캘린더섹션

경제 달력

국가

S&P 글로벌 멕시코 제조 구매 관리자 지수 (PMI) (S&P Global Mexico Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))

국가:
멕시코
MXN, 멕시코 페소
소스:
S&P 글로벌 (S&P Global)
분야:
비즈니스
낮음 N/D 46.7
47.3
마지막 발표 중요도 실제 예측
이전
  • 개요
  • 차트
  • 역사
  • 위젯

마킷 제조업 PMI는 지정된 달에 멕시코 산업 부문의 사업 조건 변화를 나타내는 지표입니다. 이 지표는 제조업의 민간기업에서 일하는 구매관리자들을 대상으로 한 월별 설문조사를 기반으로 합니다. 응답자들은 생산, 신규 주문, 공급업체 납품, 재고 수준 및 고용 환경의 5가지 주요 매개변수에 대해 인터뷰합니다. 이 지수는 제조업 부문에서의 사업 조건을 반영하며 산업의 상태를 특징짓습니다. 이 지수가 50을 넘으면 이 부문의 성장을 나타내며 멕시코 페소 시세에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

마지막 값:

실제 자료

예측

"S&P 글로벌 멕시코 제조 구매 관리자 지수 (PMI) (S&P Global Mexico Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.

예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.

날짜 (GMT)
참조
실제
예측
이전
12월 2025
N/D
46.7
47.3
11월 2025
47.3
48.6
49.5
10월 2025
49.5
48.7
49.6
9월 2025
49.6
50.1
50.2
8월 2025
50.2
49.6
49.1
7월 2025
49.1
43.8
46.3
6월 2025
46.3
48.3
46.7
5월 2025
46.7
43.5
44.8
4월 2025
44.8
47.5
46.5
3월 2025
46.5
47.0
47.6
2월 2025
47.6
50.6
49.1
1월 2025
49.1
49.2
49.8
12월 2024
49.8
47.9
49.9
11월 2024
49.9
50.3
48.4
10월 2024
48.4
49.4
47.3
9월 2024
47.3
47.8
48.5
8월 2024
48.5
51.4
49.6
7월 2024
49.6
50.0
51.1
6월 2024
51.1
51.9
51.0
5월 2024
51.0
51.9
51.0
4월 2024
51.0
52.0
52.2
3월 2024
52.2
51.8
52.3
2월 2024
52.3
51.8
50.2
1월 2024
50.2
51.8
52.0
12월 2023
52.0
51.7
52.5
11월 2023
52.5
51.5
52.1
10월 2023
52.1
51.5
49.8
9월 2023
49.8
52.2
51.2
8월 2023
51.2
52.1
53.2
7월 2023
53.2
50.7
50.9
6월 2023
50.9
50.8
50.5
5월 2023
50.5
51.0
51.1
4월 2023
51.1
51.0
51.0
3월 2023
51.0
49.9
51.0
2월 2023
51.0
50.1
48.9
1월 2023
48.9
50.9
51.3
12월 2022
51.3
50.4
50.6
11월 2022
50.6
50.3
50.3
10월 2022
50.3
49.4
50.3
9월 2022
50.3
48.4
48.5
8월 2022
48.5
50.3
48.5
7월 2022
48.5
51.4
52.2
6월 2022
52.2
49.9
50.6
5월 2022
50.6
49.2
49.3
4월 2022
49.3
48.6
49.2
3월 2022
49.2
47.0
48.0
2월 2022
48.0
47.7
46.1
1월 2022
46.1
49.4
49.4
12월 2021
49.4
49.3
49.4
11월 2021
49.4
48.9
49.3
123
리포트 보내기

웹 사이트의 경제 일정 위젯

경제 이벤트 달력을 직접 만드십시오. 이렇게 하려면 크기 및 표시 기간을 지정하기만 하면 됩니다. 이 위젯은 웹 사이트에서 자유롭게 사용할 수 있습니다. 그러나, 우리는 당신에게 제공된 코드를 변경하지 않은 상태로 유지하기를 요청합니다.

달력 데이터는 그대로 제공됩니다. 경제 뉴스 발표 빈도와 일정뿐만 아니라 경제 매개변수의 가치도 우리가 모르는 사이에 바뀔 수 있습니다. 제공된 정보를 사용할 수 있지만, 달력 데이터를 기반으로 거래 결정을 내릴 때 발생할 수 있는 모든 위험을 감수해야 합니다.

WordPress 웹 사이트에 공식 플러그인 사용

WordPress 웹 사이트에 공식 플러그인 사용

다운로드
MQL5 Algo Trading Community
위젯 유형
언어
컬러 테마
날짜 형식
크기
×
디스플레이 정보
기본 일정 기간
임베드 코드