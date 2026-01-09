캐나다 참여율 (Canada Participation Rate)
캐나다 참여율은 해당 연령대의 전체 인구와 관련하여, 취업을 하고 있거나 적극적으로 취업을 하고 있는 전체 노동력 연령(15세 이상)의 비율입니다.
이 지표는 우리나라 전체 노동인구의 활성 부분을 측정하는 지표로 간주됩니다. 예를 들어, 많은 개인들이 경기침체 상황에서 낙담하고 구직활동을 중단할 수 있습니다. 따라서 그러한 개인은 경제활동인구에서 제외됩니다. 통계는 이러한 논리를 확인시켜 준다: 불황기에는 경제활동인구의 비율이 눈에 띄게 줄어듭니다. 또한, 경제활동인구에는 학생, 주부, 죄수, 연금수급자가 포함되지 않습니다.
실업자로 분류된 사람들이 적극적인 노동시장 참여자가 아닐 수 있기 때문에 이 지표는 대개 실업률과 함께 분석됩니다. 반면에, 실업자들은 소득을 가지고 있고 경제 과정에 참여할 수 있습니다. 이 범주에는 저축을 하는 연금 수령자 또는 나중에 노동 시장에 진출하기 위해 경험을 쌓으려는 학생이 포함될 수 있습니다.
전체적인 경제 건전성뿐만 아니라 구조적 사회 변화로 인해 경제활동인구의 비율이 감소할 수 있습니다. 예를 들어, 출산율의 증가는 일하는 여성의 수 감소로 이어집니다.
참여율과 실업률의 비율을 병렬적으로 해석하면 경제의 일반 고용 동향을 더 잘 이해할 수 있습니다.
"캐나다 참여율 (Canada Participation Rate)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.
예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.
