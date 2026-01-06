스웨덴의 경제 달력 및 지표
개요
|지표
|지난
|참조
|이전
|변동
경제 달력
시간,
통화
이벤트
실제
예측
이전
2026.01.06 00:00, SEK, 공현 대축일
2026.01.07 07:30, SEK, Silf/Swedbank 서비스 PMI, 실제: 56.7, 예측: 52.1, 이전: 59.1
2026.01.07 07:30, SEK, Silf/Swedbank 복합 PMI, 실제: 56.3, 이전: 57.8
2026.01.09 07:00, SEK, 산업 생산 m/m, 예측: -2.9%, 이전: -6.6%
2026.01.09 07:00, SEK, 산업 생산성 y/y, 예측: 5.9%, 이전: 6.1%
2026.01.09 07:00, SEK, 민간 부문 생산 m/m, 이전: 102.1%
2026.01.09 07:00, SEK, 민간부문생산성 y/y, 이전: 111.4%
2026.01.14 07:00, SEK, 산업 신주문 m/m, 예측: 2.1%, 이전: 6.7%
2026.01.14 07:00, SEK, 산업 신주문 y/y, 예측: 12.0%, 이전: 12.1%
2026.01.14 07:00, SEK, Household Consumption m/m가계소비 m/m, 이전: -0.9%
2026.01.14 07:00, SEK, 가계소비 y/y, 이전: 2.3%
2026.01.15 05:00, SEK, 등록 실업률, 예측: 6.7%, 이전: 6.7%
2026.01.15 07:00, SEK, CPI m/m, 예측: -0.3%, 이전: 2.3%
2026.01.15 07:00, SEK, CPI y/y, 예측: 0.0%, 이전: -0.2%
2026.01.15 07:00, SEK, CPIF m/m, 예측: 0.2%, 이전: -0.2%
2026.01.15 07:00, SEK, CPIF y/y, 예측: 2.2%, 이전: 2.3%
2026.01.15 07:00, SEK, HICP m/m, 이전: -0.2%
2026.01.15 07:00, SEK, HICP y/y, 이전: 2.3%
경제지표
|GDP
|지난
|참조
|이전
|변동
|GDP q/q
|1.1%
|3 Q 2025
|1.1%
|분기별
|GDP y/y
|2.6%
|3 Q 2025
|2.4%
|분기별
|노동
|지난
|참조
|이전
|변동
|등록 실업률
|6.7%
|11월 2025
|6.8%
|월별
|실업률
|8.2%
|11월 2025
|8.9%
|월별
|가격
|지난
|참조
|이전
|변동
|CPI m/m
|2.3%
|11월 2025
|3.1%
|월별
|CPI y/y
|-0.2%
|11월 2025
|0.4%
|월별
|CPIF m/m
|-0.2%
|11월 2025
|0.4%
|월별
|CPIF y/y
|2.3%
|11월 2025
|3.1%
|월별
|HICP m/m
|-0.2%
|11월 2025
|0.4%
|월별
|HICP y/y
|2.3%
|11월 2025
|3.1%
|월별
|PPI m/m
|1.2%
|11월 2025
|0.4%
|월별
|PPI y/y
|-1.4%
|11월 2025
|0.4%
|월별
|통화
|지난
|참조
|이전
|변동
|M3 머니 서플라이 y/y
|N/D
|11월 2025
|월별
|Ricksbank 금리 결정
|1.75%
|1.75%
|가계대출금 y/y
|2.8%
|11월 2025
|2.9%
|월별
|비금융법인대출 y/y
|3.5%
|11월 2025
|3.0%
|월별
|무역
|지난
|참조
|이전
|변동
|상품무역수지
|Kr11.6 B
|11월 2025
|Kr2.3 B
|월별
|현재 계정
|Kr93.2 B
|3 Q 2025
|Kr98.0 B
|분기별
|비즈니스
|지난
|참조
|이전
|변동
|Silf/Swedbank 복합 PMI
|56.3
|12월 2025
|57.8
|월별
|Silf/Swedbank 서비스 PMI
|56.7
|12월 2025
|59.1
|월별
|Silf/Swedbank 제조 PMI
|55.3
|12월 2025
|54.7
|월별
|경제동향지표
|103.7
|12월 2025
|101.5
|월별
|민간 부문 생산 m/m
|102.1%
|10월 2025
|101.4%
|월별
|민간부문생산성 y/y
|111.4%
|10월 2025
|103.2%
|월별
|비즈니스 신뢰도
|107.4
|12월 2025
|105.5
|월별
|비즈니스 재고 q/q
|0.7%
|1 Q 2024
|-1.5%
|분기별
|비즈니스 재고 변경
|Kr3.465 B
|3 Q 2025
|Kr2.327 B
|분기별
|산업 생산 m/m
|-6.6%
|10월 2025
|5.0%
|월별
|산업 생산성 y/y
|6.1%
|10월 2025
|14.3%
|월별
|산업 신주문 m/m
|6.7%
|10월 2025
|4.7%
|월별
|산업 신주문 y/y
|12.1%
|10월 2025
|6.7%
|월별
|산업재고 q/q
|0.6%
|1 Q 2021
|-2.2%
|분기별
|산업재고변화
|Kr1.516 B
|1 Q 2021
|Kr-5.775 B
|분기별
|용량 활용률 q/q
|-0.2%
|3 Q 2025
|0.8%
|분기별
|제조 신뢰도
|103.8
|12월 2025
|100.8
|월별
|소비자
|지난
|참조
|이전
|변동
|Household Consumption m/m가계소비 m/m
|-0.9%
|10월 2025
|0.5%
|월별
|가계소비 y/y
|2.3%
|10월 2025
|3.6%
|월별
|소매 판매 y/y
|5.6%
|11월 2025
|3.5%
|월별
|소매판매 m/m
|1.1%
|11월 2025
|-0.2%
|월별
|소비자 신뢰도
|95.8
|12월 2025
|95.7
|월별
|인플레이션 예측값
|7.0%
|12월 2025
|7.1%
|월별