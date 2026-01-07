일본의 상품 무역 수지는 해당 달의 수출 상품과 수입 상품 간의 차이를 통화 측면에서 반영합니다. 한 국가가 수출하는 것보다 더 많은 상품을 수입하면 무역적자가 발생하고, 그렇지 않으면 흑자가 발생합니다.

상품 무역 수지는 1980년대와 1990년대에 다른 나라들에 비해 큰 폭의 흑자를 기록했고, 이는 거품 기간을 나타냈습니다. 일본은 이 기간 동안 세계 최대의 무역흑자국이었습니다. 미국의 '금융위기' 영향으로 일본도 100년에 한 번 발생하는 글로벌 불황에 빠졌고 수출과 수입 모두 급감했습니다.

동일본 대지진과 후쿠시마 제1원전 사고 당시 천연가스의 대규모 수입으로 마이너스(-)로 돌아선 이후 일본 무역수지가 크게 확대됐습니다. 2010년대 상반기 일본의 무역적자가 두드러졌지만 엔화 가치 하락으로 적자가 크게 줄었고 흑자로 드러났습니다.

일본 수출의 주산물은 자동차와 자동차 부품, 반도체, 철강 등 전자부품입니다. 일본 수출의 주산물은 자동차와 자동차 부품, 반도체, 철강 등 전자부품입니다. 철강 수출은 주로 중국, 태국, 한국을 위한 것입니다.

지수 해석과 그것이 JPY에 미치는 영향은 GDP와 현재 경제 상황에 따라 달라집니다.

