미국의 경제 달력 및 지표

지표 지난 참조 이전 변동
GDP q/q 4.3% 3 Q 2025 3.8% 분기별
실업률 4.6% 11월 2025 4.4% 월별
CPI y/y 2.7% 11월 2025 3.0% 월별
연방 금리 결정 3.75% 4.00%
무역 수지 $​-52.828 B 9월 2025 $​-59.265 B 월별

2026.01.05 15:00, USD, ISM 제조 PMI
2026.01.05 15:00, USD, ISM 제조 지불가격
2026.01.05 15:00, USD, ISM 제조업 고용
2026.01.05 15:00, USD, ISM 제조 신규 주문
2026.01.05 16:30, USD, 3개월 어음 경매, 실제: 3.540%, 이전: 3.570%
2026.01.05 16:30, USD, 6개월 어음 경매, 실제: 3.475%, 이전: 3.500%
2026.01.06 14:45, USD, S&P 글로벌 서비스 PMI, 예측: 54.0, 이전: 54.1
2026.01.06 14:45, USD, S&P 글로벌 합성물 PMI
2026.01.07 13:15, USD, ADP 비농업 고용 변화, 예측: 3 K, 이전: -31 K
2026.01.07 15:00, USD, JOLS 채용공고, 예측: 7.381 M, 이전: 7.670 M
2026.01.07 15:00, USD, ISM 비제조 PMI
2026.01.07 15:00, USD, ISM 비제조업 고용
2026.01.07 15:00, USD, ISM 비제조 새 주문
2026.01.07 15:00, USD, ISM 비제조업 지급가격
2026.01.07 15:00, USD, ISM 비제조업 활동
2026.01.07 15:30, USD, EIA 원유 재고량 변동, 예측: -1.736 M, 이전: -1.934 M
2026.01.07 15:30, USD, EIA Cushing Crude Oil 재고 변동, 예측: 0.074 M, 이전: 0.543 M
2026.01.07 15:30, USD, EIA 원유 수입 변화, 예측: -0.180 M, 이전: -0.957 M
2026.01.07 15:30, USD, EIA 증류 연료 생산량 변동, 예측: -0.092 M, 이전: -0.076 M
2026.01.07 15:30, USD, EIA 증류 주식 변동, 예측: 3.422 M, 이전: 4.977 M
2026.01.07 15:30, USD, EIA 가솔린 생산량 변동, 예측: 0.087 M, 이전: -0.352 M
2026.01.07 15:30, USD, EIA 난방 오일 재고량 변동, 예측: 0.102 M, 이전: 0.134 M
2026.01.07 15:30, USD, EIA 가솔린 재고 변동, 예측: 6.779 M, 이전: 5.845 M
2026.01.07 15:30, USD, EIA 정제유 일일 투입량 변동, 이전: 0.071 M
2026.01.07 15:30, USD, EIA 정유 공장 가동률 변동, 이전: 0.1%
2026.01.07 21:10, USD, 보먼 연방 위원 연설
2026.01.08 13:30, USD, 무역 수지, 예측: $​-56.327 B, 이전: $​-52.828 B
2026.01.08 13:30, USD, 수출, 이전: $​289.305 B
2026.01.08 13:30, USD, 수입품, 이전: $​342.133 B
2026.01.08 13:30, USD, 비농업 생산성 q/q, 예측: 4.2%, 이전: 3.3%
2026.01.08 13:30, USD, 단위 인건비 q/q, 예측: 1.6%, 이전: 1.0%
2026.01.08 13:30, USD, 초기 실업수당 청구, 예측: 226 K, 이전: 199 K
2026.01.08 13:30, USD, 계속되는 실업수당 청구, 예측: 1.897 M, 이전: 1.866 M
