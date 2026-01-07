전국 주택가격지수(HPI) m/m는 세계에서 가장 큰 건축 협회 중 하나와 영국에서 가장 큰 모기지 서비스 제공 업체 중 하나에 의해 발표됩니다. 1952년 이후 네이션와이드가 수집한 자료를 바탕으로 해당 달의 주거용 부동산 평균가격에 전월 대비 변동이 있음을 보여줍니다.

HPI 정보는 Nationalwide 대출 데이터에서 도출됩니다. 현금으로 지불한 부동산 거래는 샘플 데이터에 포함되지 않습니다. 동절기는 가격 상승이 약해지고 봄/여름에는 시장 활동 변화로 인해 상승폭이 더 커지는 경향이 있기 때문에 이 지수는 계절적으로 조정됩니다.

집값은 물리적 특성(방 크기와 수)과 해당 주택이 위치한 지역의 유형에 따라 달라집니다. 따라서 평균 집값은 단순 산술 평균이 아닌 헤도닉 회귀 분석을 사용하여 계산됩니다. 이것은 평균적인 "전형적인" 영국 주택의 가격과 시간의 경과에 따른 변화를 계산할 수 있게 합니다. 이 전형적인 집은 물리적으로 존재하지 않습니다; 그것은 주어진 특성을 가진 특정 모델을 나타내며, 차례로 수학 공식에 사용됩니다.

일부 트랜잭션 유형은 통계 그림을 왜곡할 수 있으므로 계산에서 제외됩니다. 다음 등록은 계산에서 제외됩니다:

리모기징 및 더 많은 대출

소유지 렌트를 위한 구입

할인된 가격으로 매매할 수 있는 권리와 함께 부동산 판매

전국 주택 가격 지수는 영국 주택 시장의 대체 인플레이션 지수입니다. 국가 통계청이 제공한 HPI에 비해 유리한 점은 보다 심층적인 데이터 샘플링입니다(1952년 이후 가격 변화 통계가 수집되었다). 약점은 제한된 데이터 소스(Nationalwide에서 발행한 주택담보대출만 해당)입니다.

지수 상승은 부동산 시장의 인플레이션 증가를 나타내기 때문에 파운드 시세에 긍정적인 것으로 볼 수 있습니다.

