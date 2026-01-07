영국은행 모기지 대출 m/m은 해당 달의 주택담보대출의 순액 변화를 반영합니다.

BoE는 매월 주택담보대출에 대한 정보를 수집합니다. 세 가지 주요 유형의 대출기관이 담보대출을 제공하고 관련 보고서를 영국은행과 다른 정부기관에 제출합니다.

영국 주재 은행들. 그들은 영국은행에 직접 매달 신용보고서를 제공합니다.

건축학회는 전문 은행으로 대상 주택대출을 제공합니다. 건축사회의 데이터도 영구히 수집되어 특별한 형태로 제공됩니다.

다른 전문 대출업자. 그들의 데이터는 통계청이 수집합니다.

The net volume of current outstanding mortgage loans is the gross lending flow in the current month, net of the loan repayment.

주택담보대출 증가세는 주택시장 확대와 은행권 활동요인의 지표입니다. 그 성장은 대체로 국가 경제에 유리합니다. 따라서 지표 증가는 영국 파운드화 시세에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

