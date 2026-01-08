스페인 마킷서비스 구매관리자지수(PMI)는 최대 기업의 구매관리자를 대상으로 월별 설문조사를 통해 받은 정보를 바탕으로 스페인 서비스 분야의 경제활동을 보여주는 거시경제 보고서 입니다. 이 지수는 마킷 이코노믹스에 의해 작성됩니다. 회사는 로이터 통신사를 대신하여 서비스 분야에 대한 보고서를 준비합니다. 지수 계산은 대응 특성에 대한 평가를 암시합니다. 응답자는 상황이 개선되었는지, 악화되었는지 또는 변경되지 않았는지 판단합니다. 조사 대상 기업의 중요성을 고려해 응답 내용을 평가합니다.

종종 구매 관리자는 구매가 회사의 생산 활동에 선행하기 때문에 다른 회사 직원보다 먼저 시장 상황의 변화를 추적할 수 있습니다. 이 설문조사는 위의 변경사항을 추적할 수 있는 관리자들을 포함합니다. 마킷 이코노믹스는 이 표본 추출에서 국내 최대 기업들을 다루려고 합니다. 서비스업종을 가장 정확하게 반영하는 500개 기업군을 모든 기업 중에서 선정합니다. 그들은 매달 설문지를 받습니다. 여기에 포함된 질문에 대한 답변은 다음 데이터를 포함하는 보고서를 컴파일하는 데 사용됩니다:

기업 활동

새 주문

펜딩중인 주문

생산된 서비스에 대해 받은 가격

지불된 가격(생산 과정에서 구입한 자재 및 서비스의 경우)

고용 수준

단기 기업활동 전망

마킷 서비스 PMI에는 민간 기업에 대한 데이터만 포함됩니다. 응답자는 관련 매개변수에 대한 상대적 평가를 제공하고 상황이 개선되었는지, 악화되었는지 또는 변경되지 않았는지 판단합니다. 개별 하위 색인은 이러한 답변을 기반으로 계산됩니다. 이러한 하위 지수는 인플레이션, 고용 및 경제활동의 기타 주요 지표의 특징을 나타냅니다. 지표는 계절에 따라 조정됩니다. 이 수치가 50을 넘으면 서비스업 성장률을 나타내며 유로화 시세에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 낮은 값은 경제 활동이 감소할 가능성을 나타낼 수 있습니다. 42 미만은 경기침체 가능성을 보여주는 지표가 될 수 있습니다. 예상보다 높은 값은 유로화 따옴표에서 양의 값으로 볼 수 있는 반면, 낮은 값은 보통 음의 값으로 볼 수 있습니다.

서비스 부문 PMI는 가장 중요한 지표 중 하나로 간주되어 분석가들이 상세한 모니터링을 수행합니다. 서비스업과 물가상승률의 주요 지표이기도 합니다.

마지막 값: