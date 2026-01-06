캘린더섹션

싱가포르 경제 달력 및 지표

지표 지난 참조 이전 변동
GDP q/q 1.9% 4 Q 2025 2.4% 분기별
실업률 2.0% 3 Q 2025 2.0% 분기별
CPI y/y 1.2% 11월 2025 1.2% 월별
무역 수지 S$​7.669 B 11월 2025 S$​7.168 B 월별

경제 달력

시간,
통화
이벤트
실제
예측
이전
2026.01.06 00:30, SGD, S&P 글로벌 PMI, 이전: 55.4
2026.01.06 16:00, SGD, 외환보유고, 예측: $​402.034 B, 이전: $​400.020 B

경제지표

GDP 지난 참조 이전 변동
GDP q/q 1.9% 4 Q 2025 2.4% 분기별
GDP y/y 5.7% 4 Q 2025 4.3% 분기별
노동 지난 참조 이전 변동
실업률 2.0% 3 Q 2025 2.0% 분기별
가격 지난 참조 이전 변동
CPI y/y 1.2% 11월 2025 1.2% 월별
통화 지난 참조 이전 변동
외환보유고 N/D 12월 2025 $​400.020 B 월별
은행대출 S$​873.129 B 11월 2025 S$​866.120 B 월별
무역 지난 참조 이전 변동
무역 수지 S$​7.669 B 11월 2025 S$​7.168 B 월별
비오일 국내 수출 m/m 6.6% 11월 2025 8.8% 월별
비오일 국내 수출 y/y 11.6% 11월 2025 21.7% 월별
비즈니스 지난 참조 이전 변동
S&P 글로벌 PMI N/D 12월 2025 55.4 월별
SIPMM PMI 50.3 12월 2025 50.2 월별
산업 생산 m/m 26.3% 9월 2025 -11.0% 월별
산업 생산성 y/y 16.1% 9월 2025 -9.0% 월별
제조업에 대한 기대치 5.0 2 Q 2025 -6.0 분기별
소비자 지난 참조 이전 변동
소매 판매 y/y 1.4% 5월 2025 0.2% 월별
소매판매 m/m 1.0% 5월 2025 0.0% 월별
주택 지난 참조 이전 변동
URA 부동산 가격 지수 q/q 0.7% 4 Q 2025 0.9% 분기별