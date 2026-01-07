호주 건축 승인 m/m은 주택, 상업 및 산업 건물을 포함한 신규 건설 프로젝트에 대해 정부 당국이 발급한 허가 건수가 이전과 비교하여 변경된 것을 의미합니다. 계산에는 다음이 포함됩니다:

신축 건물 건축 승인

기존 건물의 변경 및 증축 승인

보수공사 승인

통계에는 1만 달러 이상의 주거용 건물 건축 승인이 포함되어 있습니다. 지표 계산에 포함된 비주거용 건물의 최소 비용은 5만 달러입니다.

계산을 위한 자료는 지방자치단체 및 인증기관에서 수집됩니다. 전통적으로 건설 강도가 일부 기간에 더 높기 때문에, 수치는 계절적으로 조정됩니다. 따라서 계절 조정에서는 데이터를 월별로 보다 정확하게 비교할 수 있습니다.

이 값은 주택과 상업용 건물에 대한 현재의 수요를 반영합니다. 국가 건설업 활동의 주요 지표로 꼽히고 있는데, 건설 인허가 증가는 이후 사업 증가로 이어질 것입니다. 또한, 이 지표는 (주택 대출과 생산 확대를 위한 신용으로 인해) 은행권에 간접적으로 영향을 미칠 수 있습니다.

따라서 지표 성장률은 호주 달러 시세에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