2026.01.08 13:30, USD, 초기 실업수당 4주 평균, 예측: 218.603 K, 이전: 218.750 K
2026.01.08 15:00, USD, 도매재고 m/m, 예측: 0.2%, 이전: 0.5%
2026.01.08 15:00, USD, 도매 판매 m/m, 예측: 0.2%, 이전: -0.2%
2026.01.08 15:30, USD, EIA 천연 가스 스토리지 변동, 예측: 84 B, 이전: -38 B
2026.01.08 16:30, USD, 4주 어음 경매, 이전: 3.590%
2026.01.08 16:30, USD, 8주 어음 경매, 이전: 3.580%
2026.01.08 20:00, USD, 연방 소비자 신용도 m/m, 예측: $​11.03 B, 이전: $​9.18 B
2026.01.09 13:30, USD, 하우징 시작
2026.01.09 13:30, USD, 건축 허가서
2026.01.09 13:30, USD, 하우징 시작 m/m
2026.01.09 13:30, USD, 건축허가 m/m
2026.01.09 13:30, USD, 실업률, 예측: 4.8%, 이전: 4.6%
2026.01.09 13:30, USD, 비농장 급여, 예측: 100 K, 이전: 64 K
2026.01.09 13:30, USD, 참여율, 예측: 62.4%, 이전: 62.5%
2026.01.09 13:30, USD, 평균 시간당 수익 m/m, 예측: 0.3%, 이전: 0.1%
2026.01.09 13:30, USD, 평균 시간당 수익 y/y, 예측: 3.7%, 이전: 3.5%
2026.01.09 13:30, USD, 평균 주별 시간, 예측: 34.2, 이전: 34.3
2026.01.09 13:30, USD, 정부 급료, 예측: 16 K, 이전: -5 K
2026.01.09 13:30, USD, 개인 비농업 급여, 예측: 69 K, 이전: 69 K
2026.01.09 13:30, USD, U6 실업률, 예측: 8.4%, 이전: 8.7%
2026.01.09 13:30, USD, 제조 급여, 예측: -5 K, 이전: -5 K
2026.01.09 15:00, USD, 미시간 소비자심리, 예측: 54.3, 이전: 52.9
2026.01.09 15:00, USD, 미시간 소비자 기대치, 예측: 52.6, 이전: 54.6
2026.01.09 15:00, USD, 미시간 현재 상황, 예측: 53.6, 이전: 50.4
2026.01.09 15:00, USD, 미시간 인플레이션 예상, 예측: 4.3%, 이전: 4.2%
2026.01.09 15:00, USD, 미시간 5년 인플레이션 예상, 예측: 3.0%, 이전: 3.2%
2026.01.09 18:00, USD, 베이커 휴즈 US Oil Rig Count
2026.01.09 18:00, USD, 베이커 휴즈 미국 총 리그 수
2026.01.12 15:00, USD, CB 고용동향지수, 예측: 106.52, 이전: 105.80
2026.01.12 16:30, USD, 3개월 어음 경매, 이전: 3.540%
2026.01.12 16:30, USD, 6개월 어음 경매, 이전: 3.475%
2026.01.12 18:00, USD, 3년 만기 어음 경매, 이전: 3.614%
2026.01.12 18:00, USD, 10년 만기 어음 경매, 이전: 4.175%
2026.01.13 13:30, USD, CPI m/m
2026.01.13 13:30, USD, 코어 CPI m/m
2026.01.13 13:30, USD, CPI y/y, 예측: 2.7%, 이전: 2.7%
2026.01.13 13:30, USD, 코어 CPI y/y, 예측: 2.6%, 이전: 2.6%
2026.01.13 13:30, USD, CPI n.s.a., 예측: 324.948, 이전: 324.122
