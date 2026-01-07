남아프리카 공화국 순 외화 보유고 (South Africa Net International Reserves)
|낮음
|$70.024 B
|$70.112 B
|
$69.364 B
|마지막 발표
|중요도
|실제
|예측
|
이전
|$70.286 B
|
$70.024 B
|다음 발표
|실제
|예측
|
이전
국제총준비금은 외환 및 통화 금 보유고, 특별인출권, IMF 준비금 포지션 및 기타 자산의 총 가치를 달러로 표시합니다. 순 국제 준비금은 총 준비금과 IMF 대출 부채 사이의 차이를 반영합니다.
국제총보유고(GIR)는 남아프리카 공화국 준비은행이 저장 및 관리하는 외화 화폐를 포함하며, 이 화폐는 통화 정책 조치의 실행, 대외 부채의 자금 조달, 국가 환율 및 기타 목적에 영향을 미치기 위한 자금 개입을 위해 사용할 수 있습니다. 이것들은 금과 화폐로 담보된 금융자산입니다.
남아프리카공화국의 국제준비금은 남아프리카공화국준비은행이 관리하고 있는데, 남아공의 국제준비금은 최적의 준비금 수준을 유지하는 것이 목표입니다.
이 지표가 ZAR 시세에 미치는 영향은 수반되는 요인에 따라 달라집니다. 외환보유고의 성장은 남아프리카 공화국의 인플레이션 목표에 따라 랜드를 지원하거나 압박하는 수단이 될 수 있습니다.
마지막 값:
실제 자료
예측
"남아프리카 공화국 순 외화 보유고 (South Africa Net International Reserves)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.
예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.
