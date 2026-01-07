한국 소비자 물가지수(CPI) y/y (South Korea Consumer Price Index (CPI) y/y)
|낮음
|2.3%
|1.8%
|
2.4%
|마지막 발표
|중요도
|실제
|예측
|
이전
|1.9%
|
2.3%
|다음 발표
|실제
|예측
|
이전
한국의 소비자물가지수(CPI) y/y는 보고된 달의 소비자 관점에서 전년도 같은 달에 비해 상품 및 서비스 고정 바구니의 가격 변동을 반영합니다. 계산에는 식품, 의류, 지불, 주거비, 건강, 통신 등과 같은 모든 주요 민간 소비 부문의 지출이 포함됩니다. CPI 증가세는 한국 원화가치 상승에 긍정적인 것으로 볼 수 있습니다.
마지막 값:
실제 자료
예측
"한국 소비자 물가지수(CPI) y/y (South Korea Consumer Price Index (CPI) y/y)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.
예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.
웹 사이트의 경제 일정 위젯
경제 이벤트 달력을 직접 만드십시오. 이렇게 하려면 크기 및 표시 기간을 지정하기만 하면 됩니다. 이 위젯은 웹 사이트에서 자유롭게 사용할 수 있습니다. 그러나, 우리는 당신에게 제공된 코드를 변경하지 않은 상태로 유지하기를 요청합니다.
달력 데이터는 그대로 제공됩니다. 경제 뉴스 발표 빈도와 일정뿐만 아니라 경제 매개변수의 가치도 우리가 모르는 사이에 바뀔 수 있습니다. 제공된 정보를 사용할 수 있지만, 달력 데이터를 기반으로 거래 결정을 내릴 때 발생할 수 있는 모든 위험을 감수해야 합니다.
WordPress 웹 사이트에 공식 플러그인 사용