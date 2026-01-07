호주 건축 승인 m/m (Australia Building Approvals m/m)
|중간
|15.2%
|0.1%
|
-6.1%
|마지막 발표
|중요도
|실제
|예측
|
이전
|0.0%
|
15.2%
|다음 발표
|실제
|예측
|
이전
호주 건축 승인 m/m은 주택, 상업 및 산업 건물을 포함한 신규 건설 프로젝트에 대해 정부 당국이 발급한 허가 건수가 이전과 비교하여 변경된 것을 의미합니다. 계산에는 다음이 포함됩니다:
- 신축 건물 건축 승인
- 기존 건물의 변경 및 증축 승인
- 보수공사 승인
통계에는 1만 달러 이상의 주거용 건물 건축 승인이 포함되어 있습니다. 지표 계산에 포함된 비주거용 건물의 최소 비용은 5만 달러입니다.
계산을 위한 자료는 지방자치단체 및 인증기관에서 수집됩니다. 전통적으로 건설 강도가 일부 기간에 더 높기 때문에, 수치는 계절적으로 조정됩니다. 따라서 계절 조정에서는 데이터를 월별로 보다 정확하게 비교할 수 있습니다.
이 값은 주택과 상업용 건물에 대한 현재의 수요를 반영합니다. 국가 건설업 활동의 주요 지표로 꼽히고 있는데, 건설 인허가 증가는 이후 사업 증가로 이어질 것입니다. 또한, 이 지표는 (주택 대출과 생산 확대를 위한 신용으로 인해) 은행권에 간접적으로 영향을 미칠 수 있습니다.
따라서 지표 성장률은 호주 달러 시세에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
마지막 값:
실제 자료
예측
"호주 건축 승인 m/m (Australia Building Approvals m/m)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.
예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.
웹 사이트의 경제 일정 위젯
경제 이벤트 달력을 직접 만드십시오. 이렇게 하려면 크기 및 표시 기간을 지정하기만 하면 됩니다. 이 위젯은 웹 사이트에서 자유롭게 사용할 수 있습니다. 그러나, 우리는 당신에게 제공된 코드를 변경하지 않은 상태로 유지하기를 요청합니다.
달력 데이터는 그대로 제공됩니다. 경제 뉴스 발표 빈도와 일정뿐만 아니라 경제 매개변수의 가치도 우리가 모르는 사이에 바뀔 수 있습니다. 제공된 정보를 사용할 수 있지만, 달력 데이터를 기반으로 거래 결정을 내릴 때 발생할 수 있는 모든 위험을 감수해야 합니다.
WordPress 웹 사이트에 공식 플러그인 사용