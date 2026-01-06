캘린더섹션

스페인의 경제 달력 및 지표

개요

지표 지난 참조 이전 변동
GDP q/q 0.6% 3 Q 2025 0.6% 분기별
실업률 10.45% 3 Q 2025 10.29% 분기별
CPI y/y 2.9% 12월 2025 3.0% 월별
무역 수지 €​-4.693 B 10월 2025 €​-6.001 B 월별

시간,
통화
이벤트
실제
예측
이전
2026.01.06 08:15, EUR, S&P 글로벌 서비스 PMI, 예측: 55.4, 이전: 55.6
2026.01.06 08:15, EUR, S&P 글로벌 합성물 PMI, 이전: 55.1
2026.01.07 11:30, EUR, 소비자 신뢰도, 예측: 77.5, 이전: 81.5
2026.01.08 09:40, EUR, 5년 보노스 옥션, 이전: 2.471%
2026.01.08 11:00, EUR, 비즈니스 신뢰도, 예측: -3.7, 이전: -3.0
2026.01.09 08:00, EUR, 산업 생산성 y/y, 예측: 1.1%, 이전: 1.2%
2026.01.13 09:40, EUR, 6개월 레트라스 옥션, 이전: 1.931%
2026.01.13 09:40, EUR, 12개월 레트라스 옥션, 이전: 1.990%
2026.01.15 08:00, EUR, CPI m/m, 예측: 0.3%, 이전: 0.3%
2026.01.15 08:00, EUR, CPI y/y, 예측: 2.9%, 이전: 2.9%
2026.01.15 08:00, EUR, HICP m/m, 예측: 0.3%, 이전: 0.3%
2026.01.15 08:00, EUR, HICP y/y, 예측: 3.0%, 이전: 3.0%
2026.01.15 09:40, EUR, 3년 보노스 옥션, 이전: 2.212%
2026.01.15 09:40, EUR, 5년 보노스 옥션
2026.01.15 09:40, EUR, 10년 의무 옥션, 이전: 3.199%

경제지표

시장 지난 참조 이전 변동
10년 의무 옥션 3.199% 3.085%
12개월 레트라스 옥션 1.990% 1.990%
15년 의무 옥션 3.616% 3.671%
30년 의무 옥션 4.038% 4.074%
3개월 레트라스 옥션 1.974% 1.908%
3년 보노스 옥션 2.212% 2.166%
50년 의무 옥션 3.874% 2.851%
5년 보노스 옥션 2.471% 2.483%
6개월 레트라스 옥션 1.931% 1.944%
9개월 레트라스 옥션 1.999% 1.965%
GDP 지난 참조 이전 변동
GDP q/q 0.6% 3 Q 2025 0.6% 분기별
GDP y/y 2.8% 3 Q 2025 2.8% 분기별
노동 지난 참조 이전 변동
실업률 10.45% 3 Q 2025 10.29% 분기별
실업률 변화 -18.805 K 11월 2025 22.101 K 월별
가격 지난 참조 이전 변동
CPI m/m 0.3% 12월 2025 0.2% 월별
CPI y/y 2.9% 12월 2025 3.0% 월별
HICP m/m 0.3% 12월 2025 0.0% 월별
HICP y/y 3.0% 12월 2025 3.2% 월별
PPI y/y -2.5% 11월 2025 0.7% 월별
무역 지난 참조 이전 변동
무역 수지 €​-4.693 B 10월 2025 €​-6.001 B 월별
현재 계정 €​7.180 B 10월 2025 €​4.160 B 월별
비즈니스 지난 참조 이전 변동
S&P 글로벌 서비스 PMI N/D 12월 2025 55.6 월별
S&P 글로벌 제조 PMI N/D 12월 2025 51.5 월별
S&P 글로벌 합성물 PMI N/D 12월 2025 55.1 월별
비즈니스 신뢰도 -3.0 11월 2025 -5.4 월별
산업 생산성 y/y 1.2% 10월 2025 1.7% 월별
소비자 지난 참조 이전 변동
소매 판매 y/y 6.0% 11월 2025 3.8% 월별
소비자 신뢰도 81.5 9월 2025 82.9 월별