미국의 경제 달력 및 지표
개요
|지표
|지난
|참조
|이전
|변동
|GDP q/q
|4.3%
|3 Q 2025
|3.8%
|분기별
|실업률
|4.6%
|11월 2025
|4.4%
|월별
|CPI y/y
|2.7%
|11월 2025
|3.0%
|월별
|연방 금리 결정
|3.75%
|4.00%
|무역 수지
|$-52.828 B
|9월 2025
|$-59.265 B
|월별
경제 달력
시간,
통화
이벤트
실제
예측
이전
2026.01.05 15:00, USD, ISM 제조 PMI
2026.01.05 15:00, USD, ISM 제조 지불가격
2026.01.05 15:00, USD, ISM 제조업 고용
2026.01.05 15:00, USD, ISM 제조 신규 주문
2026.01.05 16:30, USD, 3개월 어음 경매, 실제: 3.540%, 이전: 3.570%
2026.01.05 16:30, USD, 6개월 어음 경매, 실제: 3.475%, 이전: 3.500%
2026.01.06 14:45, USD, S&P 글로벌 서비스 PMI, 예측: 54.0, 이전: 54.1
2026.01.06 14:45, USD, S&P 글로벌 합성물 PMI
2026.01.07 13:15, USD, ADP 비농업 고용 변화, 예측: 3 K, 이전: -31 K
2026.01.07 15:00, USD, JOLS 채용공고, 예측: 7.381 M, 이전: 7.670 M
2026.01.07 15:00, USD, ISM 비제조 PMI
2026.01.07 15:00, USD, ISM 비제조업 고용
2026.01.07 15:00, USD, ISM 비제조 새 주문
2026.01.07 15:00, USD, ISM 비제조업 지급가격
2026.01.07 15:00, USD, ISM 비제조업 활동
2026.01.07 15:30, USD, EIA 원유 재고량 변동, 예측: -1.736 M, 이전: -1.934 M
2026.01.07 15:30, USD, EIA Cushing Crude Oil 재고 변동, 예측: 0.074 M, 이전: 0.543 M
2026.01.07 15:30, USD, EIA 원유 수입 변화, 예측: -0.180 M, 이전: -0.957 M
2026.01.07 15:30, USD, EIA 증류 연료 생산량 변동, 예측: -0.092 M, 이전: -0.076 M
2026.01.07 15:30, USD, EIA 증류 주식 변동, 예측: 3.422 M, 이전: 4.977 M
2026.01.07 15:30, USD, EIA 가솔린 생산량 변동, 예측: 0.087 M, 이전: -0.352 M
2026.01.07 15:30, USD, EIA 난방 오일 재고량 변동, 예측: 0.102 M, 이전: 0.134 M
2026.01.07 15:30, USD, EIA 가솔린 재고 변동, 예측: 6.779 M, 이전: 5.845 M
2026.01.07 15:30, USD, EIA 정제유 일일 투입량 변동, 이전: 0.071 M
2026.01.07 15:30, USD, EIA 정유 공장 가동률 변동, 이전: 0.1%
2026.01.07 21:10, USD, 보먼 연방 위원 연설
2026.01.08 13:30, USD, 무역 수지, 예측: $-56.327 B, 이전: $-52.828 B
2026.01.08 13:30, USD, 수출, 이전: $289.305 B
2026.01.08 13:30, USD, 수입품, 이전: $342.133 B
2026.01.08 13:30, USD, 비농업 생산성 q/q, 예측: 4.2%, 이전: 3.3%
2026.01.08 13:30, USD, 단위 인건비 q/q, 예측: 1.6%, 이전: 1.0%
2026.01.08 13:30, USD, 초기 실업수당 청구, 예측: 226 K, 이전: 199 K
2026.01.08 13:30, USD, 계속되는 실업수당 청구, 예측: 1.897 M, 이전: 1.866 M
2026.01.08 13:30, USD, 초기 실업수당 4주 평균, 예측: 218.603 K, 이전: 218.750 K
2026.01.08 15:00, USD, 도매재고 m/m, 예측: 0.2%, 이전: 0.5%
2026.01.08 15:00, USD, 도매 판매 m/m, 예측: 0.2%, 이전: -0.2%
