일본의 상품 무역 수지는 해당 달의 수출 상품과 수입 상품 간의 차이를 통화 측면에서 반영합니다. 한 국가가 수출하는 것보다 더 많은 상품을 수입하면 무역적자가 발생하고, 그렇지 않으면 흑자가 발생합니다.

상품 무역 수지는 1980년대와 1990년대에 다른 나라들에 비해 큰 폭의 흑자를 기록했고, 이는 거품 기간을 나타냈습니다. 일본은 이 기간 동안 세계 최대의 무역흑자국이었습니다. 미국의 '금융위기' 영향으로 일본도 100년에 한 번 발생하는 글로벌 불황에 빠졌고 수출과 수입 모두 급감했습니다.

동일본 대지진과 후쿠시마 제1원전 사고 당시 천연가스의 대규모 수입으로 마이너스(-)로 돌아선 이후 일본 무역수지가 크게 확대됐습니다. 2010년대 상반기 일본의 무역적자가 두드러졌지만 엔화 가치 하락으로 적자가 크게 줄었고 흑자로 드러났습니다.

일본 수출의 주산물은 자동차와 자동차 부품, 반도체, 철강 등 전자부품입니다. 일본 수출의 주산물은 자동차와 자동차 부품, 반도체, 철강 등 전자부품입니다. 철강 수출은 주로 중국, 태국, 한국을 위한 것입니다.

지수 해석과 그것이 JPY에 미치는 영향은 GDP와 현재 경제 상황에 따라 달라집니다.

마지막 값:

실제 자료

예측

"일본 상품 무역 수지 (Japan Goods Trade Balance)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.

예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.

날짜 (GMT)
참조
실제
예측
이전
10월 2025
N/D
9월 2025
N/D
¥​1026.9 B
¥​2463.5 B
8월 2025
¥​2463.5 B
¥​-170.9 B
¥​-189.4 B
7월 2025
¥​-189.4 B
¥​-400.5 B
¥​469.6 B
6월 2025
¥​469.6 B
¥​1448.3 B
¥​-522.3 B
5월 2025
¥​-522.3 B
¥​-1131.8 B
¥​-32.8 B
4월 2025
¥​-32.8 B
¥​-968.6 B
¥​516.5 B
3월 2025
¥​516.5 B
¥​1027.3 B
¥​712.9 B
2월 2025
¥​712.9 B
¥​-2405.4 B
¥​-2937.9 B
1월 2025
¥​-2937.9 B
¥​-274.2 B
¥​62.3 B
12월 2024
¥​62.3 B
¥​533.1 B
¥​97.9 B
11월 2024
¥​97.9 B
¥​-344.7 B
¥​-155.7 B
10월 2024
¥​-155.7 B
¥​-650.0 B
¥​-315.2 B
9월 2024
¥​-315.2 B
¥​419.8 B
¥​-377.9 B
8월 2024
¥​-377.9 B
¥​-554.3 B
¥​-482.7 B
7월 2024
¥​-482.7 B
¥​-365.2 B
¥​556.3 B
6월 2024
¥​556.3 B
¥​61.6 B
¥​-1108.9 B
5월 2024
¥​-1108.9 B
¥​-734.9 B
¥​-661.5 B
4월 2024
¥​-661.5 B
¥​-77.9 B
¥​491.0 B
3월 2024
¥​491.0 B
¥​-638.5 B
¥​-280.9 B
2월 2024
¥​-280.9 B
¥​-121.8 B
¥​-1442.7 B
1월 2024
¥​-1442.7 B
¥​-961.1 B
¥​115.5 B
12월 2023
¥​115.5 B
¥​-227.0 B
¥​-724.1 B
11월 2023
¥​-724.1 B
¥​871.0 B
¥​-472.8 B
10월 2023
¥​-472.8 B
¥​-507.0 B
¥​341.2 B
9월 2023
¥​341.2 B
¥​-592.2 B
¥​-749.5 B
8월 2023
¥​-749.5 B
¥​-626.7 B
¥​68.2 B
7월 2023
¥​68.2 B
¥​707.8 B
¥​328.7 B
6월 2023
¥​328.7 B
¥​156.3 B
¥​-1186.7 B
5월 2023
¥​-1186.7 B
¥​-1271.2 B
¥​-113.1 B
4월 2023
¥​-113.1 B
¥​-1748.0 B
¥​-454.4 B
3월 2023
¥​-454.4 B
¥​-1397.1 B
¥​-604.1 B
2월 2023
¥​-604.1 B
¥​-2314.2 B
¥​-3181.8 B
1월 2023
¥​-3181.8 B
¥​-1734.3 B
¥​-1225.6 B
12월 2022
¥​-1225.6 B
¥​-1814.6 B
¥​-1537.8 B
11월 2022
¥​-1537.8 B
¥​-2110.9 B
¥​-1875.4 B
10월 2022
¥​-1875.4 B
¥​-1626.2 B
¥​-1759.7 B
9월 2022
¥​-1759.7 B
¥​-1405.1 B
¥​-2490.6 B
8월 2022
¥​-2490.6 B
¥​-1318.5 B
¥​-1212.2 B
7월 2022
¥​-1212.2 B
¥​-994.8 B
¥​-1114.0 B
6월 2022
¥​-1114.0 B
¥​-760.2 B
¥​-1951.2 B
5월 2022
¥​-1951.2 B
¥​-726.6 B
¥​-688.4 B
4월 2022
¥​-688.4 B
¥​-622.9 B
¥​-166.1 B
3월 2022
¥​-166.1 B
¥​-342.0 B
¥​-176.8 B
2월 2022
¥​-176.8 B
¥​-612.4 B
¥​-1604.3 B
1월 2022
¥​-1604.3 B
¥​130.6 B
¥​-318.7 B
12월 2021
¥​-318.7 B
¥​480.9 B
¥​-431.3 B
11월 2021
¥​-431.3 B
¥​421.9 B
¥​166.7 B
10월 2021
¥​166.7 B
¥​382.0 B
¥​-229.9 B
9월 2021
¥​-229.9 B
¥​689.9 B
¥​-372.4 B
