스위스 실업률은 보고된 달에 적극적으로 취업을 하고 즉시 일을 시작할 준비가 된 실업자 비율을 반영합니다. 이 지표에는 실업급여 지급 여부와 관계없이 지역고용센터(RAV)에 실업자로 등록된 개인이 포함돼 있습니다.

실업자는 보고서 작성 당시 RAV에 등록된 스위스 근로세대 주민입니다. 통계 범위는 정규직 또는 시간제 고용으로 인한 영구적인 수입이 없는 사람들을 포함합니다. 이 지표는 자영업자가 영구소득을 갖고 있고, 국고에 세금을 내는 것을 고려하지 않습니다.

스위스는 전통적으로 대부분의 선진국에 비해 실업률이 낮습니다. 그러나, 실업에 대항하는 노력은 국가적인 우선순위에 포함됩니다. 이를 위해 정부는 민간과 비영리단체와 긴밀히 협력하고, 여러 가지 대책을 강구합니다.

일반적으로 실업은 국가적인 민간 소비와 생산 수준에 부정적인 영향을 미칩니다. 실업자 수 증가는 생활수준 저하로 이어지고 경제발전 둔화의 지표가 됩니다. 따라서, 실업률 증가는 스위스 프랑 시세에 부정적인 것으로 볼 수 있습니다.