2026.01.13 13:30, USD, Core CPI, 예측: 331.529, 이전: 331.068
2026.01.13 13:30, USD, 실질 수익 m/m
2026.01.13 13:30, USD, CPI n.s.a. m/m
2026.01.13 13:30, USD, 핵심 CPI n.s.a. m/m
2026.01.13 13:30, USD, CPI, 예측: 325.833, 이전: 325.031
2026.01.13 13:30, USD, 핵심 CPI n.s.a., 이전: 330.425
2026.01.13 15:00, USD, 신규 주택 판매
2026.01.13 15:00, USD, 신규 주택 판매 m/m
2026.01.13 16:00, USD, 클리블랜드 연준 메디안 CPI m/m, 예측: 0.1%, 이전: 0.1%
2026.01.13 17:00, USD, EIA 단기 에너지 전망
2026.01.13 17:00, USD, NFIB 중소기업 낙관론, 예측: 99.2, 이전: 99.0
2026.01.13 18:00, USD, 30년 만기 채권 경매, 이전: 4.773%
2026.01.13 19:00, USD, 연방 예산 수지
2026.01.14 13:30, USD, 현재 계정, 예측: $​-332.824 B, 이전: $​-251.312 B
2026.01.14 13:30, USD, 소매판매 m/m, 예측: 1.1%, 이전: 0.0%
2026.01.14 13:30, USD, 코어 소매 판매 m/m, 예측: 0.2%, 이전: 0.4%
2026.01.14 13:30, USD, 소매 컨트롤 m/m, 예측: -0.1%, 이전: 0.8%
2026.01.14 13:30, USD, 소매 판매 제외 자동차 및 가스 m/m, 예측: 0.2%, 이전: 0.5%
2026.01.14 13:30, USD, 소매 판매 y/y, 예측: 3.4%, 이전: 3.5%
2026.01.14 13:30, USD, PPI m/m, 예측: 0.0%, 이전: 0.3%
2026.01.14 13:30, USD, 코어 PPI m/m, 예측: -0.2%, 이전: 0.1%
2026.01.14 13:30, USD, PPI y/y, 예측: 1.9%, 이전: 2.7%
2026.01.14 13:30, USD, 코어 PPI y/y, 예측: 2.4%, 이전: 2.6%
2026.01.14 15:00, USD, 비즈니스 인벤토리 m/m, 예측: 0.1%, 이전: 0.2%
2026.01.14 15:00, USD, 소매 재고 m/m, 예측: 0.2%, 이전: 0.4%
2026.01.14 15:00, USD, 소매 재고 제외 자동차 m/m, 이전: 0.0%
2026.01.14 15:30, USD, EIA 원유 재고량 변동
2026.01.14 15:30, USD, EIA Cushing Crude Oil 재고 변동
2026.01.14 15:30, USD, EIA 원유 수입 변화
2026.01.14 15:30, USD, EIA 증류 연료 생산량 변동
2026.01.14 15:30, USD, EIA 증류 주식 변동
2026.01.14 15:30, USD, EIA 가솔린 생산량 변동
2026.01.14 15:30, USD, EIA 난방 오일 재고량 변동
2026.01.14 15:30, USD, EIA 가솔린 재고 변동
2026.01.14 15:30, USD, EIA 정제유 일일 투입량 변동
2026.01.14 15:30, USD, EIA 정유 공장 가동률 변동
2026.01.14 19:00, USD, 연준 베이지 북
2026.01.15 13:30, USD, 수입 물가 지수 m/m, 예측: 0.2%, 이전: 0.0%
2026.01.15 13:30, USD, 수입 물가 지수 y/y, 예측: 0.4%, 이전: 0.3%
2026.01.15 13:30, USD, 수출 물가 지수 m/m, 예측: 0.3%, 이전: 0.0%
