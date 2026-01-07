캘린더섹션

남아프리카 공화국 순 외화 보유고 (South Africa Net International Reserves)

국가:
남아프리카
ZAR, 남아프리카 공화국 랜드
소스:
남아프리카 공화국 준비은행 (SARB) (South African Reserve Bank (SARB))
분야:
통화
낮음 $​70.024 B $​70.112 B
$​69.364 B
마지막 발표 중요도 실제 예측
이전
$​70.286 B
$​70.024 B
다음 발표 실제 예측
이전
국제총준비금은 외환 및 통화 금 보유고, 특별인출권, IMF 준비금 포지션 및 기타 자산의 총 가치를 달러로 표시합니다. 순 국제 준비금은 총 준비금과 IMF 대출 부채 사이의 차이를 반영합니다.

국제총보유고(GIR)는 남아프리카 공화국 준비은행이 저장 및 관리하는 외화 화폐를 포함하며, 이 화폐는 통화 정책 조치의 실행, 대외 부채의 자금 조달, 국가 환율 및 기타 목적에 영향을 미치기 위한 자금 개입을 위해 사용할 수 있습니다. 이것들은 금과 화폐로 담보된 금융자산입니다.

남아프리카공화국의 국제준비금은 남아프리카공화국준비은행이 관리하고 있는데, 남아공의 국제준비금은 최적의 준비금 수준을 유지하는 것이 목표입니다.

이 지표가 ZAR 시세에 미치는 영향은 수반되는 요인에 따라 달라집니다. 외환보유고의 성장은 남아프리카 공화국의 인플레이션 목표에 따라 랜드를 지원하거나 압박하는 수단이 될 수 있습니다.

마지막 값:

실제 자료

예측

"남아프리카 공화국 순 외화 보유고 (South Africa Net International Reserves)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.

예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.

날짜 (GMT)
참조
실제
예측
이전
11월 2025
$​70.024 B
$​70.112 B
$​69.364 B
10월 2025
$​69.364 B
$​68.100 B
$​67.865 B
9월 2025
$​67.865 B
$​66.512 B
$​65.899 B
8월 2025
$​65.899 B
$​64.570 B
$​65.143 B
7월 2025
$​65.143 B
$​66.564 B
$​65.216 B
6월 2025
$​65.216 B
$​64.537 B
$​64.804 B
5월 2025
$​64.804 B
$​65.065 B
$​64.318 B
4월 2025
$​64.318 B
$​64.046 B
$​63.167 B
3월 2025
$​63.167 B
$​61.545 B
$​61.733 B
2월 2025
$​61.733 B
$​62.033 B
$​61.328 B
1월 2025
$​61.328 B
$​59.997 B
$​60.371 B
12월 2024
$​60.371 B
$​60.122 B
$​60.619 B
11월 2024
$​60.619 B
$​61.354 B
$​61.197 B
10월 2024
$​61.197 B
$​61.827 B
$​61.029 B
9월 2024
$​61.029 B
$​60.636 B
$​60.141 B
8월 2024
$​60.141 B
$​58.654 B
$​59.165 B
7월 2024
$​59.165 B
$​58.204 B
$​58.437 B
6월 2024
$​58.437 B
$​57.392 B
$​58.287 B
5월 2024
$​58.287 B
$​57.128 B
$​57.851 B
4월 2024
$​57.851 B
$​56.893 B
$​57.513 B
3월 2024
$​57.513 B
$​56.678 B
$​56.652 B
2월 2024
$​56.652 B
$​56.493 B
$​56.662 B
1월 2024
$​56.662 B
$​56.287 B
$​56.900 B
12월 2023
$​56.900 B
$​56.124 B
$​56.319 B
11월 2023
$​56.319 B
$​55.439 B
$​55.510 B
10월 2023
$​55.510 B
$​55.397 B
$​54.980 B
9월 2023
$​54.980 B
$​55.733 B
$​55.444 B
8월 2023
$​55.444 B
$​55.485 B
$​55.626 B
7월 2023
$​55.626 B
$​55.182 B
$​54.936 B
6월 2023
$​54.936 B
$​55.404 B
$​55.045 B
5월 2023
$​55.045 B
$​55.506 B
$​55.370 B
4월 2023
$​55.370 B
$​54.861 B
$​55.229 B
3월 2023
$​55.229 B
$​54.646 B
$​54.084 B
2월 2023
$​54.084 B
$​54.537 B
$​54.844 B
1월 2023
$​54.844 B
$​53.789 B
$​53.827 B
12월 2022
$​53.827 B
$​52.963 B
$​53.391 B
11월 2022
$​53.391 B
$​52.363 B
$​52.193 B
10월 2022
$​52.193 B
$​52.841 B
$​52.240 B
9월 2022
$​52.240 B
$​53.613 B
$​53.141 B
8월 2022
$​53.141 B
$​53.966 B
$​53.737 B
7월 2022
$​53.737 B
$​54.318 B
$​53.813 B
6월 2022
$​53.813 B
$​54.744 B
$​54.431 B
5월 2022
$​54.431 B
$​55.232 B
$​54.626 B
4월 2022
$​54.626 B
$​55.712 B
$​55.388 B
3월 2022
$​55.388 B
$​55.528 B
$​55.536 B
2월 2022
$​55.536 B
$​55.404 B
$​55.005 B
1월 2022
$​55.005 B
$​55.495 B
$​55.309 B
12월 2021
$​55.309 B
$​55.556 B
$​55.160 B
11월 2021
$​55.160 B
$​55.495 B
$​55.431 B
10월 2021
$​55.431 B
$​53.079 B
$​55.012 B
123
