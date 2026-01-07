마킷 제조업 PMI는 한국 산업 분야의 비즈니스 환경을 특징으로 합니다. 이 지표는 제조회사 경영자들을 대상으로 신규 발주, 판매, 재고, 공급업체 및 업계 전망에 대한 설문조사를 바탕으로 매월 산출됩니다. 예상보다 높은 판독치는 한국 원화가치 상승에 긍정적인 것으로 볼 수 있습니다.

"S&P 글로벌 한국 마킷 제조업 구매관리자 지수(PMI) (S&P Global South Korea Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.

예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.