2026.01.08 15:30, USD, EIA 천연 가스 스토리지 변동, 예측: 84 B, 이전: -38 B
2026.01.08 16:30, USD, 4주 어음 경매, 이전: 3.590%
2026.01.08 16:30, USD, 8주 어음 경매, 이전: 3.580%
2026.01.08 20:00, USD, 연방 소비자 신용도 m/m, 예측: $11.03 B, 이전: $9.18 B
2026.01.09 13:30, USD, 하우징 시작
2026.01.09 13:30, USD, 건축 허가서
2026.01.09 13:30, USD, 하우징 시작 m/m
2026.01.09 13:30, USD, 건축허가 m/m
2026.01.09 13:30, USD, 실업률, 예측: 4.8%, 이전: 4.6%
2026.01.09 13:30, USD, 비농장 급여, 예측: 100 K, 이전: 64 K
2026.01.09 13:30, USD, 참여율, 예측: 62.4%, 이전: 62.5%
2026.01.09 13:30, USD, 평균 시간당 수익 m/m, 예측: 0.3%, 이전: 0.1%
2026.01.09 13:30, USD, 평균 시간당 수익 y/y, 예측: 3.7%, 이전: 3.5%
2026.01.09 13:30, USD, 평균 주별 시간, 예측: 34.2, 이전: 34.3
2026.01.09 13:30, USD, 정부 급료, 예측: 16 K, 이전: -5 K
2026.01.09 13:30, USD, 개인 비농업 급여, 예측: 69 K, 이전: 69 K
2026.01.09 13:30, USD, U6 실업률, 예측: 8.4%, 이전: 8.7%
2026.01.09 13:30, USD, 제조 급여, 예측: -5 K, 이전: -5 K
2026.01.09 15:00, USD, 미시간 소비자심리, 예측: 54.3, 이전: 52.9
2026.01.09 15:00, USD, 미시간 소비자 기대치, 예측: 52.6, 이전: 54.6
2026.01.09 15:00, USD, 미시간 현재 상황, 예측: 53.6, 이전: 50.4
2026.01.09 15:00, USD, 미시간 인플레이션 예상, 예측: 4.3%, 이전: 4.2%
2026.01.09 15:00, USD, 미시간 5년 인플레이션 예상, 예측: 3.0%, 이전: 3.2%
2026.01.09 18:00, USD, 베이커 휴즈 US Oil Rig Count
2026.01.09 18:00, USD, 베이커 휴즈 미국 총 리그 수
2026.01.12 15:00, USD, CB 고용동향지수, 예측: 106.52, 이전: 105.80
2026.01.12 16:30, USD, 3개월 어음 경매, 이전: 3.540%
2026.01.12 16:30, USD, 6개월 어음 경매, 이전: 3.475%
2026.01.12 18:00, USD, 3년 만기 어음 경매, 이전: 3.614%
2026.01.12 18:00, USD, 10년 만기 어음 경매, 이전: 4.175%
2026.01.13 13:30, USD, CPI m/m
2026.01.13 13:30, USD, 코어 CPI m/m
2026.01.13 13:30, USD, CPI y/y, 예측: 2.7%, 이전: 2.7%
2026.01.13 13:30, USD, 코어 CPI y/y, 예측: 2.6%, 이전: 2.6%
2026.01.13 13:30, USD, CPI n.s.a., 예측: 324.948, 이전: 324.122
2026.01.13 13:30, USD, Core CPI, 예측: 331.529, 이전: 331.068
2026.01.13 13:30, USD, 실질 수익 m/m
2026.01.13 13:30, USD, CPI n.s.a. m/m
2026.01.13 13:30, USD, 핵심 CPI n.s.a. m/m
2026.01.13 13:30, USD, CPI, 예측: 325.833, 이전: 325.031
2026.01.13 13:30, USD, 핵심 CPI n.s.a., 이전: 330.425
2026.01.13 15:00, USD, 신규 주택 판매
2026.01.13 15:00, USD, 신규 주택 판매 m/m
2026.01.13 16:00, USD, 클리블랜드 연준 메디안 CPI m/m, 예측: 0.1%, 이전: 0.1%
2026.01.13 17:00, USD, EIA 단기 에너지 전망
