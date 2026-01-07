캐나다 수입품은 지정된 달에 수입품의 미국 달러 가치를 반영합니다. 수입가치의 달러 계산은 캐나다의 수입품을 다른 나라와 적절히 비교하고 무역 통계의 정확한 평가를 제공합니다. 경제학자들은 이 지표를 사용하여 무역 흐름의 구조와 강도를 평가합니다.

무역적자는 수출보다 재화와 서비스가 더 많이 수입될 때 형성됩니다. 캐나다처럼 경제가 고도로 발달한 나라들의 경우, 노동집약적인 생산이 해외로 이전되어 인플레이션을 억제하고 높은 생활수준을 유지한다는 것을 의미합니다. 이러한 경우에 무역적자는 예를 들어 부채상품을 발행하는 것과 같은 경제적 상호작용의 다른 방법으로 충당됩니다.

수입물량 변화는 경제상황을 평가하는 데 중요한 요소입니다. 이 지표는 그 나라 GDP의 중요한 요소입니다.

수입이 캐나다 달러 시세에 미치는 영향은 모호하며, 경기 순환의 맥락과 생산 역학 같은 기타 경제 지표에 따라 달라집니다. 일반적으로 캐나다 거주자들은 수입 배달을 위해 공급자에게 지불하기 위해 캐나다 달러를 팔고 외화를 구매해야 합니다. 따라서 수입 볼륨이 급격하게 증가하면 CAD 시세에는 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 그러나 이 무역수지 구성요소가 CAD 시세에 미치는 영향은 대개 단기적인 특성입니다.

