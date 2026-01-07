프랑스 6-개월 BTF 옥션 (France 6-Month BTF Auction)
국가:
프랑스
EUR, 유로
분야:
시장
|낮음
|2.060%
|
2.117%
|마지막 발표
|중요도
|실제
|예측
|
이전
|
2.060%
|다음 발표
|실제
|예측
|
이전
6개월 BTF 옥션은 6개월 후에 만기되는 BTF 재무부 채권 수익률을 나타냅니다. 수익률은 프랑스의 정부 부채 상황을 반영할 수 있기 때문에 경제성장보다 금리 인상이 선행될 수 있는 반면 감소세는 둔화 조짐으로 볼 수 있습니다.
마지막 값:
실제 자료
"프랑스 6-개월 BTF 옥션 (France 6-Month BTF Auction)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트.
날짜 (GMT)
참조
실제
예측
이전
2.060%
2.117%
2.117%
2.103%
2.103%
2.091%
2.091%
2.053%
2.053%
2.041%
2.041%
2.044%
2.044%
2.029%
2.029%
2.015%
2.015%
2.015%
2.015%
2.009%
2.009%
2.034%
2.034%
2.042%
2.042%
2.027%
2.027%
2.027%
2.027%
2.006%
2.006%
2.009%
2.009%
1.963%
1.963%
1.973%
1.973%
1.971%
1.971%
1.961%
1.961%
1.973%
1.973%
1.935%
1.935%
1.925%
1.925%
1.903%
1.903%
1.949%
1.949%
1.932%
1.932%
1.953%
1.953%
1.963%
1.963%
1.962%
1.962%
1.982%
1.982%
2.011%
2.011%
2.023%
2.023%
1.982%
1.982%
2.015%
2.015%
2.027%
2.027%
2.101%
2.101%
2.092%
2.092%
2.211%
2.211%
2.282%
2.282%
2.306%
2.306%
2.326%
2.326%
2.339%
2.339%
2.339%
2.339%
2.369%
2.369%
2.358%
2.358%
2.395%
2.395%
2.508%
2.508%
2.532%
2.532%
2.593%
2.593%
2.592%
