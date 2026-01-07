캘린더섹션

GDT 뉴질랜드 물가 지수 (GDT New Zealand Price Index)

국가:
뉴질랜드
NZD, 뉴질랜드 달러
소스:
세계 낙농업 무역 (Global Dairy Trade)
분야:
가격
낮음 6.3% 5.0%
-4.4%
마지막 발표 중요도 실제 예측
이전
7.0%
6.3%
다음 발표 실제 예측
이전
GDT 물가지수는 뉴질랜드의 유제품 가격 변화를 반영합니다. 지표 계산은 한 달에 두 번 열리는 글로벌 낙농무역(GDP) 경매에서 판매된 9개 품목의 가중평균 가격 변동률을 반영합니다.

세계 낙농가 지수는 뉴질랜드의 무역수지의 선행지표로 여겨집니다. 왜냐하면 상품가격이 오르면 수출소득이 증가하기 때문입니다.

마지막 값:

실제 자료

예측

"GDT 뉴질랜드 물가 지수 (GDT New Zealand Price Index)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.

예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.

날짜 (GMT)
참조
실제
예측
이전
6.3%
5.0%
-4.4%
-4.4%
-0.7%
-4.3%
-4.3%
-7.6%
-3.0%
-3.0%
1.2%
-2.4%
-2.4%
18.8%
21.9%
21.9%
0.7%
-1.6%
-1.6%
-0.9%
-0.8%
-0.8%
-0.9%
-4.3%
-4.3%
-0.2%
-0.3%
-0.3%
-1.1%
0.7%
0.7%
1.0%
1.1%
1.1%
-0.9%
-4.1%
-4.1%
1.3%
-1.0%
-1.0%
-0.8%
-1.6%
-1.6%
-1.9%
-0.9%
-0.9%
0.4%
4.6%
4.6%
1.2%
1.6%
1.6%
2.2%
1.1%
1.1%
-0.4%
0.0%
0.0%
-2.7%
-0.5%
-0.5%
-2.1%
-0.6%
-0.6%
0.9%
3.7%
3.7%
1.2%
1.4%
1.4%
0.8%
-1.4%
-1.4%
-0.5%
-2.8%
-2.8%
-0.5%
1.2%
1.2%
2.0%
1.9%
1.9%
0.1%
4.8%
4.8%
-1.3%
-0.3%
-0.3%
-0.8%
1.2%
1.2%
-0.9%
0.8%
0.8%
1.0%
-0.4%
-0.4%
2.7%
5.5%
5.5%
1.3%
0.5%
0.5%
0.0%
0.4%
0.4%
-5.0%
-6.9%
-6.9%
-0.7%
-0.5%
-0.5%
0.0%
1.7%
1.7%
-0.2%
3.3%
3.3%
-0.4%
1.8%
1.8%
4.0%
0.1%
0.1%
4.0%
2.8%
2.8%
-5.5%
-2.8%
-2.8%
-1.4%
-2.3%
-2.3%
-2.4%
0.5%
0.5%
6.6%
4.2%
4.2%
1.3%
2.3%
2.3%
2.8%
1.2%
1.2%
-1.6%
2.3%
2.3%
5.2%
1.6%
