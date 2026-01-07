RMB/BER 남아프리카 기업 신뢰 지수 (RMB/BER South Africa Business Confidence Index)
|낮음
|44
|
39
|마지막 발표
|중요도
|실제
|예측
|
이전
|
44
|다음 발표
|실제
|예측
|
이전
RMB/BER 기업 신뢰 지수는 남아프리카의 기업 운영 조건과 관련된 전반적인 경제 상태를 반영합니다. 그것은 단기적으로 경제 상황을 분석하는 데 유용할 수 있습니다.
Bureau for Economic Research는 제조 및 건설 회사, 소매업자 및 도매업자, 자동차 딜러의 지속적인 샘플을 대상으로 분기별 조사를 실시합니다. 이 설문조사는 질문할 경우 소수를 포함하는 단순하고 신속한 설문 조사입니다. 그것은 단기적인 경영 상황 분석을 위해 고안되었습니다. 질적인 질문입니다. 즉, 응답자는 추정치가 증가했는지, 감소했는지, 변경되지 않았는지 등 이전 기간의 변화를 평가해야 합니다.
기업 신뢰 지수는 0에서 100 사이의 값을 가질 수 있으며, 0은 비관주의와 극단적 불확실성을 나타내고, 50은 중립성을 나타내며, 100은 가장 높은 신뢰도를 의미합니다. 예상보다 높은 수치는 남아프리카 랜드에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
마지막 값:
실제 자료