2026.01.13 17:00, USD, NFIB 중소기업 낙관론, 예측: 99.2, 이전: 99.0
2026.01.13 18:00, USD, 30년 만기 채권 경매, 이전: 4.773%
2026.01.13 19:00, USD, 연방 예산 수지
2026.01.14 13:30, USD, 현재 계정, 예측: $-332.824 B, 이전: $-251.312 B
2026.01.14 13:30, USD, 소매판매 m/m, 예측: 1.1%, 이전: 0.0%
2026.01.14 13:30, USD, 코어 소매 판매 m/m, 예측: 0.2%, 이전: 0.4%
2026.01.14 13:30, USD, 소매 컨트롤 m/m, 예측: -0.1%, 이전: 0.8%
2026.01.14 13:30, USD, 소매 판매 제외 자동차 및 가스 m/m, 예측: 0.2%, 이전: 0.5%
2026.01.14 13:30, USD, 소매 판매 y/y, 예측: 3.4%, 이전: 3.5%
2026.01.14 13:30, USD, PPI m/m, 예측: 0.0%, 이전: 0.3%
2026.01.14 13:30, USD, 코어 PPI m/m, 예측: -0.2%, 이전: 0.1%
2026.01.14 13:30, USD, PPI y/y, 예측: 1.9%, 이전: 2.7%
2026.01.14 13:30, USD, 코어 PPI y/y, 예측: 2.4%, 이전: 2.6%
2026.01.14 15:00, USD, 비즈니스 인벤토리 m/m, 예측: 0.1%, 이전: 0.2%
2026.01.14 15:00, USD, 소매 재고 m/m, 예측: 0.2%, 이전: 0.4%
2026.01.14 15:00, USD, 소매 재고 제외 자동차 m/m, 이전: 0.0%
2026.01.14 15:30, USD, EIA 원유 재고량 변동
2026.01.14 15:30, USD, EIA Cushing Crude Oil 재고 변동
2026.01.14 15:30, USD, EIA 원유 수입 변화
2026.01.14 15:30, USD, EIA 증류 연료 생산량 변동
2026.01.14 15:30, USD, EIA 증류 주식 변동
2026.01.14 15:30, USD, EIA 가솔린 생산량 변동
2026.01.14 15:30, USD, EIA 난방 오일 재고량 변동
2026.01.14 15:30, USD, EIA 가솔린 재고 변동
2026.01.14 15:30, USD, EIA 정제유 일일 투입량 변동
2026.01.14 15:30, USD, EIA 정유 공장 가동률 변동
2026.01.14 19:00, USD, 연준 베이지 북
2026.01.15 13:30, USD, 수입 물가 지수 m/m, 예측: 0.2%, 이전: 0.0%
2026.01.15 13:30, USD, 수입 물가 지수 y/y, 예측: 0.4%, 이전: 0.3%
2026.01.15 13:30, USD, 수출 물가 지수 m/m, 예측: 0.3%, 이전: 0.0%
2026.01.15 13:30, USD, 수출 물가 지수 y/y, 예측: 2.6%, 이전: 3.8%
2026.01.15 13:30, USD, 수입 물가 지수 제외 석유 m/m, 예측: 0.1%, 이전: 0.2%
2026.01.15 13:30, USD, 초기 실업수당 청구
2026.01.15 13:30, USD, 계속되는 실업수당 청구
2026.01.15 13:30, USD, 초기 실업수당 4주 평균
2026.01.15 13:30, USD, NY Fed 엠파이어 스테이트 제조 지수, 예측: -1.7, 이전: -3.9
2026.01.15 15:30, USD, EIA 천연 가스 스토리지 변동
2026.01.15 16:30, USD, 4주 어음 경매
2026.01.15 16:30, USD, 8주 어음 경매
2026.01.15 21:00, USD, TIC 순 장기간 거래량, 예측: $73.8 B, 이전: $17.5 B
2026.01.15 21:00, USD, TIC 순 장기간 거래 포함 Swaps, 예측: $132.2 B, 이전: $17.5 B
2026.01.15 21:00, USD, TIC 전체 순 자본 흐름, 예측: $158.7 B, 이전: $-37.3 B
2026.01.15 21:00, USD, TIC 국내국채 순 매수액 및 채권, 예측: $17.6 B, 이전: $-61.2 B
경제지표
|시장
|지난
|참조
|이전
|변동
