2023
£​1.644 B
£​1.433 B
£​1.271 B
7월 2023
£​1.191 B
£​1.417 B
£​1.637 B
6월 2023
£​1.661 B
£​1.371 B
£​1.090 B
5월 2023
£​1.144 B
£​1.595 B
£​1.513 B
4월 2023
£​1.586 B
£​1.507 B
£​1.615 B
3월 2023
£​1.574 B
£​1.516 B
£​1.485 B
2월 2023
£​1.413 B
£​1.057 B
£​1.686 B
1월 2023
£​1.597 B
£​1.001 B
£​0.786 B
12월 2022
£​0.493 B
£​1.149 B
£​1.488 B
11월 2022
£​1.507 B
£​0.759 B
£​0.748 B
10월 2022
£​0.769 B
£​0.913 B
£​0.608 B
9월 2022
£​0.745 B
£​1.256 B
£​1.215 B
8월 2022
£​1.077 B
£​1.615 B
£​1.482 B
7월 2022
£​1.425 B
£​1.331 B
£​1.772 B
6월 2022
£​1.781 B
£​1.124 B
£​0.903 B
5월 2022
£​0.844 B
£​1.362 B
£​1.377 B
4월 2022
£​1.399 B
£​1.600 B
£​1.288 B
3월 2022
£​1.303 B
£​1.263 B
£​1.563 B
2월 2022
£​1.876 B
£​0.721 B
£​0.143 B
1월 2022
£​0.608 B
£​1.035 B
£​0.817 B
12월 2021
£​0.831 B
£​0.976 B
£​0.999 B
11월 2021
£​1.233 B
£​0.470 B
£​0.828 B
10월 2021
£​0.706 B
£​0.291 B
£​0.289 B
1234
