유럽 연합 센틱스 투자자 신뢰도 (European Union Sentix Investor Confidence)

국가:
유럽 연합
EUR, 유로
소스:
센틱스 GmbH (Sentix GmbH)
분야:
비즈니스
낮음 -6.2 -6.3
-7.4
마지막 발표 중요도 실제 예측
이전
-6.2
-6.2
다음 발표 실제 예측
이전
sentix는 주가 지수, 채권, 외환 및 상품 시장의 향후 6개월에 대한 기대와 현재의 주제 변화에 대해 자발적으로 등록한 이해관계자들 사이에서 주간 표준화 조사를 실시 응답자들은 일반적으로 가격 기대치를 나타내는 네 가지 답을 가지고 있다: 강세, 중립, 약세, 의견 없음.

이러한 조사 결과에서, 센틱스는 유로존에 대한 경제 지수를 포함한 다양한 지수를 계산하여 발표합니다. 이 감정은 bull - bears의 차이를 조사 참여자 수로 나누어 계산합니다.

sentix 자체는 단기 및 중기 투자 결정을 위한 지수 사용을 시사합니다. 따라서 Sentix는 감정의 값이 극단 값에 도달할 경우 추세나 분위기에 반하여 행동하는 것이 더 합리적이라고 간주합니다. 이들은 '엄지의 법칙'으로 곰보다 40% 많은 0.4 이상의 값이 약화가 임박한 징후로 간주되며, 가격 상승 가능성을 위해 황소보다 곰이 30마리 많은 -0.3을 의미합니다. 그러나 시장마다 조금씩 다른 값이 적용됩니다. 가격차이에 대한 분석도 도움이 될 수 있습니다. 즉, 새로운 가격 고공행진이 감정의 고공행진을 수반하지 않을 경우, 이는 또한 추세 반전을 나타낼 수 있습니다.

마지막 값:

실제 자료

예측

"유럽 연합 센틱스 투자자 신뢰도 (European Union Sentix Investor Confidence)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.

예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.

날짜 (GMT)
참조
실제
예측
이전
12월 2025
-6.2
-6.3
-7.4
11월 2025
-7.4
-6.7
-5.4
10월 2025
-5.4
-9.2
9월 2025
-9.2
-7.3
-3.7
8월 2025
-3.7
-7.7
4.5
7월 2025
4.5
-6.9
0.2
6월 2025
-5.9
-6.8
-19.3
5월 2025
-19.3
-6.7
-19.5
4월 2025
-19.5
-7.1
-2.9
3월 2025
-2.9
-7.7
-12.7
2월 2025
-12.7
-1.0
-17.7
1월 2025
7.6
-9.2
-17.5
12월 2024
-17.5
-13.3
-12.8
11월 2024
-12.8
-5.4
-13.8
10월 2024
-13.8
-4.2
-15.4
9월 2024
-15.4
-7.1
-13.9
8월 2024
-13.9
-3.4
-7.3
7월 2024
-7.3
-2.0
3.0
6월 2024
3.0
5.8
-3.6
5월 2024
-3.6
9.6
-5.9
4월 2024
-5.9
-4.1
-27.9
3월 2024
-27.9
-13.9
-12.9
2월 2024
-12.9
-17.0
-15.8
1월 2024
-15.8
-25.0
-25.5
12월 2023
-25.5
-15.2
-18.6
11월 2023
-18.6
-22.6
-21.9
10월 2023
-21.9
-18.2
-21.5
9월 2023
-21.5
-16.8
-18.9
8월 2023
-18.9
-23.4
-22.5
7월 2023
-22.5
-17.9
-17.0
6월 2023
-17.0
-9.2
-13.1
5월 2023
-13.1
-9.2
-8.7
4월 2023
-8.7
-10.1
-9.6
3월 2023
-9.6
-8.6
-8.0
2월 2023
-8.0
-11.8
-17.5
1월 2023
-17.5
-11.1
-21.0
12월 2022
-21.0
-27.1
-30.9
11월 2022
-30.9
-42.4
-38.3
10월 2022
-38.3
-30.8
-31.8
9월 2022
-31.8
-29.0
-25.2
8월 2022
-25.2
-28.2
-26.4
7월 2022
-26.4
-1.2
-15.8
6월 2022
-15.8
-21.7
-22.6
5월 2022
-22.6
-33.9
-18.0
4월 2022
-18.0
-16.3
-7.0
3월 2022
-7.0
17.0
16.6
2월 2022
16.6
9.9
14.9
1월 2022
14.9
11.2
13.5
12월 2021
13.5
21.1
18.3
11월 2021
18.3
17.6
16.9
12345
