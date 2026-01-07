sentix는 주가 지수, 채권, 외환 및 상품 시장의 향후 6개월에 대한 기대와 현재의 주제 변화에 대해 자발적으로 등록한 이해관계자들 사이에서 주간 표준화 조사를 실시 응답자들은 일반적으로 가격 기대치를 나타내는 네 가지 답을 가지고 있다: 강세, 중립, 약세, 의견 없음.

이러한 조사 결과에서, 센틱스는 유로존에 대한 경제 지수를 포함한 다양한 지수를 계산하여 발표합니다. 이 감정은 bull - bears의 차이를 조사 참여자 수로 나누어 계산합니다.

sentix 자체는 단기 및 중기 투자 결정을 위한 지수 사용을 시사합니다. 따라서 Sentix는 감정의 값이 극단 값에 도달할 경우 추세나 분위기에 반하여 행동하는 것이 더 합리적이라고 간주합니다. 이들은 '엄지의 법칙'으로 곰보다 40% 많은 0.4 이상의 값이 약화가 임박한 징후로 간주되며, 가격 상승 가능성을 위해 황소보다 곰이 30마리 많은 -0.3을 의미합니다. 그러나 시장마다 조금씩 다른 값이 적용됩니다. 가격차이에 대한 분석도 도움이 될 수 있습니다. 즉, 새로운 가격 고공행진이 감정의 고공행진을 수반하지 않을 경우, 이는 또한 추세 반전을 나타낼 수 있습니다.