2026.01.15 13:30, USD, 수출 물가 지수 y/y, 예측: 2.6%, 이전: 3.8%
2026.01.15 13:30, USD, 수입 물가 지수 제외 석유 m/m, 예측: 0.1%, 이전: 0.2%
2026.01.15 13:30, USD, 초기 실업수당 청구
2026.01.15 13:30, USD, 계속되는 실업수당 청구
2026.01.15 13:30, USD, 초기 실업수당 4주 평균
2026.01.15 13:30, USD, NY Fed 엠파이어 스테이트 제조 지수, 예측: -1.7, 이전: -3.9
2026.01.15 15:30, USD, EIA 천연 가스 스토리지 변동
2026.01.15 16:30, USD, 4주 어음 경매
2026.01.15 16:30, USD, 8주 어음 경매
2026.01.15 21:00, USD, TIC 순 장기간 거래량, 예측: $​73.8 B, 이전: $​17.5 B
2026.01.15 21:00, USD, TIC 순 장기간 거래 포함 Swaps, 예측: $​132.2 B, 이전: $​17.5 B
2026.01.15 21:00, USD, TIC 전체 순 자본 흐름, 예측: $​158.7 B, 이전: $​-37.3 B
2026.01.15 21:00, USD, TIC 국내국채 순 매수액 및 채권, 예측: $​17.6 B, 이전: $​-61.2 B

경제지표

시장 지난 참조 이전 변동
10년 TIPS 경매 1.843% 1.734%
10년 만기 어음 경매 4.175% 4.074%
20년 만기 채권 경매 4.798% 4.706%
2년 만기 어음 경매 3.499% 3.489%
30년 TIPS 경매 2.650% 2.403%
30년 만기 채권 경매 4.773% 4.694%
3개월 어음 경매 3.540% 3.570%
3년 만기 어음 경매 3.614% 3.579%
4주 어음 경매 3.590% 3.570%
52주 어음 경매 3.380% 3.460%
5년 TIPS 경매 1.433% 1.182%
5년 만기 어음 경매 3.747% 3.562%
6개월 어음 경매 3.475% 3.500%
7년 만기 어음 경매 3.930% 3.781%
8주 어음 경매 3.580% 3.585%
CFTC S&P 500 비상업 순포지션 N/D 23 12월 2025 주간
CFTC 골드 비상업 순포지션 N/D 23 12월 2025 주간
CFTC 구리 비상업 순포지션 N/D 23 12월 2025 주간
CFTC 나스닥 100 비상업 순포지션 N/D 23 12월 2025 주간
CFTC 밀 비상업 순포지션 N/D 23 12월 2025 주간
CFTC 실버 비상업 순포지션 N/D 23 12월 2025 주간
CFTC 알루미늄 비상업용 순포지션 N/D 23 12월 2025 주간
CFTC 옥수수 비상업적 순포지션 N/D 23 12월 2025 주간
CFTC 원유 비상업 순포지션 N/D 23 12월 2025 주간
CFTC 천연가스 비상업 순포지션 N/D 23 12월 2025 주간
CFTC 콩의 비상업적 순포지션 N/D 23 12월 2025 주간
GDP 지난 참조 이전 변동
GDI q/q 2.3% 1 Q 2018 2.1% 분기별
GDP q/q 4.3% 3 Q 2025 3.8% 분기별
GDP 매출 q/q 4.6% 3 Q 2025 7.5% 분기별
노동 지난 참조 이전 변동
ADP 비농업 고용 변화 -31 K 11월 2025 42 K 월별
CB 고용동향지수 105.80 11월 2025 106.24 월별
JOLS 채용공고 7.670 M 10월 2025 7.658 M 월별
U6 실업률 8.7% 11월 2025 8.0% 월별
개인 비농업 급여 69 K 11월 2025 52 K 월별
계속되는 실업수당 청구 1.866 M 20 12월 2025 1.913 M 주간
고용 비용 지수 q/q 0.8% 3 Q 2025 0.9% 분기별
고용 이익 q/q 0.8% 3 Q 2025 0.7% 분기별
