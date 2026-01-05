일본의 경제 달력 및 지표
개요
|지표
|지난
|참조
|이전
|변동
|GDP q/q
|-0.6%
|3 Q 2025
|분기별
|실업률
|2.6%
|11월 2025
|2.6%
|월별
|CPI y/y
|2.9%
|11월 2025
|3.0%
|월별
|BoJ 금리 결정
|0.8%
|0.5%
|무역 수지
|N/D
|11월 2025
|¥-231.8 B
|월별
경제 달력
시간,
통화
이벤트
실제
예측
이전
2026.01.05 00:30, JPY, S&P 글로벌 제조 PMI, 예측: 48.9, 이전: 48.7
2026.01.05 23:50, JPY, BoJ 통화 기준, 실제: -9.8%, 예측: -6.7%, 이전: -8.5%
2026.01.06 03:35, JPY, JGB 10년 경매, 실제: 2.095%, 이전: 1.872%
2026.01.07 00:30, JPY, S&P 글로벌 서비스 PMI, 예측: 52.7, 이전: 53.2
2026.01.07 00:30, JPY, S&P 글로벌 합성물 PMI, 이전: 52.0
2026.01.07 23:30, JPY, 노무 현금 수익률 y/y, 예측: 2.0%, 이전: 2.6%
2026.01.07 23:30, JPY, 초과근무수당 y/y, 예측: 1.1%, 이전: 1.5%
2026.01.07 23:30, JPY, 실제 급여 y/y, 예측: -0.4%, 이전: -0.7%
2026.01.07 23:50, JPY, 외국 채권 투자, 이전: ¥103.0 B
2026.01.07 23:50, JPY, 외국인 일본 주식 투자, 이전: ¥-1234.8 B
2026.01.08 03:35, JPY, JGB 30년 경매, 이전: 3.427%
2026.01.08 05:00, JPY, 소비자 신뢰 지수
2026.01.08 23:30, JPY, 가계 지출 y/y, 예측: -0.5%, 이전: -3.0%
2026.01.08 23:30, JPY, 가계 지출 m/m, 예측: -0.3%, 이전: -3.5%
2026.01.08 23:50, JPY, 외환보유고, 이전: $1359.4 B
2026.01.09 05:00, JPY, 동행 지수
2026.01.09 05:00, JPY, 선행 지수
2026.01.09 05:00, JPY, 동시 지수 m/m
2026.01.09 05:00, JPY, 선행 지수 m/m
2026.01.12 23:50, JPY, BoJ 은행 대출 y/y, 예측: 4.3%, 이전: 4.2%
2026.01.12 23:50, JPY, 현재 계정 n.s.a.
2026.01.12 23:50, JPY, 상품 무역 수지
2026.01.12 23:50, JPY, 조정된 현재 계정
2026.01.13 05:00, JPY, 경제관측지수, 예측: 48.6, 이전: 48.7
2026.01.13 05:00, JPY, 미래 상황에 대한 경제관측지수, 예측: 50.2, 이전: 50.3
2026.01.13 23:50, JPY, BoJ M2 머니 스탁 y/y, 예측: 2.1%, 이전: 1.8%
2026.01.13 23:50, JPY, BoJ M3 머니 스탁 y/y, 이전: 1.2%
2026.01.13 23:50, JPY, BoJ L 머니 스탁 y/y, 예측: 1.8%, 이전: 2.1%
2026.01.14 06:00, JPY, 기계 도구 오더 y/y
2026.01.14 23:50, JPY, BoJ 기업 상품 가격 지수 m/m, 예측: 0.1%, 이전: 0.3%
2026.01.14 23:50, JPY, BoJ 기업 상품 가격 지수 y/y, 예측: 2.6%, 이전: 2.7%
