소비자 신뢰 지수는 경제 활동에 대한 개인의 감정을 반영합니다. 이는 멕시코 일반 경제 상황, 응답자의 재정 상태, 저축 및 지출 의도에 대한 소비자의 의견을 포함하는 월별 가구 조사를 기반으로 계산됩니다. 조사 참가자들은 지난 12개월 동안의 추이와 향후 12개월 동안의 추이를 예측합니다. 멕시코 경제의 단기 전망은 소비자 신뢰 지수에 기초하여 측정됩니다.

"멕시코 소비자 신뢰 지수 (Mexico Consumer Confidence Indicator)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.

예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.