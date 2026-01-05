호주의 경제 달력 및 지표
개요
|지표
|지난
|참조
|이전
|변동
|GDP q/q
|N/D
|3 Q 2025
|0.6%
|분기별
|실업률
|4.3%
|11월 2025
|4.3%
|월별
|CPI y/y
|N/D
|4 Q 2025
|3.2%
|분기별
|RBA 금리 결정
|3.60%
|3.60%
|무역 수지
|$4.385 B
|10월 2025
|$3.707 B
|월별
경제 달력
시간,
통화
이벤트
실제
예측
이전
2026.01.05 22:00, AUD, S&P 글로벌 서비스 PMI, 예측: 51.9, 이전: 52.8
2026.01.05 22:00, AUD, S&P 글로벌 합성물 PMI, 이전: 52.6
2026.01.07 00:30, AUD, 건물 승인 m/m, 실제: 15.2%, 예측: 0.1%, 이전: -6.1%
2026.01.07 00:30, AUD, 개인 주택 승인 m/m, 실제: 1.3%, 이전: -1.3%
2026.01.08 00:30, AUD, 수출 m/m, 이전: 3.4%
2026.01.08 00:30, AUD, 수입 m/m, 이전: 2.0%
2026.01.08 00:30, AUD, 무역 수지, 예측: $4.725 B, 이전: $4.385 B
2026.01.12 00:30, AUD, ANZ 채용 공고 m/m, 예측: -0.7%, 이전: -0.8%
경제지표
|시장
|지난
|참조
|이전
|변동
|CFTC AUD 비상업적 순포지션
|N/D
|23 12월 2025
|주간
|GDP
|지난
|참조
|이전
|변동
|GDP q/q
|N/D
|3 Q 2025
|0.6%
|분기별
|GDP y/y
|-75.0%
|3 Q 2025
|-70.0%
|분기별
|GDP 체인 가격 지수 q/q
|-0.5%
|3 Q 2025
|4.5%
|분기별
|총 고정 자본 형성 q/q
|3.0%
|3 Q 2025
|-0.7%
|분기별
|최종소비지출 q/q
|0.6%
|3 Q 2025
|0.9%
|분기별
|노동
|지난
|참조
|이전
|변동
|ANZ 채용 공고 m/m
|-0.8%
|11월 2025
|-1.9%
|월별
|고용 변화
|-21.3 K
|11월 2025
|41.1 K
|월별
|실업률
|4.3%
|11월 2025
|4.3%
|월별
|정규직 변화
|-56.5 K
|11월 2025
|53.6 K
|월별
|참여율
|66.7%
|11월 2025
|66.9%
|월별
|가격
|지난
|참조
|이전
|변동
|CPI
|N/D
|4 Q 2025
|3.2
|분기별
|CPI q/q
|N/D
|4 Q 2025
|1.3%
|분기별
|CPI y/y
|N/D
|4 Q 2025
|3.2%
|분기별
|MI 인플레이션 기대치
|4.5%
|11월 2025
|4.8%
|월별
|PPI q/q
|1.0%
|3 Q 2025
|0.7%
|분기별
|PPI y/y
|3.5%
|3 Q 2025
|3.4%
|분기별
|RBA 가중 평균 CPI q/q
|N/D
|4 Q 2025
|1.0%
|분기별
|RBA 가중 평균 CPI y/y
|N/D
|4 Q 2025
|2.8%
|분기별
|RBA 조정 평균 CPI q/q
|N/D
|4 Q 2025
|1.0%
|분기별
|RBA 조정 평균 CPI y/y
|N/D
|4 Q 2025
|3.0%
|분기별
|상품 가격의 RBA 지수 y/y
|-1.7%
|11월 2025
|-1.3%
|월별
|수입 물가 지수 q/q
|-0.4%
|3 Q 2025
|-0.8%
