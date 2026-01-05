캘린더섹션

프랑스의 경제력 및 지표

지표 지난 참조 이전 변동
GDP q/q 0.5% 3 Q 2025 0.5% 분기별
실업률 7.7% 3 Q 2025 7.6% 분기별
CPI y/y 0.8% 12월 2025 0.9% 월별
무역 수지 €​-3.918 B 10월 2025 €​-6.347 B 월별

2026.01.05 13:55, EUR, 3-개월 BTF 옥션, 실제: 2.043%, 이전: 2.079%
2026.01.05 13:55, EUR, 6-개월 BTF 옥션, 실제: 2.060%, 이전: 2.117%
2026.01.05 13:55, EUR, 12-개월 BTF 옥션, 실제: 2.116%, 이전: 2.146%
2026.01.06 07:45, EUR, CPI m/m, 실제: 0.1%, 예측: -0.2%, 이전: -0.2%
2026.01.06 07:45, EUR, CPI y/y, 실제: 0.8%, 예측: 0.9%, 이전: 0.9%
2026.01.06 07:45, EUR, HICP m/m, 실제: 0.1%, 예측: 0.5%, 이전: -0.2%
2026.01.06 07:45, EUR, HICP y/y, 실제: 0.7%, 예측: 0.8%, 이전: 0.8%
2026.01.06 08:50, EUR, S&P 글로벌 서비스 PMI
2026.01.06 08:50, EUR, S&P 글로벌 합성물 PMI
2026.01.07 07:45, EUR, 소비자 신뢰 지수, 실제: 90, 예측: 86, 이전: 89
2026.01.07 08:30, EUR, S&P 글로벌 건설 PMI, 이전: 43.6
2026.01.08 07:45, EUR, 수출, 이전: €​51.730 B
2026.01.08 07:45, EUR, 수입품, 이전: €​55.648 B
2026.01.08 07:45, EUR, 무역 수지, 예측: €​-6.260 B, 이전: €​-3.918 B
2026.01.08 09:50, EUR, 10년 OAT 옥션, 이전: 3.380%
2026.01.09 07:45, EUR, 소비자 지출 m/m, 예측: 0.5%, 이전: 0.4%
2026.01.09 07:45, EUR, 산업 생산 m/m, 예측: 0.0%, 이전: 0.7%
2026.01.12 13:50, EUR, 3-개월 BTF 옥션, 이전: 2.043%
2026.01.12 13:50, EUR, 6-개월 BTF 옥션, 이전: 2.060%
2026.01.12 13:50, EUR, 12-개월 BTF 옥션, 이전: 2.116%
2026.01.13 07:45, EUR, 정부 예산 수지, 이전: €​-136.2 B
2026.01.15 07:45, EUR, CPI m/m, 예측: 0.1%, 이전: 0.1%
2026.01.15 07:45, EUR, CPI y/y, 예측: 0.8%, 이전: 0.8%
2026.01.15 07:45, EUR, HICP m/m, 예측: 0.1%, 이전: 0.1%
2026.01.15 07:45, EUR, HICP y/y, 예측: 0.7%, 이전: 0.7%
2026.01.15 09:50, EUR, 3년 OAT 옥션, 이전: 2.340%
2026.01.15 09:50, EUR, 5년 OAT 옥션, 이전: 2.760%

시장 지난 참조 이전 변동
10년 OAT 옥션 3.380% 3.430%
12-개월 BTF 옥션 2.116% 2.146%
3-개월 BTF 옥션 2.043% 2.079%
3년 OAT 옥션 2.340% 2.220%
5년 OAT 옥션 2.760% 2.630%
6-개월 BTF 옥션 2.060% 2.117%
GDP 지난 참조 이전 변동
GDP q/q 0.5% 3 Q 2025 0.5% 분기별
GDP y/y 0.9% 3 Q 2025 0.9% 분기별
노동 지난 참조 이전 변동
구직자 합계 3082.0 K 9월 2025 3021.8 K 월별
비농업 급여 q/q 0.0% 3 Q 2025 -0.3% 분기별
실업률 7.7% 3 Q 2025 7.6% 분기별
가격 지난 참조 이전 변동
CPI m/m 0.1% 12월 2025 -0.2% 월별
CPI y/y 0.8% 12월 2025 0.9% 월별
HICP m/m 0.1% 12월 2025 -0.2% 월별
HICP y/y 0.7% 12월 2025 0.8% 월별
PPI m/m 0.0% 11월 2025 -0.1% 월별
무역 지난 참조 이전 변동
무역 수지 €​-3.918 B 10월 2025 €​-6.347 B 월별
수입품 €​55.648 B 10월 2025 €​58.314 B 월별
수출 €​51.730 B 10월 2025 €​51.967 B 월별
현재 계정 €​-3.1 B 5월 2025 €​-6.6 B 월별
정부 지난 참조 이전 변동
정부 예산 수지 €​-136.2 B 10월 2025 €​-155.4 B 월별
비즈니스 지난 참조 이전 변동
S&P 글로벌 건설 PMI N/D 12월 2025 43.6 월별
S&P 글로벌 서비스 PMI N/D 12월 2025 월별
S&P 글로벌 제조 PMI N/D 12월 2025 월별
S&P 글로벌 합성물 PMI N/D 12월 2025 월별
비즈니스 기후 102 12월 2025 98 월별
산업 생산 m/m 0.7% 10월 2025 0.2% 월별
산업투자전망 10.0% 3 Q 2021 10.0% 분기별
신차 등록 m/m N/D 12월 2025 -4.7% 월별
신차 등록 y/y N/D 12월 2025 -0.3% 월별
소비자 지난 참조 이전 변동
소비자 신뢰 지수 90 12월 2025 89 월별
소비자 지출 m/m 0.4% 10월 2025 0.3% 월별