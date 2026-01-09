핼리팩스 주택가격지수 y/y는 주어진 3개월 동안 전년도 같은 기간에 비해 주택 및 부동산 가격의 변동을 측정합니다. 연간 변경 계산은 월 단위로 계산한 것보다 더 부드러운 그림을 제공합니다.

이 지수는 영국의 최대 주택담보대출은행인 HBOS(Halifax Bank of Scotland)가 장기 데이터 시리즈를 기반으로 계산합니다. 월간 주택담보대출 부동산 가격 데이터 통계는 1983년으로 거슬러 올라갑니다. 이 장기 자료는 "표준화"된 집값을 계산하고 그 변화를 측정하는 데 사용됩니다.

집값은 물리적 특성(방 크기와 수)과 해당 주택이 위치한 지역의 유형에 따라 달라집니다. 따라서 평균 집값은 단순 산술 평균이 아닌 헤도닉 회귀 분석을 사용하여 계산됩니다. 이것은 평균적인 "전형적인" 영국 주택의 가격과 시간의 경과에 따른 변화를 계산할 수 있게 합니다. 이 전형적인 집은 물리적으로 존재하지 않습니다; 그것은 주어진 특성을 가진 특정 모델을 나타내며, 차례로 수학 공식에 사용됩니다.

HPI 정보는 핼리팩스 대출 데이터에서 도출됩니다. 현금으로 지불한 부동산 거래는 샘플 데이터에 포함되지 않습니다. 동절기는 가격 상승이 약해지고 봄/여름에는 시장 활동 변화로 인해 상승폭이 더 커지는 경향이 있기 때문에 이 지수는 계절적으로 조정됩니다.

핼리팩스 주택 가격 지수는 영국 주택 시장의 대체 인플레이션 지수입니다. 국가 통계청이 제공한 HPI에 비해 유리한 점은 보다 심층적인 데이터 샘플링입니다(1983년 이후 월간 가격 변동 통계가 수집되었다). 약점은 제한된 데이터 소스(할리팩스에서 발행한 주택담보대출만 해당, 현금거래는 불가)입니다.

지수 상승은 부동산 시장의 인플레이션 증가를 나타내기 때문에 파운드 시세에 긍정적인 것으로 볼 수 있습니다.

마지막 값: