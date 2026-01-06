캘린더섹션

스웨덴의 경제 달력 및 지표

지표 지난 참조 이전 변동
GDP q/q 1.1% 3 Q 2025 1.1% 분기별
실업률 8.2% 11월 2025 8.9% 월별
CPI y/y -0.2% 11월 2025 0.4% 월별
Ricksbank 금리 결정 1.75% 1.75%
상품무역수지 Kr​11.6 B 11월 2025 Kr​2.3 B 월별

경제 달력

시간,
통화
이벤트
실제
예측
이전
2026.01.06 00:00, SEK, 공현 대축일
2026.01.07 07:30, SEK, Silf/Swedbank 서비스 PMI, 실제: 56.7, 예측: 52.1, 이전: 59.1
2026.01.07 07:30, SEK, Silf/Swedbank 복합 PMI, 실제: 56.3, 이전: 57.8
2026.01.09 07:00, SEK, 산업 생산 m/m, 예측: -2.9%, 이전: -6.6%
2026.01.09 07:00, SEK, 산업 생산성 y/y, 예측: 5.9%, 이전: 6.1%
2026.01.09 07:00, SEK, 민간 부문 생산 m/m, 이전: 102.1%
2026.01.09 07:00, SEK, 민간부문생산성 y/y, 이전: 111.4%
2026.01.14 07:00, SEK, 산업 신주문 m/m, 예측: 2.1%, 이전: 6.7%
2026.01.14 07:00, SEK, 산업 신주문 y/y, 예측: 12.0%, 이전: 12.1%
2026.01.14 07:00, SEK, Household Consumption m/m가계소비 m/m, 이전: -0.9%
2026.01.14 07:00, SEK, 가계소비 y/y, 이전: 2.3%
2026.01.15 05:00, SEK, 등록 실업률, 예측: 6.7%, 이전: 6.7%
2026.01.15 07:00, SEK, CPI m/m, 예측: -0.3%, 이전: 2.3%
2026.01.15 07:00, SEK, CPI y/y, 예측: 0.0%, 이전: -0.2%
2026.01.15 07:00, SEK, CPIF m/m, 예측: 0.2%, 이전: -0.2%
2026.01.15 07:00, SEK, CPIF y/y, 예측: 2.2%, 이전: 2.3%
2026.01.15 07:00, SEK, HICP m/m, 이전: -0.2%
2026.01.15 07:00, SEK, HICP y/y, 이전: 2.3%

경제지표

GDP 지난 참조 이전 변동
GDP q/q 1.1% 3 Q 2025 1.1% 분기별
GDP y/y 2.6% 3 Q 2025 2.4% 분기별
노동 지난 참조 이전 변동
등록 실업률 6.7% 11월 2025 6.8% 월별
실업률 8.2% 11월 2025 8.9% 월별
가격 지난 참조 이전 변동
CPI m/m 2.3% 11월 2025 3.1% 월별
CPI y/y -0.2% 11월 2025 0.4% 월별
CPIF m/m -0.2% 11월 2025 0.4% 월별
CPIF y/y 2.3% 11월 2025 3.1% 월별
HICP m/m -0.2% 11월 2025 0.4% 월별
HICP y/y 2.3% 11월 2025 3.1% 월별
PPI m/m 1.2% 11월 2025 0.4% 월별
PPI y/y -1.4% 11월 2025 0.4% 월별
통화 지난 참조 이전 변동
M3 머니 서플라이 y/y N/D 11월 2025 월별
Ricksbank 금리 결정 1.75% 1.75%
가계대출금 y/y 2.8% 11월 2025 2.9% 월별
비금융법인대출 y/y 3.5% 11월 2025 3.0% 월별
무역 지난 참조 이전 변동
상품무역수지 Kr​11.6 B 11월 2025 Kr​2.3 B 월별
현재 계정 Kr​93.2 B 3 Q 2025 Kr​98.0 B 분기별
비즈니스 지난 참조 이전 변동
Silf/Swedbank 복합 PMI 56.3 12월 2025 57.8 월별
Silf/Swedbank 서비스 PMI 56.7 12월 2025 59.1 월별
Silf/Swedbank 제조 PMI 55.3 12월 2025 54.7 월별
경제동향지표 103.7 12월 2025 101.5 월별
민간 부문 생산 m/m 102.1% 10월 2025 101.4% 월별
민간부문생산성 y/y 111.4% 10월 2025 103.2% 월별
비즈니스 신뢰도 107.4 12월 2025 105.5 월별
비즈니스 재고 q/q 0.7% 1 Q 2024 -1.5% 분기별
비즈니스 재고 변경 Kr​3.465 B 3 Q 2025 Kr​2.327 B 분기별
산업 생산 m/m -6.6% 10월 2025 5.0% 월별
산업 생산성 y/y 6.1% 10월 2025 14.3% 월별
산업 신주문 m/m 6.7% 10월 2025 4.7% 월별
산업 신주문 y/y 12.1% 10월 2025 6.7% 월별
산업재고 q/q 0.6% 1 Q 2021 -2.2% 분기별
산업재고변화 Kr​1.516 B 1 Q 2021 Kr​-5.775 B 분기별
용량 활용률 q/q -0.2% 3 Q 2025 0.8% 분기별
제조 신뢰도 103.8 12월 2025 100.8 월별
소비자 지난 참조 이전 변동
Household Consumption m/m가계소비 m/m -0.9% 10월 2025 0.5% 월별
가계소비 y/y 2.3% 10월 2025 3.6% 월별
소매 판매 y/y 5.6% 11월 2025 3.5% 월별
소매판매 m/m 1.1% 11월 2025 -0.2% 월별
소비자 신뢰도 95.8 12월 2025 95.7 월별
인플레이션 예측값 7.0% 12월 2025 7.1% 월별