|분기별
|수출 물가 지수 q/q
|-0.9%
|3 Q 2025
|-4.5%
|분기별
|임금 물가 지수 q/q
|0.8%
|3 Q 2025
|0.8%
|분기별
|임금 물가 지수 y/y
|3.4%
|3 Q 2025
|3.4%
|분기별
|통화
|지난
|참조
|이전
|변동
|RBA 금리 결정
|3.60%
|3.60%
|RBA 민간 부문 크레딧 m/m
|0.6%
|11월 2025
|0.7%
|월별
|RBA 주택 크레딧 m/m
|0.6%
|11월 2025
|0.6%
|월별
|무역
|지난
|참조
|이전
|변동
|무역 수지
|$4.385 B
|10월 2025
|$3.707 B
|월별
|수입 m/m
|2.0%
|10월 2025
|1.8%
|월별
|수출 m/m
|3.4%
|10월 2025
|7.6%
|월별
|순 수출 기여
|-0.1%
|3 Q 2025
|0.1%
|분기별
|현재 계정
|$-16.646 B
|3 Q 2025
|$-16.153 B
|분기별
|비즈니스
|지난
|참조
|이전
|변동
|AIG 건설 지수
|48.2
|11월 2022
|43.3
|월별
|AIG 서비스 지수
|45.6
|11월 2022
|47.7
|월별
|AIG 제조 지수
|44.7
|11월 2022
|49.6
|월별
|Ai 그룹 건설 지수
|N/D
|11월 2025
|-7.1
|월별
|Ai 그룹 산업 지수
|N/D
|11월 2025
|-11.2
|월별
|Ai 그룹 제조 지수
|N/D
|11월 2025
|-22.0
|월별
|NAB 분기별 비즈니스 신뢰도
|2
|3 Q 2025
|-1
|분기별
|NAB 비즈니스 신뢰도
|-2
|12월 2024
|-3
|월별
|NAB 비즈니스 컨디션
|6
|12월 2024
|3
|월별
|S&P 글로벌 서비스 PMI
|N/D
|12월 2025
|52.8
|월별
|S&P 글로벌 제조 PMI
|N/D
|12월 2025
|51.6
|월별
|S&P 글로벌 합성물 PMI
|N/D
|12월 2025
|52.6
|월별
|개인 신자본 지출 q/q
|6.4%
|3 Q 2025
|0.4%
|분기별
|개인 주택 승인 m/m
|1.3%
|11월 2025
|-1.3%
|월별
|건물 승인 m/m
|15.2%
|11월 2025
|-6.1%
|월별
|건축 자본 지출 q/q
|2.1%
|3 Q 2025
|0.3%
|분기별
|과세 이전 회사 이익 q/q
|0.4%
|3 Q 2025
|1.5%
|분기별
|비즈니스 인벤토리 q/q
|-0.9%
|3 Q 2025
|0.1%
|분기별
|설비, 플랜트 및 기계 설비 자본 지출 q/q
|11.5%
|3 Q 2025
|0.7%
|분기별
|시공 완료 q/q
|-0.7%
|3 Q 2025
|2.9%
|분기별
|신차 판매 m/m
|4.5%
|12월 2017
|0.2%
|월별
|회사 총 영업이익 q/q
|0.0%
|3 Q 2025
|-2.6%
|분기별
|소비자
|지난
|참조
|이전
|변동
|Westpac-MI 소비자 정서 m/m
|N/D
|12월 2025
|12.8%
|월별
|소매 판매 q/q
|0.3%
|2 Q 2025
|0.1%
|분기별
|소매판매 m/m
|1.2%
|6월 2025
|0.5%
|월별
|주택
|지난
|참조
|이전
|변동
|HIA 신규 홈 판매 12개월 m/m
|7.3%
|8월 2019
|-12.8%
|월별
|HIA 신규 홈 판매 m/m
|-69.4%
|1월 2021
|32.5%
|월별
|HPI q/q
|4.7%
|4 Q 2021
|5.0%
|분기별
|주택 대출 m/m
|4.7%
|9월 2025
|2.2%
|월별
|투자 주택 대출 m/m
|17.6%
|9월 2025
|2.6%
|월별