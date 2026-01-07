호주 수입 m/m은 호주 거주자가 해외에서 구입한 상품 및 서비스의 USD 가치 변동을 보고 시기에 반영합니다. 미국 통화에서 수입가치를 계산하면 호주의 수입량을 다른 나라와 적절히 비교하고 무역 통계를 정확하게 평가할 수 있습니다. 경제학자들은 이 지표를 사용하여 무역 흐름의 구조와 강도를 평가합니다.

무역통계는 수입기업이 정부기관에 제공하는 정보를 바탕으로 산출됩니다. 데이터는 지급 잔액에 추가하기 전에 조정됩니다. 실제 수출통계산정은 관세절차를 거치고 세관신고를 작성한 상품을 기준으로 산출됩니다.

다음 물품군은 계산에서 제외됩니다:

판매목적이 아닌 물품의 임시수입(수송품, 전시용 미술품, 경주용 말 등, 수리용 수입품)

직접 구독을 통해 호주로 보내는 신문 및 정기 간행물

상품 및 승객용 차량

디지털 미디어의 상품(영화, 오디오 녹음, 온라인 책 등)

상업적 가치가 없는 것과 폐기물

기타 다른 품목

수입물량의 변화는 경제발전을 평가하는 데 중요한 요소 중 하나입니다. 이 지표는 국가 GDP의 중요한 요소입니다.

호주 달러 시세에 대한 수입의 영향은 모호하며, 경기 순환의 맥락과 생산 역학과 같은 기타 경제 지표에 따라 달라집니다. 일반적으로 호주 거주자들은 수입 배달을 위해 공급자에게 지불하기 위해 호주 달러를 팔고 외화를 구입해야 합니다. 따라서, 급격한 수입 증가는 국가 통화 시세에 부정적인 것으로 볼 수 있습니다. 그러나 이 무역수지 구성요소가 AUD 변동성에 미치는 영향은 대개 단기적인 특성입니다.

