호주 건축 승인 m/m (Australia Building Approvals m/m)

국가:
호주
AUD, 호주 달러
소스:
호주 통계청 (Australian Bureau of Statistics)
분야:
비즈니스
중간 15.2% 0.1%
-6.1%
마지막 발표 중요도 실제 예측
이전
0.0%
15.2%
다음 발표 실제 예측
이전
호주 건축 승인 m/m은 주택, 상업 및 산업 건물을 포함한 신규 건설 프로젝트에 대해 정부 당국이 발급한 허가 건수가 이전과 비교하여 변경된 것을 의미합니다. 계산에는 다음이 포함됩니다:

  • 신축 건물 건축 승인
  • 기존 건물의 변경 및 증축 승인
  • 보수공사 승인

통계에는 1만 달러 이상의 주거용 건물 건축 승인이 포함되어 있습니다. 지표 계산에 포함된 비주거용 건물의 최소 비용은 5만 달러입니다.

계산을 위한 자료는 지방자치단체 및 인증기관에서 수집됩니다. 전통적으로 건설 강도가 일부 기간에 더 높기 때문에, 수치는 계절적으로 조정됩니다. 따라서 계절 조정에서는 데이터를 월별로 보다 정확하게 비교할 수 있습니다.

이 값은 주택과 상업용 건물에 대한 현재의 수요를 반영합니다. 국가 건설업 활동의 주요 지표로 꼽히고 있는데, 건설 인허가 증가는 이후 사업 증가로 이어질 것입니다. 또한, 이 지표는 (주택 대출과 생산 확대를 위한 신용으로 인해) 은행권에 간접적으로 영향을 미칠 수 있습니다.

따라서 지표 성장률은 호주 달러 시세에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

마지막 값:

실제 자료

예측

"호주 건축 승인 m/m (Australia Building Approvals m/m)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.

예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.

날짜 (GMT)
참조
실제
예측
이전
11월 2025
15.2%
0.1%
-6.1%
10월 2025
-6.4%
0.0%
11.1%
9월 2025
12.0%
-0.1%
-3.6%
8월 2025
-6.0%
8.0%
-10.0%
7월 2025
-8.2%
-0.6%
12.2%
6월 2025
11.9%
1.6%
2.2%
5월 2025
3.2%
-2.3%
-4.1%
4월 2025
-5.7%
-1.8%
-7.1%
3월 2025
-8.8%
0.7%
-0.2%
2월 2025
-0.3%
0.9%
6.9%
1월 2025
6.3%
0.4%
1.7%
12월 2024
0.7%
0.7%
-3.4%
11월 2024
-3.6%
0.0%
5.2%
10월 2024
4.2%
1.4%
5.8%
9월 2024
4.4%
-0.2%
-3.9%
8월 2024
-6.1%
1.3%
11.0%
7월 2024
10.4%
-3.8%
-6.4%
6월 2024
-6.5%
-0.9%
5.7%
5월 2024
5.5%
-1.5%
1.9%
4월 2024
-0.3%
3.4%
2.7%
3월 2024
1.9%
0.8%
-0.9%
2월 2024
-1.9%
5.1%
-2.5%
1월 2024
-1.0%
7.6%
-10.1%
12월 2023
-9.5%
7.0%
0.3%
11월 2023
1.6%
-11.4%
7.2%
10월 2023
7.5%
-9.0%
-4.0%
9월 2023
-4.6%
-1.7%
8.1%
8월 2023
7.0%
17.9%
-7.4%
7월 2023
-8.1%
-10.8%
-7.9%
6월 2023
-7.7%
-5.9%
20.5%
5월 2023
20.6%
8.6%
-6.8%
4월 2023
-8.1%
-7.4%
-1.0%
3월 2023
-0.1%
-3.5%
3.9%
2월 2023
4.0%
-2.6%
-27.1%
1월 2023
-27.6%
-6.3%
15.3%
12월 2022
18.5%
14.6%
-8.8%
11월 2022
-9.0%
17.6%
-5.6%
10월 2022
-6.0%
-14.4%
-8.1%
9월 2022
-5.8%
4.7%
23.1%
8월 2022
28.1%
6.1%
-18.2%
7월 2022
-17.2%
-5.8%
-0.6%
6월 2022
-0.7%
-13.1%
11.2%
5월 2022
9.9%
20.4%
-3.9%
4월 2022
-2.4%
4.3%
-19.2%
3월 2022
-18.5%
23.1%
42.0%
2월 2022
43.5%
-7.6%
-27.1%
1월 2022
-27.9%
0.7%
9.8%
12월 2021
8.2%
-1.8%
2.6%
11월 2021
3.6%
-2.0%
-13.6%
10월 2021
-12.9%
5.6%
-3.9%