고용 임금 q/q 0.8% 3 Q 2025 1.0% 분기별
단위 인건비 q/q 1.0% 2 Q 2025 1.6% 분기별
비농업 생산성 q/q 3.3% 2 Q 2025 2.4% 분기별
비농장 급여 64 K 11월 2025 -105 K 월별
실업률 4.6% 11월 2025 4.4% 월별
실질 수익 m/m N/D 11월 2025 -0.1% 월별
연방 노동 시장 상황 지수 1.5 6월 2017 3.3 월별
정부 급료 -5 K 11월 2025 -157 K 월별
제조 급여 -5 K 11월 2025 -9 K 월별
참여율 62.5% 11월 2025 62.4% 월별
챌린저 인력 감축 N/D 11월 2025 153.074 K 월별
챌린저 인력 감축 y/y N/D 11월 2025 175.3% 월별
초기 실업수당 4주 평균 218.750 K 27 12월 2025 217.000 K 주간
초기 실업수당 청구 199 K 27 12월 2025 215 K 주간
평균 시간당 수익 m/m 0.1% 11월 2025 0.4% 월별
평균 시간당 수익 y/y 3.5% 11월 2025 3.8% 월별
평균 주별 시간 34.3 11월 2025 34.2 월별
가격 지난 참조 이전 변동
CPI 325.031 11월 2025 324.368 월별
CPI m/m N/D 11월 2025 0.3% 월별
CPI n.s.a. 324.122 11월 2025 324.800 월별
CPI n.s.a. m/m N/D 11월 2025 0.3% 월별
CPI y/y 2.7% 11월 2025 3.0% 월별
Core CPI 331.068 11월 2025 330.542 월별
GDP물가지수 q/q 3.8% 3 Q 2025 2.1% 분기별
PCE 가격 지수 m/m N/D 11월 2025 0.3% 월별
PCE 가격 지수 q/q 2.8% 3 Q 2025 2.1% 분기별
PCE 가격 지수 y/y N/D 11월 2025 2.8% 월별
PCE 가격 지수 연간 1.7% 2017 1.7% 연도별
PPI m/m 0.3% 9월 2025 -0.1% 월별
PPI y/y 2.7% 9월 2025 2.6% 월별
댈러스 연방준비제도이사회 PCE 평균물가상승률 N/D 10월 2025 2.8% 월별
미시간 5년 인플레이션 예상 3.2% 12월 2025 3.2% 월별
미시간 인플레이션 예상 4.2% 12월 2025 4.1% 월별
수입 물가 지수 m/m 0.0% 9월 2025 0.1% 월별
수입 물가 지수 y/y 0.3% 9월 2025 0.0% 월별
수입 물가 지수 제외 석유 m/m 0.2% 9월 2025 0.2% 월별
수출 물가 지수 m/m 0.0% 9월 2025 0.1% 월별
수출 물가 지수 y/y 3.8% 9월 2025 3.4% 월별
연간 핵심 PCE 가격 지수 1.5% 2017 1.5% 연도별
코어 CPI m/m N/D 11월 2025 0.2% 월별
코어 CPI y/y 2.6% 11월 2025 3.0% 월별
코어 PPI m/m 0.1% 9월 2025 -0.1% 월별
코어 PPI y/y 2.6% 9월 2025 2.8% 월별
클리블랜드 연준 메디안 CPI m/m 0.1% 11월 2025 0.1% 월별
핵심 CPI n.s.a. 330.425 11월 2025 330.804 월별
핵심 CPI n.s.a. m/m N/D 11월 2025 0.3% 월별
핵심 PCE 가격 지수 N/D 11월 2025 0.2% 월별
핵심 PCE 가격 지수 q/q 2.9% 3 Q 2025 2.6% 분기별
핵심 PCE 가격 지수 y/y N/D 11월 2025 2.8% 월별
통화 지난 참조 이전 변동
TIC 국내국채 순 매수액 및 채권 $​-61.2 B 10월 2025 $​25.2 B 월별
TIC 순 장기간 거래 포함 Swaps $​17.5 B 10월 2025 $​173.2 B 월별
TIC 순 장기간 거래량 $​17.5 B 10월 2025 $​173.2 B 월별
