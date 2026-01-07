GDT 물가지수는 뉴질랜드의 유제품 가격 변화를 반영합니다. 지표 계산은 한 달에 두 번 열리는 글로벌 낙농무역(GDP) 경매에서 판매된 9개 품목의 가중평균 가격 변동률을 반영합니다.

세계 낙농가 지수는 뉴질랜드의 무역수지의 선행지표로 여겨집니다. 왜냐하면 상품가격이 오르면 수출소득이 증가하기 때문입니다.

마지막 값: