유럽 연합 센틱스 투자자 신뢰도 (European Union Sentix Investor Confidence)
|낮음
|-6.2
|-6.3
|
-7.4
|마지막 발표
|중요도
|실제
|예측
|
이전
|-6.2
|
-6.2
|다음 발표
|실제
|예측
|
이전
sentix는 주가 지수, 채권, 외환 및 상품 시장의 향후 6개월에 대한 기대와 현재의 주제 변화에 대해 자발적으로 등록한 이해관계자들 사이에서 주간 표준화 조사를 실시 응답자들은 일반적으로 가격 기대치를 나타내는 네 가지 답을 가지고 있다: 강세, 중립, 약세, 의견 없음.
이러한 조사 결과에서, 센틱스는 유로존에 대한 경제 지수를 포함한 다양한 지수를 계산하여 발표합니다. 이 감정은 bull - bears의 차이를 조사 참여자 수로 나누어 계산합니다.
sentix 자체는 단기 및 중기 투자 결정을 위한 지수 사용을 시사합니다. 따라서 Sentix는 감정의 값이 극단 값에 도달할 경우 추세나 분위기에 반하여 행동하는 것이 더 합리적이라고 간주합니다. 이들은 '엄지의 법칙'으로 곰보다 40% 많은 0.4 이상의 값이 약화가 임박한 징후로 간주되며, 가격 상승 가능성을 위해 황소보다 곰이 30마리 많은 -0.3을 의미합니다. 그러나 시장마다 조금씩 다른 값이 적용됩니다. 가격차이에 대한 분석도 도움이 될 수 있습니다. 즉, 새로운 가격 고공행진이 감정의 고공행진을 수반하지 않을 경우, 이는 또한 추세 반전을 나타낼 수 있습니다.
마지막 값:
실제 자료
예측
"유럽 연합 센틱스 투자자 신뢰도 (European Union Sentix Investor Confidence)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.
예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.
웹 사이트의 경제 일정 위젯
경제 이벤트 달력을 직접 만드십시오. 이렇게 하려면 크기 및 표시 기간을 지정하기만 하면 됩니다. 이 위젯은 웹 사이트에서 자유롭게 사용할 수 있습니다. 그러나, 우리는 당신에게 제공된 코드를 변경하지 않은 상태로 유지하기를 요청합니다.
달력 데이터는 그대로 제공됩니다. 경제 뉴스 발표 빈도와 일정뿐만 아니라 경제 매개변수의 가치도 우리가 모르는 사이에 바뀔 수 있습니다. 제공된 정보를 사용할 수 있지만, 달력 데이터를 기반으로 거래 결정을 내릴 때 발생할 수 있는 모든 위험을 감수해야 합니다.
WordPress 웹 사이트에 공식 플러그인 사용