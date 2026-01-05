캘린더섹션

경제 달력

국가

호주의 경제 달력 및 지표

개요

지표 지난 참조 이전 변동
GDP q/q N/D 3 Q 2025 0.6% 분기별
실업률 4.3% 11월 2025 4.3% 월별
CPI y/y N/D 4 Q 2025 3.2% 분기별
RBA 금리 결정 3.60% 3.60%
무역 수지 $​4.385 B 10월 2025 $​3.707 B 월별

경제 달력

시간,
통화
이벤트
실제
예측
이전
2026.01.05 22:00, AUD, S&P 글로벌 서비스 PMI, 예측: 51.9, 이전: 52.8
2026.01.05 22:00, AUD, S&P 글로벌 합성물 PMI, 이전: 52.6
2026.01.07 00:30, AUD, 건물 승인 m/m, 실제: 15.2%, 예측: 0.1%, 이전: -6.1%
2026.01.07 00:30, AUD, 개인 주택 승인 m/m, 실제: 1.3%, 이전: -1.3%
2026.01.08 00:30, AUD, 수출 m/m, 이전: 3.4%
2026.01.08 00:30, AUD, 수입 m/m, 이전: 2.0%
2026.01.08 00:30, AUD, 무역 수지, 예측: $​4.725 B, 이전: $​4.385 B
2026.01.12 00:30, AUD, ANZ 채용 공고 m/m, 예측: -0.7%, 이전: -0.8%

경제지표

시장 지난 참조 이전 변동
CFTC AUD 비상업적 순포지션 N/D 23 12월 2025 주간
GDP 지난 참조 이전 변동
GDP q/q N/D 3 Q 2025 0.6% 분기별
GDP y/y -75.0% 3 Q 2025 -70.0% 분기별
GDP 체인 가격 지수 q/q -0.5% 3 Q 2025 4.5% 분기별
총 고정 자본 형성 q/q 3.0% 3 Q 2025 -0.7% 분기별
최종소비지출 q/q 0.6% 3 Q 2025 0.9% 분기별
노동 지난 참조 이전 변동
ANZ 채용 공고 m/m -0.8% 11월 2025 -1.9% 월별
고용 변화 -21.3 K 11월 2025 41.1 K 월별
실업률 4.3% 11월 2025 4.3% 월별
정규직 변화 -56.5 K 11월 2025 53.6 K 월별
참여율 66.7% 11월 2025 66.9% 월별
가격 지난 참조 이전 변동
CPI N/D 4 Q 2025 3.2 분기별
CPI q/q N/D 4 Q 2025 1.3% 분기별
CPI y/y N/D 4 Q 2025 3.2% 분기별
MI 인플레이션 기대치 4.5% 11월 2025 4.8% 월별
PPI q/q 1.0% 3 Q 2025 0.7% 분기별
PPI y/y 3.5% 3 Q 2025 3.4% 분기별
RBA 가중 평균 CPI q/q N/D 4 Q 2025 1.0% 분기별
RBA 가중 평균 CPI y/y N/D 4 Q 2025 2.8% 분기별
RBA 조정 평균 CPI q/q N/D 4 Q 2025 1.0% 분기별
RBA 조정 평균 CPI y/y N/D 4 Q 2025 3.0% 분기별
상품 가격의 RBA 지수 y/y -1.7% 11월 2025 -1.3% 월별
수입 물가 지수 q/q -0.4% 3 Q 2025 -0.8% 분기별
수출 물가 지수 q/q -0.9% 3 Q 2025 -4.5% 분기별
임금 물가 지수 q/q 0.8% 3 Q 2025 0.8% 분기별
임금 물가 지수 y/y 3.4% 3 Q 2025 3.4% 분기별
통화 지난 참조 이전 변동
RBA 금리 결정 3.60% 3.60%
RBA 민간 부문 크레딧 m/m 0.6% 11월 2025 0.7% 월별
RBA 주택 크레딧 m/m 0.6% 11월 2025 0.6% 월별
무역 지난 참조 이전 변동
무역 수지 $​4.385 B 10월 2025 $​3.707 B 월별
수입 m/m 2.0% 10월 2025 1.8% 월별
수출 m/m 3.4% 10월 2025 7.6% 월별
순 수출 기여 -0.1% 3 Q 2025 0.1% 분기별
현재 계정 $​-16.646 B 3 Q 2025 $​-16.153 B 분기별
비즈니스 지난 참조 이전 변동
AIG 건설 지수 48.2 11월 2022 43.3 월별
AIG 서비스 지수 45.6 11월 2022 47.7 월별
AIG 제조 지수 44.7 11월 2022 49.6 월별
Ai 그룹 건설 지수 N/D 11월 2025 -7.1 월별
Ai 그룹 산업 지수 N/D 11월 2025 -11.2 월별
Ai 그룹 제조 지수 N/D 11월 2025 -22.0 월별
NAB 분기별 비즈니스 신뢰도 2 3 Q 2025 -1 분기별
NAB 비즈니스 신뢰도 -2 12월 2024 -3 월별
NAB 비즈니스 컨디션 6 12월 2024 3 월별
S&P 글로벌 서비스 PMI N/D 12월 2025 52.8 월별
S&P 글로벌 제조 PMI N/D 12월 2025 51.6 월별
S&P 글로벌 합성물 PMI N/D 12월 2025 52.6 월별
개인 신자본 지출 q/q 6.4% 3 Q 2025 0.4% 분기별
개인 주택 승인 m/m 1.3% 11월 2025 -1.3% 월별
건물 승인 m/m 15.2% 11월 2025 -6.1% 월별
건축 자본 지출 q/q 2.1% 3 Q 2025 0.3% 분기별
과세 이전 회사 이익 q/q 0.4% 3 Q 2025 1.5% 분기별
비즈니스 인벤토리 q/q -0.9% 3 Q 2025 0.1% 분기별
설비, 플랜트 및 기계 설비 자본 지출 q/q 11.5% 3 Q 2025 0.7% 분기별
시공 완료 q/q -0.7% 3 Q 2025 2.9% 분기별
신차 판매 m/m 4.5% 12월 2017 0.2% 월별
회사 총 영업이익 q/q 0.0% 3 Q 2025 -2.6% 분기별
소비자 지난 참조 이전 변동
Westpac-MI 소비자 정서 m/m N/D 12월 2025 12.8% 월별
소매 판매 q/q 0.3% 2 Q 2025 0.1% 분기별
소매판매 m/m 1.2% 6월 2025 0.5% 월별
주택 지난 참조 이전 변동
HIA 신규 홈 판매 12개월 m/m 7.3% 8월 2019 -12.8% 월별
HIA 신규 홈 판매 m/m -69.4% 1월 2021 32.5% 월별
HPI q/q 4.7% 4 Q 2021 5.0% 분기별
주택 대출 m/m 4.7% 9월 2025 2.2% 월별
투자 주택 대출 m/m 17.6% 9월 2025 2.6% 월별