|10년 TIPS 경매
|1.843%
|1.734%
|10년 만기 어음 경매
|4.175%
|4.074%
|20년 만기 채권 경매
|4.798%
|4.706%
|2년 만기 어음 경매
|3.499%
|3.489%
|30년 TIPS 경매
|2.650%
|2.403%
|30년 만기 채권 경매
|4.773%
|4.694%
|3개월 어음 경매
|3.540%
|3.570%
|3년 만기 어음 경매
|3.614%
|3.579%
|4주 어음 경매
|3.590%
|3.570%
|52주 어음 경매
|3.380%
|3.460%
|5년 TIPS 경매
|1.433%
|1.182%
|5년 만기 어음 경매
|3.747%
|3.562%
|6개월 어음 경매
|3.475%
|3.500%
|7년 만기 어음 경매
|3.930%
|3.781%
|8주 어음 경매
|3.580%
|3.585%
|CFTC S&P 500 비상업 순포지션
|N/D
|23 12월 2025
|주간
|CFTC 골드 비상업 순포지션
|N/D
|23 12월 2025
|주간
|CFTC 구리 비상업 순포지션
|N/D
|23 12월 2025
|주간
|CFTC 나스닥 100 비상업 순포지션
|N/D
|23 12월 2025
|주간
|CFTC 밀 비상업 순포지션
|N/D
|23 12월 2025
|주간
|CFTC 실버 비상업 순포지션
|N/D
|23 12월 2025
|주간
|CFTC 알루미늄 비상업용 순포지션
|N/D
|23 12월 2025
|주간
|CFTC 옥수수 비상업적 순포지션
|N/D
|23 12월 2025
|주간
|CFTC 원유 비상업 순포지션
|N/D
|23 12월 2025
|주간
|CFTC 천연가스 비상업 순포지션
|N/D
|23 12월 2025
|주간
|CFTC 콩의 비상업적 순포지션
|N/D
|23 12월 2025
|주간
|GDP
|지난
|참조
|이전
|변동
|GDI q/q
|2.3%
|1 Q 2018
|2.1%
|분기별
|GDP q/q
|4.3%
|3 Q 2025
|3.8%
|분기별
|GDP 매출 q/q
|4.6%
|3 Q 2025
|7.5%
|분기별
|노동
|지난
|참조
|이전
|변동
|ADP 비농업 고용 변화
|-31 K
|11월 2025
|42 K
|월별
|CB 고용동향지수
|105.80
|11월 2025
|106.24
|월별
|JOLS 채용공고
|7.670 M
|10월 2025
|7.658 M
|월별
|U6 실업률
|8.7%
|11월 2025
|8.0%
|월별
|개인 비농업 급여
|69 K
|11월 2025
|52 K
|월별
|계속되는 실업수당 청구
|1.866 M
|20 12월 2025
|1.913 M
|주간
|고용 비용 지수 q/q
|0.8%
|3 Q 2025
|0.9%
|분기별
|고용 이익 q/q
|0.8%
|3 Q 2025
|0.7%
|분기별
|고용 임금 q/q
|0.8%
|3 Q 2025
|1.0%
|분기별
|단위 인건비 q/q
|1.0%
|2 Q 2025
|1.6%
|분기별
|비농업 생산성 q/q
|3.3%
|2 Q 2025
|2.4%
|분기별
|비농장 급여
|64 K
|11월 2025
|-105 K
|월별
|실업률
|4.6%
|11월 2025
|4.4%
|월별
|실질 수익 m/m
|N/D
|11월 2025
|-0.1%
|월별
|연방 노동 시장 상황 지수
|1.5
|6월 2017
|3.3
|월별
|정부 급료
|-5 K
|11월 2025
|-157 K
|월별
|제조 급여
|-5 K
|11월 2025
|-9 K
|월별
|참여율
|62.5%
|11월 2025
|62.4%
|월별
|챌린저 인력 감축
|N/D
|11월 2025
|153.074 K
|월별
|챌린저 인력 감축 y/y
|N/D
|11월 2025
|175.3%
|월별
|초기 실업수당 4주 평균
|218.750 K
|27 12월 2025
|217.000 K
|주간
|초기 실업수당 청구
|199 K
|27 12월 2025
|215 K
|주간
|평균 시간당 수익 m/m
|0.1%
|11월 2025
|0.4%
|월별
|평균 시간당 수익 y/y
|3.5%
|11월 2025
|3.8%
|월별
|평균 주별 시간
|34.3
|11월 2025
|34.2
|월별
|가격
|지난
|참조
|이전
|변동
|CPI
|325.031
|11월 2025
|324.368
|월별
|CPI m/m
|N/D
|11월 2025
|0.3%
|월별
|CPI n.s.a.
