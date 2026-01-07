마킷 제조업 PMI는 지정된 달에 멕시코 산업 부문의 사업 조건 변화를 나타내는 지표입니다. 이 지표는 제조업의 민간기업에서 일하는 구매관리자들을 대상으로 한 월별 설문조사를 기반으로 합니다. 응답자들은 생산, 신규 주문, 공급업체 납품, 재고 수준 및 고용 환경의 5가지 주요 매개변수에 대해 인터뷰합니다. 이 지수는 제조업 부문에서의 사업 조건을 반영하며 산업의 상태를 특징짓습니다. 이 지수가 50을 넘으면 이 부문의 성장을 나타내며 멕시코 페소 시세에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

"S&P 글로벌 멕시코 제조 구매 관리자 지수 (PMI) (S&P Global Mexico Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.

예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.