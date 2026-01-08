마킷 싱가포르 PMI는 제조 및 서비스 분야의 민간 기업의 근무 환경 변화에 관한 월간 요약 보고서입니다. 종종 구매 관리자는 다른 회사 직원보다 먼저 시장 상황의 변화를 추적할 수 있습니다. 구매가 회사의 생산 활동보다 앞서기 때문입니다.

PMI는 분석가들이 면밀히 주시하는 가장 인기 있는 지수 중 하나입니다. 그것은 생산과 인플레이션의 주요 지표로 해석됩니다. PMI 성장은 시장 상황의 호조세를 나타내며 싱가포르 달러에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

