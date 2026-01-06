스페인의 경제 달력 및 지표
개요
|지표
|지난
|참조
|이전
|변동
|GDP q/q
|0.6%
|3 Q 2025
|0.6%
|분기별
|실업률
|10.45%
|3 Q 2025
|10.29%
|분기별
|CPI y/y
|2.9%
|12월 2025
|3.0%
|월별
|무역 수지
|€-4.693 B
|10월 2025
|€-6.001 B
|월별
경제 달력
시간,
통화
이벤트
실제
예측
이전
2026.01.06 08:15, EUR, S&P 글로벌 서비스 PMI, 예측: 55.4, 이전: 55.6
2026.01.06 08:15, EUR, S&P 글로벌 합성물 PMI, 이전: 55.1
2026.01.07 11:30, EUR, 소비자 신뢰도, 예측: 77.5, 이전: 81.5
2026.01.08 09:40, EUR, 5년 보노스 옥션, 이전: 2.471%
2026.01.08 11:00, EUR, 비즈니스 신뢰도, 예측: -3.7, 이전: -3.0
2026.01.09 08:00, EUR, 산업 생산성 y/y, 예측: 1.1%, 이전: 1.2%
2026.01.13 09:40, EUR, 6개월 레트라스 옥션, 이전: 1.931%
2026.01.13 09:40, EUR, 12개월 레트라스 옥션, 이전: 1.990%
2026.01.15 08:00, EUR, CPI m/m, 예측: 0.3%, 이전: 0.3%
2026.01.15 08:00, EUR, CPI y/y, 예측: 2.9%, 이전: 2.9%
2026.01.15 08:00, EUR, HICP m/m, 예측: 0.3%, 이전: 0.3%
2026.01.15 08:00, EUR, HICP y/y, 예측: 3.0%, 이전: 3.0%
2026.01.15 09:40, EUR, 3년 보노스 옥션, 이전: 2.212%
2026.01.15 09:40, EUR, 5년 보노스 옥션
2026.01.15 09:40, EUR, 10년 의무 옥션, 이전: 3.199%
경제지표
|시장
|지난
|참조
|이전
|변동
|10년 의무 옥션
|3.199%
|3.085%
|12개월 레트라스 옥션
|1.990%
|1.990%
|15년 의무 옥션
|3.616%
|3.671%
|30년 의무 옥션
|4.038%
|4.074%
|3개월 레트라스 옥션
|1.974%
|1.908%
|3년 보노스 옥션
|2.212%
|2.166%
|50년 의무 옥션
|3.874%
|2.851%
|5년 보노스 옥션
|2.471%
|2.483%
|6개월 레트라스 옥션
|1.931%
|1.944%
|9개월 레트라스 옥션
|1.999%
|1.965%
|GDP
|지난
|참조
|이전
|변동
|GDP q/q
|0.6%
|3 Q 2025
|0.6%
|분기별
|GDP y/y
|2.8%
|3 Q 2025
|2.8%
|분기별
|노동
|지난
|참조
|이전
|변동
|실업률
|10.45%
|3 Q 2025
|10.29%
|분기별
|실업률 변화
|-18.805 K
|11월 2025
|22.101 K
|월별
|가격
|지난
|참조
|이전
|변동
|CPI m/m
|0.3%
|12월 2025
|0.2%
|월별
|CPI y/y
|2.9%
|12월 2025
|3.0%
|월별
|HICP m/m
|0.3%
|12월 2025
|0.0%
|월별
|HICP y/y
|3.0%
|12월 2025
|3.2%
|월별
|PPI y/y
|-2.5%
|11월 2025
|0.7%
|월별
|무역
|지난
|참조
|이전
|변동
|무역 수지
|€-4.693 B
|10월 2025
|€-6.001 B
|월별
|현재 계정
|€7.180 B
|10월 2025
|€4.160 B
|월별
|비즈니스
|지난
|참조
|이전
|변동
|S&P 글로벌 서비스 PMI
|N/D
|12월 2025
|55.6
|월별
|S&P 글로벌 제조 PMI
|N/D
|12월 2025
|51.5
|월별
|S&P 글로벌 합성물 PMI
|N/D
|12월 2025
|55.1
|월별
|비즈니스 신뢰도
|-3.0
|11월 2025
|-5.4
|월별
|산업 생산성 y/y
|1.2%
|10월 2025
|1.7%
|월별
|소비자
|지난
|참조
|이전
|변동
|소매 판매 y/y
|6.0%
|11월 2025
|3.8%
|월별
|소비자 신뢰도
|81.5
|9월 2025
|82.9
|월별