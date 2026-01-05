일본의 경제 달력 및 지표

캘린더섹션

지표 지난 참조 이전 변동
GDP q/q -0.6% 3 Q 2025 분기별
실업률 2.6% 11월 2025 2.6% 월별
CPI y/y 2.9% 11월 2025 3.0% 월별
BoJ 금리 결정 0.8% 0.5%
무역 수지 N/D 11월 2025 ¥​-231.8 B 월별

2026.01.05 00:30, JPY, S&P 글로벌 제조 PMI, 예측: 48.9, 이전: 48.7
2026.01.05 23:50, JPY, BoJ 통화 기준, 실제: -9.8%, 예측: -6.7%, 이전: -8.5%
2026.01.06 03:35, JPY, JGB 10년 경매, 실제: 2.095%, 이전: 1.872%
2026.01.07 00:30, JPY, S&P 글로벌 서비스 PMI, 예측: 52.7, 이전: 53.2
2026.01.07 00:30, JPY, S&P 글로벌 합성물 PMI, 이전: 52.0
2026.01.07 23:30, JPY, 노무 현금 수익률 y/y, 예측: 2.0%, 이전: 2.6%
2026.01.07 23:30, JPY, 초과근무수당 y/y, 예측: 1.1%, 이전: 1.5%
2026.01.07 23:30, JPY, 실제 급여 y/y, 예측: -0.4%, 이전: -0.7%
2026.01.07 23:50, JPY, 외국 채권 투자, 이전: ¥​103.0 B
2026.01.07 23:50, JPY, 외국인 일본 주식 투자, 이전: ¥​-1234.8 B
2026.01.08 03:35, JPY, JGB 30년 경매, 이전: 3.427%
2026.01.08 05:00, JPY, 소비자 신뢰 지수
2026.01.08 23:30, JPY, 가계 지출 y/y, 예측: -0.5%, 이전: -3.0%
2026.01.08 23:30, JPY, 가계 지출 m/m, 예측: -0.3%, 이전: -3.5%
2026.01.08 23:50, JPY, 외환보유고, 이전: $​1359.4 B
2026.01.09 05:00, JPY, 동행 지수
2026.01.09 05:00, JPY, 선행 지수
2026.01.09 05:00, JPY, 동시 지수 m/m
2026.01.09 05:00, JPY, 선행 지수 m/m
2026.01.12 23:50, JPY, BoJ 은행 대출 y/y, 예측: 4.3%, 이전: 4.2%
2026.01.12 23:50, JPY, 현재 계정 n.s.a.
2026.01.12 23:50, JPY, 상품 무역 수지
2026.01.12 23:50, JPY, 조정된 현재 계정
2026.01.13 05:00, JPY, 경제관측지수, 예측: 48.6, 이전: 48.7
2026.01.13 05:00, JPY, 미래 상황에 대한 경제관측지수, 예측: 50.2, 이전: 50.3
2026.01.13 23:50, JPY, BoJ M2 머니 스탁 y/y, 예측: 2.1%, 이전: 1.8%
2026.01.13 23:50, JPY, BoJ M3 머니 스탁 y/y, 이전: 1.2%
2026.01.13 23:50, JPY, BoJ L 머니 스탁 y/y, 예측: 1.8%, 이전: 2.1%
2026.01.14 06:00, JPY, 기계 도구 오더 y/y
2026.01.14 23:50, JPY, BoJ 기업 상품 가격 지수 m/m, 예측: 0.1%, 이전: 0.3%
2026.01.14 23:50, JPY, BoJ 기업 상품 가격 지수 y/y, 예측: 2.6%, 이전: 2.7%
2026.01.15 23:50, JPY, 외국 채권 투자
2026.01.15 23:50, JPY, 외국인 일본 주식 투자