|324.122
|11월 2025
|324.800
|월별
|CPI n.s.a. m/m
|N/D
|11월 2025
|0.3%
|월별
|CPI y/y
|2.7%
|11월 2025
|3.0%
|월별
|Core CPI
|331.068
|11월 2025
|330.542
|월별
|GDP물가지수 q/q
|3.8%
|3 Q 2025
|2.1%
|분기별
|PCE 가격 지수 m/m
|N/D
|11월 2025
|0.3%
|월별
|PCE 가격 지수 q/q
|2.8%
|3 Q 2025
|2.1%
|분기별
|PCE 가격 지수 y/y
|N/D
|11월 2025
|2.8%
|월별
|PCE 가격 지수 연간
|1.7%
|2017
|1.7%
|연도별
|PPI m/m
|0.3%
|9월 2025
|-0.1%
|월별
|PPI y/y
|2.7%
|9월 2025
|2.6%
|월별
|댈러스 연방준비제도이사회 PCE 평균물가상승률
|N/D
|10월 2025
|2.8%
|월별
|미시간 5년 인플레이션 예상
|3.2%
|12월 2025
|3.2%
|월별
|미시간 인플레이션 예상
|4.2%
|12월 2025
|4.1%
|월별
|수입 물가 지수 m/m
|0.0%
|9월 2025
|0.1%
|월별
|수입 물가 지수 y/y
|0.3%
|9월 2025
|0.0%
|월별
|수입 물가 지수 제외 석유 m/m
|0.2%
|9월 2025
|0.2%
|월별
|수출 물가 지수 m/m
|0.0%
|9월 2025
|0.1%
|월별
|수출 물가 지수 y/y
|3.8%
|9월 2025
|3.4%
|월별
|연간 핵심 PCE 가격 지수
|1.5%
|2017
|1.5%
|연도별
|코어 CPI m/m
|N/D
|11월 2025
|0.2%
|월별
|코어 CPI y/y
|2.6%
|11월 2025
|3.0%
|월별
|코어 PPI m/m
|0.1%
|9월 2025
|-0.1%
|월별
|코어 PPI y/y
|2.6%
|9월 2025
|2.8%
|월별
|클리블랜드 연준 메디안 CPI m/m
|0.1%
|11월 2025
|0.1%
|월별
|핵심 CPI n.s.a.
|330.425
|11월 2025
|330.804
|월별
|핵심 CPI n.s.a. m/m
|N/D
|11월 2025
|0.3%
|월별
|핵심 PCE 가격 지수
|N/D
|11월 2025
|0.2%
|월별
|핵심 PCE 가격 지수 q/q
|2.9%
|3 Q 2025
|2.6%
|분기별
|핵심 PCE 가격 지수 y/y
|N/D
|11월 2025
|2.8%
|월별
|통화
|지난
|참조
|이전
|변동
|TIC 국내국채 순 매수액 및 채권
|$-61.2 B
|10월 2025
|$25.2 B
|월별
|TIC 순 장기간 거래 포함 Swaps
|$17.5 B
|10월 2025
|$173.2 B
|월별
|TIC 순 장기간 거래량
|$17.5 B
|10월 2025
|$173.2 B
|월별
|TIC 전체 순 자본 흐름
|$-37.3 B
|10월 2025
|$184.3 B
|월별
|연방 금리 결정
|3.75%
|4.00%
|무역
|지난
|참조
|이전
|변동
|무역 수지
|$-52.828 B
|9월 2025
|$-59.265 B
|월별
|상품 무역 수지
|N/D
|9월 2025
|$-85.541 B
|월별
|수입품
|$342.133 B
|9월 2025
|$340.185 B
|월별
|수출
|$289.305 B
|9월 2025
|$280.921 B
|월별
|현재 계정
|$-251.312 B
|2 Q 2025
|$-439.822 B
|분기별
|정부
|지난
|참조
|이전
|변동
|연방 예산 수지
|N/D
|11월 2025
|월별
|비즈니스
|지난
|참조
|이전
|변동
|CB 경기선행지수 m/m
|-0.3%
|11월 2025
|월별
|EIA Cushing Crude Oil 재고 변동
|0.543 M
|26 12월 2025
|주간
|EIA 가솔린 생산량 변동
|-0.352 M
