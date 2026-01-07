단위 노동 비용 q/q는 이전 분기와 비교하여 보고된 분기의 생산 단위 당 노동 비용의 변화를 반영합니다. 단위당 비용은 보고된 기간에 대한 총 노동 보상의 비율, 즉 시간당 보상을 노동 생산성으로 나눈 값으로 계산됩니다.

단위 노동 비용은 생산자 비용의 주요 부분을 차지하므로 국가 경제 활동을 측정하는 데 매우 중요한 지표입니다. 이 지표는 관련 지표와 밀접한 관련이 있습니다. 따라서, 생산 수준에 변화가 없는 시간당 평균 임금의 증가는 인건비 증가로 이어집니다. 시간 단위당 생산량이 증가하면 일반적으로 인건비가 절감됩니다.

경제학자들은 생산활동을 측정하기 위해 지표를 사용합니다. 이 데이터는 또한 생산 가격, 임금 및 기술 효율성을 예측하고 분석하는 데에도 사용됩니다. 지표 값은 노동 생산성 및 시간당 평균 수입과 함께 표시됩니다.

단위 인건비의 성장은 보통 최종 생산물의 가격 인상으로 이어져 물가 상승을 초래합니다. 따라서 지수 성장은 달러화에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

