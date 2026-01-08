S&P 글로벌 싱가포르 구매 관리자 지수(PMI) (S&P Global Singapore Purchasing Managers Index (PMI))
국가:
싱가포르
SGD, 싱가포르 달러
분야:
비즈니스
|낮음
|N/D
|
55.4
|마지막 발표
|중요도
|실제
|예측
|
이전
마킷 싱가포르 PMI는 제조 및 서비스 분야의 민간 기업의 근무 환경 변화에 관한 월간 요약 보고서입니다. 종종 구매 관리자는 다른 회사 직원보다 먼저 시장 상황의 변화를 추적할 수 있습니다. 구매가 회사의 생산 활동보다 앞서기 때문입니다.
PMI는 분석가들이 면밀히 주시하는 가장 인기 있는 지수 중 하나입니다. 그것은 생산과 인플레이션의 주요 지표로 해석됩니다. PMI 성장은 시장 상황의 호조세를 나타내며 싱가포르 달러에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
마지막 값:
실제 자료
"S&P 글로벌 싱가포르 구매 관리자 지수(PMI) (S&P Global Singapore Purchasing Managers Index (PMI))" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트.
날짜 (GMT)
참조
실제
예측
이전
12월 2025
N/D
55.4
11월 2025
55.4
57.4
10월 2025
57.4
56.4
9월 2025
56.4
51.2
8월 2025
51.2
52.7
7월 2025
52.7
51.0
6월 2025
51.0
51.5
5월 2025
51.5
52.8
4월 2025
52.8
52.7
3월 2025
52.7
51.0
2월 2025
51.0
49.9
1월 2025
49.9
51.5
12월 2024
51.5
53.9
11월 2024
53.9
55.5
10월 2024
55.5
56.6
9월 2024
56.6
57.6
8월 2024
57.6
57.2
7월 2024
57.2
55.2
6월 2024
55.2
54.2
5월 2024
54.2
52.6
4월 2024
52.6
55.7
3월 2024
55.7
56.8
2월 2024
56.8
54.7
1월 2024
54.7
55.7
12월 2023
55.7
55.8
11월 2023
55.8
53.7
10월 2023
53.7
54.2
9월 2023
54.2
53.6
8월 2023
53.6
51.3
7월 2023
51.3
54.1
6월 2023
54.1
54.5
5월 2023
54.5
55.3
4월 2023
55.3
52.6
3월 2023
52.6
49.6
2월 2023
49.6
51.2
1월 2023
51.2
49.1
12월 2022
49.1
56.2
11월 2022
56.2
57.7
10월 2022
57.7
57.5
9월 2022
57.5
56.0
8월 2022
56.0
58.0
7월 2022
58.0
57.5
6월 2022
57.5
59.4
5월 2022
59.4
56.7
4월 2022
56.7
52.9
3월 2022
52.9
52.5
2월 2022
52.5
54.4
1월 2022
54.4
55.1
12월 2021
55.1
52.0
11월 2021
52.0
52.3
웹 사이트의 경제 일정 위젯
경제 이벤트 달력을 직접 만드십시오. 이렇게 하려면 크기 및 표시 기간을 지정하기만 하면 됩니다. 이 위젯은 웹 사이트에서 자유롭게 사용할 수 있습니다. 그러나, 우리는 당신에게 제공된 코드를 변경하지 않은 상태로 유지하기를 요청합니다.
달력 데이터는 그대로 제공됩니다. 경제 뉴스 발표 빈도와 일정뿐만 아니라 경제 매개변수의 가치도 우리가 모르는 사이에 바뀔 수 있습니다. 제공된 정보를 사용할 수 있지만, 달력 데이터를 기반으로 거래 결정을 내릴 때 발생할 수 있는 모든 위험을 감수해야 합니다.
WordPress 웹 사이트에 공식 플러그인 사용