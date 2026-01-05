프랑스의 경제력 및 지표
개요
|지표
|지난
|참조
|이전
|변동
|GDP q/q
|0.5%
|3 Q 2025
|0.5%
|분기별
|실업률
|7.7%
|3 Q 2025
|7.6%
|분기별
|CPI y/y
|0.8%
|12월 2025
|0.9%
|월별
|무역 수지
|€-3.918 B
|10월 2025
|€-6.347 B
|월별
경제 달력
시간,
통화
이벤트
실제
예측
이전
2026.01.05 13:55, EUR, 3-개월 BTF 옥션, 실제: 2.043%, 이전: 2.079%
2026.01.05 13:55, EUR, 6-개월 BTF 옥션, 실제: 2.060%, 이전: 2.117%
2026.01.05 13:55, EUR, 12-개월 BTF 옥션, 실제: 2.116%, 이전: 2.146%
2026.01.06 07:45, EUR, CPI m/m, 실제: 0.1%, 예측: -0.2%, 이전: -0.2%
2026.01.06 07:45, EUR, CPI y/y, 실제: 0.8%, 예측: 0.9%, 이전: 0.9%
2026.01.06 07:45, EUR, HICP m/m, 실제: 0.1%, 예측: 0.5%, 이전: -0.2%
2026.01.06 07:45, EUR, HICP y/y, 실제: 0.7%, 예측: 0.8%, 이전: 0.8%
2026.01.06 08:50, EUR, S&P 글로벌 서비스 PMI
2026.01.06 08:50, EUR, S&P 글로벌 합성물 PMI
2026.01.07 07:45, EUR, 소비자 신뢰 지수, 실제: 90, 예측: 86, 이전: 89
2026.01.07 08:30, EUR, S&P 글로벌 건설 PMI, 이전: 43.6
2026.01.08 07:45, EUR, 수출, 이전: €51.730 B
2026.01.08 07:45, EUR, 수입품, 이전: €55.648 B
2026.01.08 07:45, EUR, 무역 수지, 예측: €-6.260 B, 이전: €-3.918 B
2026.01.08 09:50, EUR, 10년 OAT 옥션, 이전: 3.380%
2026.01.09 07:45, EUR, 소비자 지출 m/m, 예측: 0.5%, 이전: 0.4%
2026.01.09 07:45, EUR, 산업 생산 m/m, 예측: 0.0%, 이전: 0.7%
2026.01.12 13:50, EUR, 3-개월 BTF 옥션, 이전: 2.043%
2026.01.12 13:50, EUR, 6-개월 BTF 옥션, 이전: 2.060%
2026.01.12 13:50, EUR, 12-개월 BTF 옥션, 이전: 2.116%
2026.01.13 07:45, EUR, 정부 예산 수지, 이전: €-136.2 B
2026.01.15 07:45, EUR, CPI m/m, 예측: 0.1%, 이전: 0.1%
2026.01.15 07:45, EUR, CPI y/y, 예측: 0.8%, 이전: 0.8%
2026.01.15 07:45, EUR, HICP m/m, 예측: 0.1%, 이전: 0.1%
2026.01.15 07:45, EUR, HICP y/y, 예측: 0.7%, 이전: 0.7%
2026.01.15 09:50, EUR, 3년 OAT 옥션, 이전: 2.340%
2026.01.15 09:50, EUR, 5년 OAT 옥션, 이전: 2.760%
경제지표
|시장
|지난
|참조
|이전
|변동
|10년 OAT 옥션
|3.380%
|3.430%
|12-개월 BTF 옥션
|2.116%
|2.146%
|3-개월 BTF 옥션
|2.043%
|2.079%
|3년 OAT 옥션
|2.340%
|2.220%
|5년 OAT 옥션
|2.760%
|2.630%
|6-개월 BTF 옥션
|2.060%
|2.117%
|GDP
|지난
|참조
|이전
|변동
|GDP q/q
|0.5%
|3 Q 2025
|0.5%
|분기별
|GDP y/y
|0.9%
|3 Q 2025
|0.9%
|분기별
|노동
|지난
|참조
|이전
|변동
|구직자 합계
|3082.0 K
|9월 2025
|3021.8 K
|월별
|비농업 급여 q/q
|0.0%
|3 Q 2025
|-0.3%
|분기별
|실업률
|7.7%
|3 Q 2025
|7.6%
|분기별
|가격
|지난
|참조
|이전
|변동
|CPI m/m
|0.1%
|12월 2025
|-0.2%
|월별
|CPI y/y
|0.8%
|12월 2025
|0.9%
|월별
|HICP m/m
|0.1%
|12월 2025
|-0.2%
|월별
|HICP y/y
|0.7%
|12월 2025
|0.8%
|월별
|PPI m/m
|0.0%
|11월 2025
|-0.1%
|월별
|무역
|지난
|참조
|이전
|변동
|무역 수지
|€-3.918 B
|10월 2025
|€-6.347 B
|월별
|수입품
|€55.648 B
|10월 2025
|€58.314 B
|월별
|수출
|€51.730 B
|10월 2025
|€51.967 B
|월별
|현재 계정
|€-3.1 B
|5월 2025
|€-6.6 B
|월별
|정부
|지난
|참조
|이전
|변동
|정부 예산 수지
|€-136.2 B
|10월 2025
|€-155.4 B
|월별
|비즈니스
|지난
|참조
|이전
|변동
|S&P 글로벌 건설 PMI
|N/D
|12월 2025
|43.6
|월별
|S&P 글로벌 서비스 PMI
|N/D
|12월 2025
|월별
|S&P 글로벌 제조 PMI
|N/D
|12월 2025
|월별
|S&P 글로벌 합성물 PMI
|N/D
|12월 2025
|월별
|비즈니스 기후
|102
|12월 2025
|98
|월별
|산업 생산 m/m
|0.7%
|10월 2025
|0.2%
|월별
|산업투자전망
|10.0%
|3 Q 2021
|10.0%
|분기별
|신차 등록 m/m
|N/D
|12월 2025
|-4.7%
|월별
|신차 등록 y/y
|N/D
|12월 2025
|-0.3%
|월별
|소비자
|지난
|참조
|이전
|변동
|소비자 신뢰 지수
|90
|12월 2025
|89
|월별
|소비자 지출 m/m
|0.4%
|10월 2025
|0.3%
|월별