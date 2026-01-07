BoE(Bank of England) 소비자 신용 제외. 학자금대출 m/m (Bank of England (BoE) Consumer Credit excl. Student Loans m/m)
|낮음
|£2.077 B
|£1.261 B
|
£1.713 B
|마지막 발표
|중요도
|실제
|예측
|
이전
|£1.410 B
|
£2.077 B
|다음 발표
|실제
|예측
|
이전
영국은행 소비자 신용도 m/m은 해당 달에 영국 은행들이 영국 거주 개인에게 발행한 모든 미지급 스털링 크레딧의 액수가 전월에 비해 변경되었음을 반영합니다.
학생에게 발급하는 교육비 대출은 지표 계산에서 제외됩니다. 또한 이 지표에는 비법인사업자와 가구에 봉사하는 비영리기관은 포함되지 않습니다. 이 값은 상품과 서비스에 대한 현재 지출에 대한 가계의 대출만을 반영합니다.
상세 보고서 버전에는 신용카드 대출과 기타 대출(예: 당좌대월 및 현금 은행 대출)에 대한 별도의 정보가 포함되어 있습니다.
개인에 대한 스털링 대출은 크게 세 가지 유형의 기관에서 제공합니다:
- 영국 주재 은행들. 그들은 영국은행에 직접 매달 신용보고서를 제공합니다.
- 건축학회는 전문 은행으로 대상 주택대출을 제공합니다. 건축사회의 데이터도 영구히 수집되어 특별한 형태로 제공됩니다.
- 다른 전문 대출업자. 여기에는 비은행, 비빌딩 사회인 영국 신용 대부업자, 전문 모기지 대부업자, 소매업자, 정부, 기업, 보험 회사 및 연금 기금 등이 포함됩니다. 그들의 데이터는 통계청이 수집합니다.
소비자 크레딧은 소비자 활동과 소매 판매의 주요 지표입니다. 지표 증가는 소비자 활동의 증가를 예측할 수 있고 영국 파운드화 시세에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
마지막 값:
실제 자료
예측
"BoE(Bank of England) 소비자 신용 제외. 학자금대출 m/m (Bank of England (BoE) Consumer Credit excl. Student Loans m/m)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.
예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.