경제지표

시장 지난 참조 이전 변동
CFTC JPY 비상업 순포지션 N/D 23 12월 2025 주간
JGB 10년 경매 2.095% 1.872%
JGB 30년 경매 3.427% 3.166%
GDP 지난 참조 이전 변동
GDP q/q -0.6% 3 Q 2025 분기별
GDP q/q에 대한 순 수출 기여도 -0.2% 3 Q 2025 분기별
GDP y/y -2.3% 3 Q 2025 분기별
민간 비거주자 투자 q/q -0.2% 3 Q 2025 분기별
민간소비 q/q 0.2% 3 Q 2025 분기별
노동 지난 참조 이전 변동
구직자 대 지원자 비율 1.18 11월 2025 1.18 월별
노무 현금 수익률 y/y 2.6% 10월 2025 2.1% 월별
실업률 2.6% 11월 2025 2.6% 월별
실제 급여 y/y -0.7% 10월 2025 -1.3% 월별
초과근무수당 y/y 1.5% 10월 2025 1.0% 월별
가격 지난 참조 이전 변동
BoJ 가중치 중앙값 핵심 CPI y/y 1.3% 11월 2025 1.5% 월별
BoJ 기업 상품 가격 지수 m/m 0.3% 11월 2025 0.5% 월별
BoJ 기업 상품 가격 지수 y/y 2.7% 11월 2025 2.7% 월별
BoJ 기업 서비스 가격 지수 y/y 2.7% 11월 2025 2.7% 월별
BoJ 조정 평균 핵심 CPI y/y 2.2% 11월 2025 2.2% 월별
CPI s.a. m/m 0.4% 11월 2025 0.4% 월별
CPI y/y 2.9% 11월 2025 3.0% 월별
CPI 제외 음식과 에너지 y/y 3.0% 11월 2025 3.1% 월별
GDP 물가 지수 y/y 3.4% 3 Q 2025 분기별
도쿄 CPI excl. 음식과 에너지 y/y 2.6% 12월 2025 2.8% 월별
도쿄 CPI s.a. m/m -0.2% 12월 2025 0.3% 월별
도쿄 CPI y/y 2.0% 12월 2025 2.7% 월별
도쿄 핵심 CPI y/y 2.3% 12월 2025 2.8% 월별
핵심 CPI y/y 3.0% 11월 2025 3.0% 월별
통화 지난 참조 이전 변동
BoJ L 머니 스탁 y/y 2.1% 11월 2025 2.1% 월별
BoJ M2 머니 스탁 y/y 1.8% 11월 2025 1.6% 월별
BoJ M3 머니 스탁 y/y 1.2% 11월 2025 1.1% 월별
BoJ 금리 결정 0.8% 0.5%
BoJ 통화 기준 -9.8% 12월 2025 -8.5% 월별
경제관측지수 48.7 11월 2025 49.1 월별
미래 상황에 대한 경제관측지수 50.3 11월 2025 53.1 월별
외환보유고 $​1359.4 B 11월 2025 $​1347.4 B 월별
무역 지난 참조 이전 변동
무역 수지 N/D 11월 2025 ¥​-231.8 B 월별
상품 무역 수지 N/D 10월 2025 월별
수입 y/y N/D 11월 2025 0.7% 월별
수출 y/y N/D 11월 2025 3.6% 월별
조정 무역 수지 ¥​62.9 B 11월 2025 ¥​74.0 B 월별
조정된 현재 계정 N/D 10월 2025 ¥​4347.6 B 월별
현재 계정 n.s.a. N/D 10월 2025 ¥​4483.3 B 월별
정부 지난 참조 이전 변동
BoJ 은행 대출 y/y 4.2% 11월 2025 4.1% 월별
외국 채권 투자 ¥​103.0 B 20 12월 2025 ¥​355.8 B 주간
외국인 일본 주식 투자 ¥​-1234.8 B 20 12월 2025 ¥​214.2 B 주간
비즈니스 지난 참조 이전 변동
3차 산업활동지수 m/m N/D 10월 2025 0.3% 월별
BSI 대형 제조 4.7 4 Q 2025 3.8 분기별
BoJ 탄칸 대규모 비제조 지수 34 4 Q 2025 34 분기별
BoJ 탄칸 대규모 비제조업 전망 28 4 Q 2025 28 분기별
BoJ 탄칸 대규모 전체 산업 자본 비용 12.6% 4 Q 2025 12.5% 분기별
BoJ 탄칸 대규모 제조 전망 15 4 Q 2025 12 분기별
BoJ 탄칸 대형 제조 지수 15 4 Q 2025 14 분기별
BoJ 탄칸 소규모 비제조업 전망 10 4 Q 2025 10 분기별
BoJ 탄칸 소규모 비제조업 지수 15 4 Q 2025 14 분기별
BoJ 탄칸 소규모 전체 산업 자본 비용 0.1% 4 Q 2025 -2.3% 분기별
BoJ 탄칸 소규모 제조 전망 2 4 Q 2025 -1 분기별
BoJ 탄칸 소규모 제조 지수 6 4 Q 2025 1 분기별
S&P 글로벌 서비스 PMI N/D 12월 2025 53.2 월별
S&P 글로벌 제조 PMI N/D 12월 2025 48.7 월별
S&P 글로벌 합성물 PMI N/D 12월 2025 52.0 월별
건설 오더 y/y 9.5% 11월 2025 -10.1% 월별
기계 도구 오더 y/y N/D 11월 2025 월별
동시 지수 m/m N/D 10월 2025 월별
동행 지수 N/D 10월 2025 월별
모든 산업 활동 지수 m/m 1.3% 7월 2020 6.8% 월별
산업 생산 1개월 전망 m/m N/D 12월 2025 월별
산업 생산 2개월 전망 m/m N/D 1월 2026 월별
산업 생산 m/m N/D 11월 2025 월별
산업 생산성 y/y N/D 11월 2025 월별
선행 지수 N/D 10월 2025 월별
선행 지수 m/m N/D 10월 2025 월별
용량 활용률 N/D 10월 2025 2.5% 월별
자본 지출 y/y N/D 3 Q 2025 7.6% 분기별
핵심 기계 주문 m/m 7.0% 10월 2025 4.2% 월별
핵심 기계 주문 y/y 12.5% 10월 2025 11.6% 월별
소비자 지난 참조 이전 변동
가계 지출 m/m -3.5% 10월 2025 -0.7% 월별
가계 지출 y/y -3.0% 10월 2025 1.8% 월별
대형 소매업체의 매출 y/y N/D 11월 2025 월별
소매 판매 y/y N/D 11월 2025 월별
소매판매 m/m N/D 11월 2025 월별
소비자 신뢰 지수 N/D 11월 2025 35.8 월별
주택 지난 참조 이전 변동
연간 주택 개시 0.718 M 11월 2025 0.803 M 월별
주택 개시 y/y -8.5% 11월 2025 3.2% 월별