호주 무역수지는 선택된 기간 동안 국가 수출과 수입 사이의 변화를 보여줍니다. 경제학자들은 무역수지를 사용하여 국가간 무역 흐름의 구조를 평가합니다.

무역적자는 수출보다 재화와 서비스가 더 많이 수입될 때 형성됩니다. 경제가 고도로 발달한 국가의 경우 노동집약적 생산이 해외로 이전되어 인플레이션을 억제하고 높은 생활수준을 유지한다는 것을 의미합니다. 이러한 경우에 무역적자는 예를 들어 부채상품을 발행하는 것과 같은 경제적 상호작용의 다른 방법으로 충당됩니다.

수출이 수입을 넘으면 무역흑자가 생깁니다. 그것은 높은 생산 수준을 나타냅니다. 그것은 또한 한국이 소비할 수 있는 것보다 더 많은 상품과 서비스를 생산한다는 것을 보여줍니다.

무역수지가 호주 달러 시세에 미치는 영향은 모호하며 경기순환의 맥락과 생산역학과 같은 기타 경제지표에 따라 달라집니다. 예를 들어, 경기침체 상황에서, 국가들은 일자리를 창출하기 위해 더 많은 수출을 하기 시작합니다. 반대로 경제가 급성장하면 선진국들은 가격 경쟁을 보장하기 위해 수입품 개발을 선호합니다. 이러한 발전은 그에 따라 호주 달러에 영향을 미칩니다.

호주의 GDP는 상품 수출에 크게 의존하고 있으며, 수출의 성장은 국가 경제에 좋습니다. 따라서 지표 증가는 AUD 시세에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