2026.01.15 23:50, JPY, 외국 채권 투자
2026.01.15 23:50, JPY, 외국인 일본 주식 투자
경제지표
|시장
|지난
|참조
|이전
|변동
|CFTC JPY 비상업 순포지션
|N/D
|23 12월 2025
|주간
|JGB 10년 경매
|2.095%
|1.872%
|JGB 30년 경매
|3.427%
|3.166%
|GDP
|지난
|참조
|이전
|변동
|GDP q/q
|-0.6%
|3 Q 2025
|분기별
|GDP q/q에 대한 순 수출 기여도
|-0.2%
|3 Q 2025
|분기별
|GDP y/y
|-2.3%
|3 Q 2025
|분기별
|민간 비거주자 투자 q/q
|-0.2%
|3 Q 2025
|분기별
|민간소비 q/q
|0.2%
|3 Q 2025
|분기별
|노동
|지난
|참조
|이전
|변동
|구직자 대 지원자 비율
|1.18
|11월 2025
|1.18
|월별
|노무 현금 수익률 y/y
|2.6%
|10월 2025
|2.1%
|월별
|실업률
|2.6%
|11월 2025
|2.6%
|월별
|실제 급여 y/y
|-0.7%
|10월 2025
|-1.3%
|월별
|초과근무수당 y/y
|1.5%
|10월 2025
|1.0%
|월별
|가격
|지난
|참조
|이전
|변동
|BoJ 가중치 중앙값 핵심 CPI y/y
|1.3%
|11월 2025
|1.5%
|월별
|BoJ 기업 상품 가격 지수 m/m
|0.3%
|11월 2025
|0.5%
|월별
|BoJ 기업 상품 가격 지수 y/y
|2.7%
|11월 2025
|2.7%
|월별
|BoJ 기업 서비스 가격 지수 y/y
|2.7%
|11월 2025
|2.7%
|월별
|BoJ 조정 평균 핵심 CPI y/y
|2.2%
|11월 2025
|2.2%
|월별
|CPI s.a. m/m
|0.4%
|11월 2025
|0.4%
|월별
|CPI y/y
|2.9%
|11월 2025
|3.0%
|월별
|CPI 제외 음식과 에너지 y/y
|3.0%
|11월 2025
|3.1%
|월별
|GDP 물가 지수 y/y
|3.4%
|3 Q 2025
|분기별
|도쿄 CPI excl. 음식과 에너지 y/y
|2.6%
|12월 2025
|2.8%
|월별
|도쿄 CPI s.a. m/m
|-0.2%
|12월 2025
|0.3%
|월별
|도쿄 CPI y/y
|2.0%
|12월 2025
|2.7%
|월별
|도쿄 핵심 CPI y/y
|2.3%
|12월 2025
|2.8%
|월별
|핵심 CPI y/y
|3.0%
|11월 2025
|3.0%
|월별
|통화
|지난
|참조
|이전
|변동
|BoJ L 머니 스탁 y/y
|2.1%
|11월 2025
|2.1%
|월별
|BoJ M2 머니 스탁 y/y
|1.8%
|11월 2025
|1.6%
|월별
|BoJ M3 머니 스탁 y/y
|1.2%
|11월 2025
|1.1%
|월별
|BoJ 금리 결정
|0.8%
|0.5%
|BoJ 통화 기준
|-9.8%
|12월 2025
|-8.5%
|월별
|경제관측지수
|48.7
|11월 2025
|49.1
|월별
|미래 상황에 대한 경제관측지수
|50.3
|11월 2025
|53.1
|월별
|외환보유고
|$1359.4 B
|11월 2025
|$1347.4 B
|월별
|무역
|지난
|참조
|이전
|변동
|무역 수지
|N/D
|11월 2025
|¥-231.8 B
|월별
|상품 무역 수지
|N/D
|10월 2025
|월별
|수입 y/y
|N/D
|11월 2025
|0.7%
|월별
|수출 y/y
|N/D
|11월 2025
|3.6%
|월별
|조정 무역 수지
|¥62.9 B
|11월 2025
|¥74.0 B
|월별
|조정된 현재 계정
|N/D
|10월 2025
|¥4347.6 B
|월별
|현재 계정 n.s.a.
