CFTC JPY 비상업 순포지션 (CFTC JPY Non-Commercial Net Positions)

국가:
일본
JPY, 일본 엔화
소스:
U.S. 상품선물거래위원회 (U.S. Commodity Futures Trading Commission)
분야:
시장
중간 N/D
마지막 발표 중요도 실제 예측
이전
CFTC(상품선물거래위원회)의 JPY 비상업 순 포지션 주간 보고서는 시장에 존재하는 장기와 단기 JPY 선물 포지셔닝의 총 규모와 비상업(투기) 트레이더가 개설한 금액 간의 차이를 반영합니다. 이 보고서에는 미국 선물 시장(시카고 및 뉴욕 거래소)만 포함되며, 이 지수는 미국 내 JPY 매수 포지셔닝의 총액입니다.

비상업거래자는 미래나 옵션시장에서 위험회피가 아닌 포지션을 개설합니다. 이 그룹에는 투자 작업만 포함됩니다. 동일한 거래자는 일부 자산과의 거래에 대해 상업적이고 다른 자산과의 거래에 대해서는 비상업적이라고 정의할 수 있습니다. 이 분류는 CFTC 보고서에 반영됩니다.

CFTC는 무역업자와 분석가들이 시장 역학을 이해하는 것을 돕기 위해 순포지션과 거래약정에 대한 보고서를 발행합니다. 이러한 보고서는 FCM 브로커, 청산 회사 및 환전소에서 제공하는 포지션에 대한 데이터를 기반으로 작성됩니다. CFTC 분석 부서는 데이터만 제공할 뿐, 왜 그러한 직급 비율이 형성되었는지에 대한 설명은 제공하지 않습니다.

이 보고서는 시장 심리를 분석하기 위한 지표로 여겨지고 있으며 많은 투기 상인들은 이 데이터를 이용하여 긴 입장을 취할 것인지 짧은 입장을 취할 것인지를 결정하는 데 도움을 줍니다.

이 자료는 미국에서는 휴일인 동부 표준시로 매주 금요일 오후 3시 30분에 발표되며, 전날 거래자들의 약속을 반영합니다.

오랜 투기적 엔화의 양 증가는 엔화 시장 활동의 증가를 간접적으로 보여주는 것입니다. 그러나 글로벌 규모에 비해 데이터 양이 적기 때문에 가격에는 직접적인 영향을 미치지 않습니다.

마지막 값:

실제 자료

"CFTC JPY 비상업 순포지션 (CFTC JPY Non-Commercial Net Positions)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트.

날짜 (GMT)
참조
실제
예측
이전
23 12월 2025
N/D
16 12월 2025
N/D
9 12월 2025
N/D
2 12월 2025
N/D
25 11월 2025
N/D
18 11월 2025
N/D
10 11월 2025
N/D
4 11월 2025
N/D
28 10월 2025
N/D
21 10월 2025
N/D
14 10월 2025
N/D
7 10월 2025
N/D
30 9월 2025
N/D
79.5 K
23 9월 2025
79.5 K
61.4 K
16 9월 2025
61.4 K
91.6 K
9 9월 2025
91.6 K
73.3 K
2 9월 2025
73.3 K
84.5 K
26 8월 2025
84.5 K
77.6 K
19 8월 2025
77.6 K
74.2 K
12 8월 2025
74.2 K
82.0 K
5 8월 2025
82.0 K
89.2 K
29 7월 2025
89.2 K
106.6 K
22 7월 2025
106.6 K
103.6 K
15 7월 2025
103.6 K
116.2 K
8 7월 2025
116.2 K
127.3 K
1 7월 2025
127.3 K
132.3 K
24 6월 2025
132.3 K
130.9 K
17 6월 2025
130.9 K
144.6 K
10 6월 2025
144.6 K
151.1 K
3 6월 2025
151.1 K
164.0 K
27 5월 2025
164.0 K
167.3 K
20 5월 2025
167.3 K
172.3 K
13 5월 2025
172.3 K
176.9 K
6 5월 2025
176.9 K
179.2 K
29 4월 2025
179.2 K
177.8 K
22 4월 2025
177.8 K
171.9 K
15 4월 2025
171.9 K
147.1 K
8 4월 2025
147.1 K
121.8 K
1 4월 2025
121.8 K
125.4 K
25 3월 2025
125.4 K
123.0 K
18 3월 2025
123.0 K
133.9 K
11 3월 2025
133.9 K
133.7 K
4 3월 2025
133.7 K
96.0 K
25 2월 2025
96.0 K
60.6 K
18 2월 2025
60.6 K
54.6 K
11 2월 2025
54.6 K
18.8 K
4 2월 2025
18.8 K
-1.0 K
28 1월 2025
-1.0 K
-14.7 K
21 1월 2025
-14.7 K
-29.4 K
14 1월 2025
-29.4 K
-20.2 K
12345678...19