|26 12월 2025
|주간
|EIA 가솔린 재고 변동
|5.845 M
|26 12월 2025
|주간
|EIA 난방 오일 재고량 변동
|0.134 M
|26 12월 2025
|주간
|EIA 원유 수입 변화
|-0.957 M
|26 12월 2025
|주간
|EIA 원유 재고량 변동
|-1.934 M
|26 12월 2025
|주간
|EIA 정유 공장 가동률 변동
|0.1%
|26 12월 2025
|주간
|EIA 정제유 일일 투입량 변동
|0.071 M
|26 12월 2025
|주간
|EIA 증류 연료 생산량 변동
|-0.076 M
|26 12월 2025
|주간
|EIA 증류 주식 변동
|4.977 M
|26 12월 2025
|주간
|EIA 천연 가스 스토리지 변동
|-38 B
|26 12월 2025
|주간
|Fed 용량 활용률
|76.0%
|11월 2025
|76.1%
|월별
|Fed 제조 생산 m/m
|0.0%
|11월 2025
|0.0%
|월별
|ISM 비제조 PMI
|N/D
|11월 2025
|52.4
|월별
|ISM 비제조 새 주문
|N/D
|11월 2025
|56.2
|월별
|ISM 비제조업 고용
|N/D
|11월 2025
|48.2
|월별
|ISM 비제조업 지급가격
|N/D
|11월 2025
|70.0
|월별
|ISM 비제조업 활동
|N/D
|11월 2025
|54.3
|월별
|ISM 제조 PMI
|N/D
|12월 2025
|월별
|ISM 제조 신규 주문
|N/D
|12월 2025
|월별
|ISM 제조 지불가격
|N/D
|12월 2025
|월별
|ISM 제조업 고용
|N/D
|12월 2025
|월별
|ISM-NY 비즈니스 조건 지수
|804.5
|3월 2021
|810.9
|월별
|ISM-NY 현재 비즈니스 조건
|37.2
|3월 2021
|35.5
|월별
|MNI 시카고 비즈니스 바로미터
|N/D
|12월 2025
|36.3
|월별
|NFIB 중소기업 낙관론
|99.0
|11월 2025
|98.2
|월별
|NY Fed 엠파이어 스테이트 제조 지수
|-3.9
|12월 2025
|18.7
|월별
|S&P 글로벌 서비스 PMI
|N/D
|12월 2025
|54.1
|월별
|S&P 글로벌 제조 PMI
|N/D
|12월 2025
|52.2
|월별
|S&P 글로벌 합성물 PMI
|N/D
|12월 2025
|월별
|공장 주문 m/m
|1.3%
|8월 2025
|-1.3%
|월별
|공장 주문 제외 운송 m/m
|-0.1%
|8월 2025
|0.5%
|월별
|기업 이익 q/q
|4.4%
|3 Q 2025
|0.2%
|분기별
|내구재 주문 excl. 방위 m/m
|-1.5%
|10월 2025
|0.1%
|월별
|내구재 주문 m/m
|-2.2%
|10월 2025
|0.7%
|월별
|댈러스 연방 제조업 지수
|N/D
|12월 2025
|월별
|댈러스 연준 서비스 사업 활동
|N/D
|12월 2025
|월별
|댈러스 연준 서비스 수익
|N/D
|12월 2025
|월별
|도매 판매 m/m
|-0.2%
|9월 2025
|-0.2%
|월별
|도매재고 m/m
|0.5%
|9월 2025
|0.0%
|월별
|리치먼드 연방 제조업 지수
|-17
|9월 2025
|-7
|월별
|리치몬드 연방 서비스 수익
|N/D
|12월 2025
|월별
|리치몬드 연방 제조 출하량
|-20
|9월 2025
|-5
|월별
|베이커 휴즈 US Oil Rig Count
|N/D
|2 1월 2026
|주간
|베이커 휴즈 미국 총 리그 수
|N/D
|2 1월 2026
|주간
|비방어 자본 상품 배송 제외 항공기 m/m
|0.7%
|10월 2025
|1.2%
|월별
|비방위 자본 상품 주문 excl. 항공기 m/m
|0.5%
|10월 2025
|1.1%
|월별
|비즈니스 인벤토리 m/m
|0.2%
|9월 2025
|0.0%
|월별
|시카고 연방 국가 활동 지수
