일본 조정 경상 수지 (Japan Adjusted Current Account)

국가:
일본
JPY, 일본 엔화
소스:
재무성 (Ministry of Finance)
분야:
무역
중간 N/D ¥​3861.2 B
¥​4347.6 B
마지막 발표 중요도 실제 예측
이전
다음 발표 실제 예측
이전
일본의 조정경상계정은 보고된 월간 수출액과 상품, 서비스 및 이자 지급액 간의 차이를 보여줍니다. 지수는 계절별로 조정됩니다.

외국인들은 한국의 상품과 국내 의무를 지불하기 위해 엔화를 사야 합니다.

경상수지는 재화/서비스의 수출입액과 이익 지급액(수출액에서 수입액을 뺀 금액)의 차이를 측정합니다. 수출 통계는 일본의 경제 성장을 반영합니다. 수입가치는 내수를 나타냅니다. 상품의 선택은 무역수지 수치와 동일합니다.

지수 성장은 엔화에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

마지막 값:

실제 자료

예측

"일본 조정 경상 수지 (Japan Adjusted Current Account)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.

예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.

날짜 (GMT)
참조
실제
예측
이전
10월 2025
N/D
¥​3861.2 B
¥​4347.6 B
9월 2025
¥​4347.6 B
¥​2424.4 B
¥​2389.0 B
8월 2025
¥​2463.5 B
¥​2429.0 B
¥​1882.8 B
7월 2025
¥​1882.8 B
¥​2549.7 B
¥​2397.9 B
6월 2025
¥​2397.9 B
¥​2560.6 B
¥​2818.1 B
5월 2025
¥​2818.1 B
¥​2507.6 B
¥​2306.8 B
4월 2025
¥​2306.8 B
¥​2466.1 B
¥​2723.1 B
3월 2025
¥​2723.1 B
¥​2227.3 B
¥​2906.2 B
2월 2025
¥​2316.8 B
¥​2624.2 B
¥​1947.0 B
1월 2025
¥​1937.5 B
¥​2440.1 B
¥​2731.6 B
12월 2024
¥​2731.6 B
¥​2375.1 B
¥​3033.4 B
11월 2024
¥​3033.4 B
¥​2293.0 B
¥​2408.8 B
10월 2024
¥​2408.8 B
¥​2273.2 B
¥​1271.7 B
9월 2024
¥​1271.7 B
¥​2386.5 B
¥​3145.9 B
8월 2024
¥​3016.5 B
¥​2208.7 B
¥​2802.9 B
7월 2024
¥​2802.9 B
¥​1860.1 B
¥​1776.3 B
6월 2024
¥​1776.3 B
¥​2208.0 B
¥​2406.2 B
5월 2024
¥​2406.2 B
¥​1656.1 B
¥​2524.1 B
4월 2024
¥​2524.1 B
¥​1385.1 B
¥​2010.6 B
3월 2024
¥​2010.6 B
¥​1693.6 B
¥​1412.1 B
2월 2024
¥​1368.6 B
¥​2004.1 B
¥​2746.3 B
1월 2024
¥​2727.5 B
¥​1864.3 B
¥​1810.0 B
12월 2023
¥​1810.0 B
¥​2026.9 B
¥​1885.4 B
11월 2023
¥​1885.4 B
¥​2130.9 B
¥​2621.7 B
10월 2023
¥​2621.7 B
¥​2177.8 B
¥​2010.9 B
9월 2023
¥​2010.9 B
¥​2274.1 B
¥​1503.0 B
8월 2023
¥​1634.9 B
¥​2241.9 B
¥​2766.9 B
7월 2023
¥​2766.9 B
¥​1889.9 B
¥​2345.9 B
6월 2023
¥​2345.9 B
¥​1493.1 B
¥​1702.7 B
5월 2023
¥​1702.7 B
¥​1194.6 B
¥​1899.6 B
4월 2023
¥​1899.6 B
¥​782.8 B
¥​1009.0 B
3월 2023
¥​1009.0 B
¥​895.5 B
¥​1227.9 B
2월 2023
¥​1089.2 B
¥​1030.9 B
¥​203.6 B
1월 2023
¥​216.3 B
¥​788.4 B
¥​1183.9 B
12월 2022
¥​1182.1 B
¥​910.6 B
¥​1918.5 B
11월 2022
¥​1918.5 B
¥​-157.8 B
¥​-609.3 B
10월 2022
¥​-609.3 B
¥​-148.3 B
¥​670.7 B
9월 2022
¥​670.7 B
¥​-59.9 B
¥​104.8 B
8월 2022
¥​-530.5 B
¥​166.7 B
¥​-629.0 B
7월 2022
¥​-629.0 B
¥​509.8 B
¥​838.3 B
6월 2022
¥​838.3 B
¥​257.9 B
¥​8.2 B
5월 2022
¥​8.2 B
¥​1024.6 B
¥​511.5 B
4월 2022
¥​511.5 B
¥​1030.3 B
¥​1555.9 B
3월 2022
¥​1555.9 B
¥​349.8 B
¥​522.5 B
2월 2022
¥​516.6 B
¥​485.2 B
¥​184.0 B
1월 2022
¥​191.7 B
¥​1069.0 B
¥​811.5 B
12월 2021
¥​787.5 B
¥​1189.6 B
¥​1369.5 B
11월 2021
¥​1369.5 B
¥​886.2 B
¥​1025.9 B
10월 2021
¥​1025.9 B
¥​894.1 B
¥​762.7 B
9월 2021
¥​762.7 B
¥​1218.0 B
¥​880.0 B