TIC 전체 순 자본 흐름 $​-37.3 B 10월 2025 $​184.3 B 월별
연방 금리 결정 3.75% 4.00%
무역 지난 참조 이전 변동
무역 수지 $​-52.828 B 9월 2025 $​-59.265 B 월별
상품 무역 수지 N/D 9월 2025 $​-85.541 B 월별
수입품 $​342.133 B 9월 2025 $​340.185 B 월별
수출 $​289.305 B 9월 2025 $​280.921 B 월별
현재 계정 $​-251.312 B 2 Q 2025 $​-439.822 B 분기별
정부 지난 참조 이전 변동
연방 예산 수지 N/D 11월 2025 월별
비즈니스 지난 참조 이전 변동
CB 경기선행지수 m/m -0.3% 11월 2025 월별
EIA Cushing Crude Oil 재고 변동 0.543 M 26 12월 2025 주간
EIA 가솔린 생산량 변동 -0.352 M 26 12월 2025 주간
EIA 가솔린 재고 변동 5.845 M 26 12월 2025 주간
EIA 난방 오일 재고량 변동 0.134 M 26 12월 2025 주간
EIA 원유 수입 변화 -0.957 M 26 12월 2025 주간
EIA 원유 재고량 변동 -1.934 M 26 12월 2025 주간
EIA 정유 공장 가동률 변동 0.1% 26 12월 2025 주간
EIA 정제유 일일 투입량 변동 0.071 M 26 12월 2025 주간
EIA 증류 연료 생산량 변동 -0.076 M 26 12월 2025 주간
EIA 증류 주식 변동 4.977 M 26 12월 2025 주간
EIA 천연 가스 스토리지 변동 -38 B 26 12월 2025 주간
Fed 용량 활용률 76.0% 11월 2025 76.1% 월별
Fed 제조 생산 m/m 0.0% 11월 2025 0.0% 월별
ISM 비제조 PMI N/D 11월 2025 52.4 월별
ISM 비제조 새 주문 N/D 11월 2025 56.2 월별
ISM 비제조업 고용 N/D 11월 2025 48.2 월별
ISM 비제조업 지급가격 N/D 11월 2025 70.0 월별
ISM 비제조업 활동 N/D 11월 2025 54.3 월별
ISM 제조 PMI N/D 12월 2025 월별
ISM 제조 신규 주문 N/D 12월 2025 월별
ISM 제조 지불가격 N/D 12월 2025 월별
ISM 제조업 고용 N/D 12월 2025 월별
ISM-NY 비즈니스 조건 지수 804.5 3월 2021 810.9 월별
ISM-NY 현재 비즈니스 조건 37.2 3월 2021 35.5 월별
MNI 시카고 비즈니스 바로미터 N/D 12월 2025 36.3 월별
NFIB 중소기업 낙관론 99.0 11월 2025 98.2 월별
NY Fed 엠파이어 스테이트 제조 지수 -3.9 12월 2025 18.7 월별
S&P 글로벌 서비스 PMI N/D 12월 2025 54.1 월별
S&P 글로벌 제조 PMI N/D 12월 2025 52.2 월별
S&P 글로벌 합성물 PMI N/D 12월 2025 월별
공장 주문 m/m 1.3% 8월 2025 -1.3% 월별
공장 주문 제외 운송 m/m -0.1% 8월 2025 0.5% 월별
기업 이익 q/q 4.4% 3 Q 2025 0.2% 분기별
내구재 주문 excl. 방위 m/m -1.5% 10월 2025 0.1% 월별
내구재 주문 m/m -2.2% 10월 2025 0.7% 월별
댈러스 연방 제조업 지수 N/D 12월 2025 월별
댈러스 연준 서비스 사업 활동 N/D 12월 2025 월별
댈러스 연준 서비스 수익 N/D 12월 2025 월별
도매 판매 m/m -0.2% 9월 2025 -0.2% 월별
도매재고 m/m 0.5% 9월 2025 0.0% 월별
리치먼드 연방 제조업 지수 -17 9월 2025 -7 월별
리치몬드 연방 서비스 수익 N/D 12월 2025 월별
