ISM 미국 비제조업 고용 (ISM United States Non-Manufacturing Employment)
|중간
|N/D
|47.2
|
48.2
|마지막 발표
|중요도
|실제
|예측
|
이전
|다음 발표
|실제
|예측
|
이전
ISM 비제조업 고용은 확산 지표 중 하나로, 공급관리연구소가 비 제조업 PMI로 계산합니다. 그것은 서비스 부문 회사들의 고용의 변화를 반영합니다.
지수 계산은 미국 서비스 산업의 17개 부문의 공급 관리자를 대상으로 한 월간 설문 조사에서 수집된 데이터를 기반으로 합니다. 응답자들은 지난 한 달 동안 회사의 고용상황이 개선되었는지, 악화되었는지 또는 변경되지 않았는지를 추정합니다. 수집된 데이터는 처리되고 확산 인덱스로 컴파일됩니다. 총 PMI 계산에서 지수 가중치는 25%입니다.
ISM 비제조업 고용 지수는 대개 노동 통계국이 발표한 다른 데이터와 밀접한 관련이 있습니다. 서비스 분야의 고용 증가는 대개 노동 시장의 전반적으로 긍정적인 상황을 반영합니다: 기업들은 고용을 늘리기 때문에 일자리의 수는 증가하고 실업률은 감소하고 있습니다.
그러나 일반적으로 지수는 달러 시세에 직접적인 영향을 미치지 않으며 일반적으로 PMI의 일부로 해석됩니다.
마지막 값:
실제 자료
예측
"ISM 미국 비제조업 고용 (ISM United States Non-Manufacturing Employment)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.
예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.
