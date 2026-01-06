싱가포르 경제 달력 및 지표
개요
|지표
|지난
|참조
|이전
|변동
|GDP q/q
|1.9%
|4 Q 2025
|2.4%
|분기별
|실업률
|2.0%
|3 Q 2025
|2.0%
|분기별
|CPI y/y
|1.2%
|11월 2025
|1.2%
|월별
|무역 수지
|S$7.669 B
|11월 2025
|S$7.168 B
|월별
경제 달력
시간,
통화
이벤트
실제
예측
이전
2026.01.06 00:30, SGD, S&P 글로벌 PMI, 이전: 55.4
2026.01.06 16:00, SGD, 외환보유고, 예측: $402.034 B, 이전: $400.020 B
경제지표
|GDP
|지난
|참조
|이전
|변동
|GDP q/q
|1.9%
|4 Q 2025
|2.4%
|분기별
|GDP y/y
|5.7%
|4 Q 2025
|4.3%
|분기별
|노동
|지난
|참조
|이전
|변동
|실업률
|2.0%
|3 Q 2025
|2.0%
|분기별
|가격
|지난
|참조
|이전
|변동
|CPI y/y
|1.2%
|11월 2025
|1.2%
|월별
|통화
|지난
|참조
|이전
|변동
|외환보유고
|N/D
|12월 2025
|$400.020 B
|월별
|은행대출
|S$873.129 B
|11월 2025
|S$866.120 B
|월별
|무역
|지난
|참조
|이전
|변동
|무역 수지
|S$7.669 B
|11월 2025
|S$7.168 B
|월별
|비오일 국내 수출 m/m
|6.6%
|11월 2025
|8.8%
|월별
|비오일 국내 수출 y/y
|11.6%
|11월 2025
|21.7%
|월별
|비즈니스
|지난
|참조
|이전
|변동
|S&P 글로벌 PMI
|N/D
|12월 2025
|55.4
|월별
|SIPMM PMI
|50.3
|12월 2025
|50.2
|월별
|산업 생산 m/m
|26.3%
|9월 2025
|-11.0%
|월별
|산업 생산성 y/y
|16.1%
|9월 2025
|-9.0%
|월별
|제조업에 대한 기대치
|5.0
|2 Q 2025
|-6.0
|분기별
|소비자
|지난
|참조
|이전
|변동
|소매 판매 y/y
|1.4%
|5월 2025
|0.2%
|월별
|소매판매 m/m
|1.0%
|5월 2025
|0.0%
|월별
|주택
|지난
|참조
|이전
|변동
|URA 부동산 가격 지수 q/q
|0.7%
|4 Q 2025
|0.9%
|분기별