리치몬드 연방 제조 출하량 -20 9월 2025 -5 월별
베이커 휴즈 US Oil Rig Count N/D 2 1월 2026 주간
베이커 휴즈 미국 총 리그 수 N/D 2 1월 2026 주간
비방어 자본 상품 배송 제외 항공기 m/m 0.7% 10월 2025 1.2% 월별
비방위 자본 상품 주문 excl. 항공기 m/m 0.5% 10월 2025 1.1% 월별
비즈니스 인벤토리 m/m 0.2% 9월 2025 0.0% 월별
시카고 연방 국가 활동 지수 N/D 10월 2025 -0.12 월별
연방 산업 생산 m/m 0.1% 11월 2025 -0.3% 월별
연방 산업 생산 y/y -0.1% 11월 2025 1.6% 월별
캔자스시티 연방 제조 종합지수 N/D 12월 2025 월별
캔자스시티 연방 제조업 생산 N/D 12월 2025 월별
필라델피아 연방 경제 상황 41.6 12월 2025 49.6 월별
필라델피아 연방 고용 12.9 12월 2025 6.0 월별
필라델피아 연방 새주문 5.0 12월 2025 -8.6 월별
필라델피아 연방 자본비용 지수 30.3 12월 2025 26.7 월별
필라델피아 연방 제조업 지수 -10.2 12월 2025 -1.7 월별
필라델피아 연방 지불 가격 43.6 12월 2025 56.1 월별
핵심 내구재 주문 m/m 0.2% 10월 2025 0.7% 월별
소비자 지난 참조 이전 변동
CB 소비자 신뢰 지수 89.1 12월 2025 92.9 월별
개인 지출 m/m N/D 11월 2025 0.3% 월별
개인소득 m/m N/D 11월 2025 0.4% 월별
미시간 소비자 기대치 54.6 12월 2025 55.0 월별
미시간 소비자심리 52.9 12월 2025 53.3 월별
미시간 현재 상황 50.4 12월 2025 50.7 월별
소매 재고 m/m 0.4% 9월 2025 월별
소매 재고 제외 자동차 m/m 0.0% 9월 2025 월별
소매 컨트롤 m/m 0.8% 10월 2025 -0.1% 월별
소매 판매 y/y 3.5% 10월 2025 4.2% 월별
소매 판매 제외 자동차 및 가스 m/m 0.5% 10월 2025 0.0% 월별
소매판매 m/m 0.0% 10월 2025 0.1% 월별
순 PCE m/m N/D 11월 2025 0.0% 월별
실제 PCE q/q 3.5% 3 Q 2025 2.5% 분기별
연방 소비자 신용도 m/m $​9.18 B 10월 2025 $​11.01 B 월별
코어 소매 판매 m/m 0.4% 10월 2025 0.1% 월별
주택 지난 참조 이전 변동
HPI 436.7 10월 2025 435.2 월별
HPI m/m 0.4% 10월 2025 -0.1% 월별
HPI y/y 1.7% 10월 2025 1.8% 월별
NAHB 주택시장지수 39 12월 2025 38 월별
S&P/CS HPI 복합-20 y/y N/D 10월 2025 1.4% 월별
S&P/CS HPI 통합-20 n.s.a. m/m N/D 10월 2025 -0.5% 월별
S&P/CS HPI 통합-20 s.a. m/m N/D 10월 2025 0.1% 월별
건설 지출 m/m 0.2% 8월 2025 0.2% 월별
건축 허가서 N/D 9월 2025 1.312 M 월별
건축허가 m/m N/D 9월 2025 -3.7% 월별
기존 주택판매 4.13 M 11월 2025 4.11 M 월별
기존 주택판매 m/m 0.5% 11월 2025 1.5% 월별
보류 중인 주택 매매 지수 79.2 11월 2025 76.7 월별
보류 중인 주택 판매 m/m 3.3% 11월 2025 2.4% 월별
보류 중인 주택 판매 y/y 2.6% 11월 2025 -0.4% 월별
신규 주택 판매 N/D 9월 2025 0.800 M 월별
신규 주택 판매 m/m N/D 9월 2025 20.5% 월별
하우징 시작 N/D 9월 2025 1.307 M 월별
하우징 시작 m/m N/D 9월 2025 -8.5% 월별