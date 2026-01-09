캘린더섹션

캐나다 정규직 고용 변화 (Canada Full-Time Employment Change)

국가:
캐나다
CAD, 캐나다 달러
소스:
캐나다 통계청 (Statistics Canada)
분야:
노동
낮음 50.2 K
-9.4 K
마지막 발표 중요도 실제 예측
이전
50.2 K
다음 발표 실제 예측
이전
캐나다 정규직 고용 변화는 주어진 달에 정규직 일자리를 가진 사람들의 수의 변화를 반영합니다. 정규직 취업 계산 범위는 보통 주 30시간 이상 본업이나 유일한 직장에서 일하는 사람을 포함합니다.

정규직 취업자료는 전국 상시 인구조사를 바탕으로 산출합니다. 그 조사는 전국에서 실시됩니다. 다음 범주는 설문조사에 포함되지 않습니다:

  • 지방에서 보호구역 및 기타 원주민 거주지에 거주하는 사람들.
  • 캐나다 육군의 상근대원.
  • 인구밀도가 매우 낮은 극히 외딴 지역에 사는 사람들.

캐나다 고용 계산의 구체적인 특징은 노동력 조사에서 15세 이상의 시민이 노동력 인구로 포함되는 대부분의 다른 선진국과는 대조적으로 15세 연령층이 포함되어 있다는 것입니다.

제시된 데이터는 계절에 따라 조정됩니다.

지표 판독값은 컨텍스트를 염두에 두고 해석해야 합니다. 정규직 고용 증가세가 국가경제 발전에 호재로 볼 수 있습니다.

마지막 값:

실제 자료

"캐나다 정규직 고용 변화 (Canada Full-Time Employment Change)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트.

날짜 (GMT)
참조
실제
예측
이전
12월 2025
50.2 K
-9.4 K
11월 2025
-9.4 K
-18.5 K
10월 2025
-18.5 K
106.1 K
9월 2025
106.1 K
-6.0 K
8월 2025
-6.0 K
-51.0 K
7월 2025
-51.0 K
13.5 K
6월 2025
13.5 K
57.7 K
5월 2025
57.7 K
31.5 K
4월 2025
31.5 K
-62.0 K
3월 2025
-62.0 K
-19.7 K
2월 2025
-19.7 K
35.2 K
1월 2025
35.2 K
59.1 K
12월 2024
57.5 K
54.2 K
11월 2024
54.2 K
25.6 K
10월 2024
25.6 K
112.0 K
9월 2024
112.0 K
-43.6 K
8월 2024
-43.6 K
61.6 K
7월 2024
61.6 K
-3.4 K
6월 2024
-3.4 K
-35.6 K
5월 2024
-35.6 K
40.1 K
4월 2024
40.1 K
-0.7 K
3월 2024
-0.7 K
70.6 K
2월 2024
70.6 K
-11.6 K
1월 2024
-11.6 K
-23.5 K
12월 2023
-23.5 K
59.6 K
11월 2023
59.6 K
-3.3 K
10월 2023
-3.3 K
15.8 K
9월 2023
15.8 K
32.2 K
8월 2023
32.2 K
1.7 K
7월 2023
1.7 K
109.6 K
6월 2023
109.6 K
-32.7 K
5월 2023
-32.7 K
-6.2 K
4월 2023
-6.2 K
18.8 K
3월 2023
18.8 K
31.1 K
2월 2023
31.1 K
121.1 K
1월 2023
121.1 K
84.5 K
12월 2022
84.5 K
50.7 K
11월 2022
50.7 K
119.3 K
10월 2022
119.3 K
5.7 K
9월 2022
5.7 K
-77.2 K
8월 2022
-77.2 K
-13.1 K
7월 2022
-13.1 K
-4.0 K
6월 2022
-4.0 K
135.4 K
5월 2022
135.4 K
-31.6 K
4월 2022
-31.6 K
92.7 K
3월 2022
92.7 K
121.5 K
2월 2022
121.5 K
-82.7 K
1월 2022
-82.7 K
122.5 K
12월 2021
122.5 K
79.9 K
11월 2021
79.9 K
36.4 K
