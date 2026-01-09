캐나다 정규직 고용 변화 (Canada Full-Time Employment Change)
캐나다 정규직 고용 변화는 주어진 달에 정규직 일자리를 가진 사람들의 수의 변화를 반영합니다. 정규직 취업 계산 범위는 보통 주 30시간 이상 본업이나 유일한 직장에서 일하는 사람을 포함합니다.
정규직 취업자료는 전국 상시 인구조사를 바탕으로 산출합니다. 그 조사는 전국에서 실시됩니다. 다음 범주는 설문조사에 포함되지 않습니다:
- 지방에서 보호구역 및 기타 원주민 거주지에 거주하는 사람들.
- 캐나다 육군의 상근대원.
- 인구밀도가 매우 낮은 극히 외딴 지역에 사는 사람들.
캐나다 고용 계산의 구체적인 특징은 노동력 조사에서 15세 이상의 시민이 노동력 인구로 포함되는 대부분의 다른 선진국과는 대조적으로 15세 연령층이 포함되어 있다는 것입니다.
제시된 데이터는 계절에 따라 조정됩니다.
지표 판독값은 컨텍스트를 염두에 두고 해석해야 합니다. 정규직 고용 증가세가 국가경제 발전에 호재로 볼 수 있습니다.
"캐나다 정규직 고용 변화 (Canada Full-Time Employment Change)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트.
