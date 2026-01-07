일본의 조정경상계정은 보고된 월간 수출액과 상품, 서비스 및 이자 지급액 간의 차이를 보여줍니다. 지수는 계절별로 조정됩니다.

외국인들은 한국의 상품과 국내 의무를 지불하기 위해 엔화를 사야 합니다.

경상수지는 재화/서비스의 수출입액과 이익 지급액(수출액에서 수입액을 뺀 금액)의 차이를 측정합니다. 수출 통계는 일본의 경제 성장을 반영합니다. 수입가치는 내수를 나타냅니다. 상품의 선택은 무역수지 수치와 동일합니다.

지수 성장은 엔화에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

마지막 값: