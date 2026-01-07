CFTC(상품선물거래위원회)의 JPY 비상업 순 포지션 주간 보고서는 시장에 존재하는 장기와 단기 JPY 선물 포지셔닝의 총 규모와 비상업(투기) 트레이더가 개설한 금액 간의 차이를 반영합니다. 이 보고서에는 미국 선물 시장(시카고 및 뉴욕 거래소)만 포함되며, 이 지수는 미국 내 JPY 매수 포지셔닝의 총액입니다.

비상업거래자는 미래나 옵션시장에서 위험회피가 아닌 포지션을 개설합니다. 이 그룹에는 투자 작업만 포함됩니다. 동일한 거래자는 일부 자산과의 거래에 대해 상업적이고 다른 자산과의 거래에 대해서는 비상업적이라고 정의할 수 있습니다. 이 분류는 CFTC 보고서에 반영됩니다.

CFTC는 무역업자와 분석가들이 시장 역학을 이해하는 것을 돕기 위해 순포지션과 거래약정에 대한 보고서를 발행합니다. 이러한 보고서는 FCM 브로커, 청산 회사 및 환전소에서 제공하는 포지션에 대한 데이터를 기반으로 작성됩니다. CFTC 분석 부서는 데이터만 제공할 뿐, 왜 그러한 직급 비율이 형성되었는지에 대한 설명은 제공하지 않습니다.

이 보고서는 시장 심리를 분석하기 위한 지표로 여겨지고 있으며 많은 투기 상인들은 이 데이터를 이용하여 긴 입장을 취할 것인지 짧은 입장을 취할 것인지를 결정하는 데 도움을 줍니다.

이 자료는 미국에서는 휴일인 동부 표준시로 매주 금요일 오후 3시 30분에 발표되며, 전날 거래자들의 약속을 반영합니다.

오랜 투기적 엔화의 양 증가는 엔화 시장 활동의 증가를 간접적으로 보여주는 것입니다. 그러나 글로벌 규모에 비해 데이터 양이 적기 때문에 가격에는 직접적인 영향을 미치지 않습니다.

마지막 값: