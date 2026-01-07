중국 비제조업 구매관리자지수(PMI)는 국가통계기관이 산출하는 중국의 서비스업 PMI를 나타내는 대체 지표입니다. 이는 4000개 중국 서비스업 업체의 구매 담당자를 대상으로 월별로 조사한 결과입니다.

설문지에는 생산량, 신규주문수, 수출주문수, 미수주문수, 창고완제품주식, 납입가격, 수령가격, 직원수, 공급업체 납품기대, 상품과 향후 6개월간의 사업 활동 기대치 등 최근 한 달간 10개 문항이 포함되어 있습니다.

응답자들은 이러한 지표들 각각이 개선되었는지, 악화되었는지, 또는 변하지 않았는지의 양적 설명이 아닌 상대적인 지표를 조사 보조 확산 지수는 수신된 데이터를 기반으로 컴파일됩니다. 이러한 각 지수는 긍정 답변의 비율과 중립 답변의 절반으로 계산됩니다. 비제조 PMI는 이러한 하위 인덱스를 사용하여 컴파일됩니다.

PMI는 국가 경제 상태 및 특히 서비스 부문의 주요 지표 중 하나입니다. 구매담당자는 업무내용이 구체화돼 경영상황 변화를 가장 먼저 알아차리는 경우가 대부분이어서 PMI가 국내 서비스업계를 대표하는 지표로 꼽힐 수 있습니다.

수치가 50을 초과하면 서비스 부문 활동이 전반적으로 증가하며, 50보다 작으면 감소한다는 것을 나타냅니다. 비제조업 PMI의 성장은 중국 경제의 서비스업 발전을 가리킨다. 이는 위안화 시세에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

마지막 값: