이탈리아의 실업률 경제 지표는 전체 노동 인구 중 실업자의 비율을 측정합니다. 실업자는 지난 4주 동안 적극적으로 일자리를 구했고 다음 2주 이내에 일을 시작할 수 있는 15-74세의 사람을 말합니다. 월별 지표는 해당 달의 실업률 변화를 전월과 비교하여 측정합니다. 이 지표는 계절적으로 조정됩니다.

최근 통계에 따르면 이탈리아 남부 일부 지역은 실업률이 높은 반면 북부 지역은 낮은 것으로 나타났습니다. 전국적인 청년 실업률은 훨씬 더 높습니다. 그 결과, 많은 젊은이들이 부모님과 함께 살고 있습니다.

하향 성향이 한 국가의 통화(이탈리아에 관한 한 EUR)에 긍정적인 영향을 미치는 이유는 고용된 사람들이 더 많은 돈을 소비하고 따라서 소비가 GDP의 상당 부분을 차지하기 때문입니다. 따라서 낮은 가치는 EUR(강세)에 긍정적으로 받아들여집니다. 증가된 판독치는 개인의 소득 손실과 사회적 혜택으로 인한 정부에 대한 압박 증가를 초래하며, 따라서 높은 실업률은 EUR에 부정적인(하락세) 것으로 간주됩니다.

