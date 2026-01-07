procure.ch 구매관리자지수(PMI)는 스위스의 기업환경 상황을 반영하고 있습니다. 이 지수는 300명 이상의 회사 경영자들을 대상으로 한 설문조사를 바탕으로 매월 계산되며, 이 기간 동안 그들은 매출, 주문량, 고용 및 예측치를 평가합니다. PMI는 국가 경제 발전에 대한 대기업의 신뢰도를 측정하는 지표 중 하나입니다. 지표 증가는 스위스 프랑 시세에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

"procure.ch 스위스 제조 구매 관리자 지표(PMI) (procure.ch Switzerland Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.

예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.