커먼웰스뱅크 서비스 PMI는 호주 서비스 부문의 비즈니스 수행 조건 변화에 대해 알려줍니다. 이 지표는 서비스업 기업 경영자들을 대상으로 매출, 업종별 수주액, 고용, 전망 등을 조사한 결과로 매월 산출됩니다. PMI는 국가 경제 발전에 대한 대기업의 신뢰도를 측정하는 지표 중 하나입니다. 지표 성장은 호주 달러 시세에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

"S&P 글로벌 호주 은행 서비스 구매 관리자 지수(PMI) (S&P Global Australia Services Purchasing Managers Index (PMI))" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.

예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.