|N/D
|10월 2025
|¥4483.3 B
|월별
|정부
|지난
|참조
|이전
|변동
|BoJ 은행 대출 y/y
|4.2%
|11월 2025
|4.1%
|월별
|외국 채권 투자
|¥103.0 B
|20 12월 2025
|¥355.8 B
|주간
|외국인 일본 주식 투자
|¥-1234.8 B
|20 12월 2025
|¥214.2 B
|주간
|비즈니스
|지난
|참조
|이전
|변동
|3차 산업활동지수 m/m
|N/D
|10월 2025
|0.3%
|월별
|BSI 대형 제조
|4.7
|4 Q 2025
|3.8
|분기별
|BoJ 탄칸 대규모 비제조 지수
|34
|4 Q 2025
|34
|분기별
|BoJ 탄칸 대규모 비제조업 전망
|28
|4 Q 2025
|28
|분기별
|BoJ 탄칸 대규모 전체 산업 자본 비용
|12.6%
|4 Q 2025
|12.5%
|분기별
|BoJ 탄칸 대규모 제조 전망
|15
|4 Q 2025
|12
|분기별
|BoJ 탄칸 대형 제조 지수
|15
|4 Q 2025
|14
|분기별
|BoJ 탄칸 소규모 비제조업 전망
|10
|4 Q 2025
|10
|분기별
|BoJ 탄칸 소규모 비제조업 지수
|15
|4 Q 2025
|14
|분기별
|BoJ 탄칸 소규모 전체 산업 자본 비용
|0.1%
|4 Q 2025
|-2.3%
|분기별
|BoJ 탄칸 소규모 제조 전망
|2
|4 Q 2025
|-1
|분기별
|BoJ 탄칸 소규모 제조 지수
|6
|4 Q 2025
|1
|분기별
|S&P 글로벌 서비스 PMI
|N/D
|12월 2025
|53.2
|월별
|S&P 글로벌 제조 PMI
|N/D
|12월 2025
|48.7
|월별
|S&P 글로벌 합성물 PMI
|N/D
|12월 2025
|52.0
|월별
|건설 오더 y/y
|9.5%
|11월 2025
|-10.1%
|월별
|기계 도구 오더 y/y
|N/D
|11월 2025
|월별
|동시 지수 m/m
|N/D
|10월 2025
|월별
|동행 지수
|N/D
|10월 2025
|월별
|모든 산업 활동 지수 m/m
|1.3%
|7월 2020
|6.8%
|월별
|산업 생산 1개월 전망 m/m
|N/D
|12월 2025
|월별
|산업 생산 2개월 전망 m/m
|N/D
|1월 2026
|월별
|산업 생산 m/m
|N/D
|11월 2025
|월별
|산업 생산성 y/y
|N/D
|11월 2025
|월별
|선행 지수
|N/D
|10월 2025
|월별
|선행 지수 m/m
|N/D
|10월 2025
|월별
|용량 활용률
|N/D
|10월 2025
|2.5%
|월별
|자본 지출 y/y
|N/D
|3 Q 2025
|7.6%
|분기별
|핵심 기계 주문 m/m
|7.0%
|10월 2025
|4.2%
|월별
|핵심 기계 주문 y/y
|12.5%
|10월 2025
|11.6%
|월별
|소비자
|지난
|참조
|이전
|변동
|가계 지출 m/m
|-3.5%
|10월 2025
|-0.7%
|월별
|가계 지출 y/y
|-3.0%
|10월 2025
|1.8%
|월별
|대형 소매업체의 매출 y/y
|N/D
|11월 2025
|월별
|소매 판매 y/y
|N/D
|11월 2025
|월별
|소매판매 m/m
|N/D
|11월 2025
|월별
|소비자 신뢰 지수
|N/D
|11월 2025
|35.8
|월별
|주택
|지난
|참조
|이전
|변동
|연간 주택 개시
|0.718 M
|11월 2025
|0.803 M
|월별
|주택 개시 y/y
|-8.5%
|11월 2025
|3.2%
|월별