|N/D
|10월 2025
|-0.12
|월별
|연방 산업 생산 m/m
|0.1%
|11월 2025
|-0.3%
|월별
|연방 산업 생산 y/y
|-0.1%
|11월 2025
|1.6%
|월별
|캔자스시티 연방 제조 종합지수
|N/D
|12월 2025
|월별
|캔자스시티 연방 제조업 생산
|N/D
|12월 2025
|월별
|필라델피아 연방 경제 상황
|41.6
|12월 2025
|49.6
|월별
|필라델피아 연방 고용
|12.9
|12월 2025
|6.0
|월별
|필라델피아 연방 새주문
|5.0
|12월 2025
|-8.6
|월별
|필라델피아 연방 자본비용 지수
|30.3
|12월 2025
|26.7
|월별
|필라델피아 연방 제조업 지수
|-10.2
|12월 2025
|-1.7
|월별
|필라델피아 연방 지불 가격
|43.6
|12월 2025
|56.1
|월별
|핵심 내구재 주문 m/m
|0.2%
|10월 2025
|0.7%
|월별
|소비자
|지난
|참조
|이전
|변동
|CB 소비자 신뢰 지수
|89.1
|12월 2025
|92.9
|월별
|개인 지출 m/m
|N/D
|11월 2025
|0.3%
|월별
|개인소득 m/m
|N/D
|11월 2025
|0.4%
|월별
|미시간 소비자 기대치
|54.6
|12월 2025
|55.0
|월별
|미시간 소비자심리
|52.9
|12월 2025
|53.3
|월별
|미시간 현재 상황
|50.4
|12월 2025
|50.7
|월별
|소매 재고 m/m
|0.4%
|9월 2025
|월별
|소매 재고 제외 자동차 m/m
|0.0%
|9월 2025
|월별
|소매 컨트롤 m/m
|0.8%
|10월 2025
|-0.1%
|월별
|소매 판매 y/y
|3.5%
|10월 2025
|4.2%
|월별
|소매 판매 제외 자동차 및 가스 m/m
|0.5%
|10월 2025
|0.0%
|월별
|소매판매 m/m
|0.0%
|10월 2025
|0.1%
|월별
|순 PCE m/m
|N/D
|11월 2025
|0.0%
|월별
|실제 PCE q/q
|3.5%
|3 Q 2025
|2.5%
|분기별
|연방 소비자 신용도 m/m
|$9.18 B
|10월 2025
|$11.01 B
|월별
|코어 소매 판매 m/m
|0.4%
|10월 2025
|0.1%
|월별
|주택
|지난
|참조
|이전
|변동
|HPI
|436.7
|10월 2025
|435.2
|월별
|HPI m/m
|0.4%
|10월 2025
|-0.1%
|월별
|HPI y/y
|1.7%
|10월 2025
|1.8%
|월별
|NAHB 주택시장지수
|39
|12월 2025
|38
|월별
|S&P/CS HPI 복합-20 y/y
|N/D
|10월 2025
|1.4%
|월별
|S&P/CS HPI 통합-20 n.s.a. m/m
|N/D
|10월 2025
|-0.5%
|월별
|S&P/CS HPI 통합-20 s.a. m/m
|N/D
|10월 2025
|0.1%
|월별
|건설 지출 m/m
|0.2%
|8월 2025
|0.2%
|월별
|건축 허가서
|N/D
|9월 2025
|1.312 M
|월별
|건축허가 m/m
|N/D
|9월 2025
|-3.7%
|월별
|기존 주택판매
|4.13 M
|11월 2025
|4.11 M
|월별
|기존 주택판매 m/m
|0.5%
|11월 2025
|1.5%
|월별
|보류 중인 주택 매매 지수
|79.2
|11월 2025
|76.7
|월별
|보류 중인 주택 판매 m/m
|3.3%
|11월 2025
|2.4%
|월별
|보류 중인 주택 판매 y/y
|2.6%
|11월 2025
|-0.4%
|월별
|신규 주택 판매
|N/D
|9월 2025
|0.800 M
|월별
|신규 주택 판매 m/m
|N/D
|9월 2025
|20.5%
|월별
|하우징 시작
|N/D
|9월 2025
|1.307 M
|월별
|하우징 시작 m/m
|N/D
|9월 2025
|-8.5%
|월별