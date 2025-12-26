ISM 制造业采购经理人指数(PMI)显示了指定月份美国制造业的商业环境。供应管理协会(ISM)是美国的一个非营利的供应管理组织，其成员超过40,000。

该指数是基于对美国18个行业的数百家企业的代表进行的调查计算得出的。与Markit不同，ISM 不仅考虑私人公司，还基于共同的NAIC S（北美工业分类系统）列表。受访者描述了他们经济活动的以下几个方面：

收到来自客户的新订单

产出（速度和水平）

供应商的交货时间（交货执行是否更快或更慢）

公司库存

客户的股票（公司客户保存的股票概算）

价格，公司为产品和服务支付或多或少的费用

已接受尚未交付的订单数（增加或减少）

新出口订单，即为进一步出口而收到的订单数量

进口—材料进口数量

公司就业情况

该问卷包括了相对评估：情况是否更好，更糟或者保持不变。对回复的评估还会考虑到受访公司所占的权重。

该值会进行季节性调整。由此产生的制造业采购经理人指数(PMI)是由五个扩散指数组成的综合指数，且每个指数权重不同（新订单、产出、就业、供应和库存）。

数值高于50意味着行业状况有所改善。低于50的指数预示着经济生产形势出现紧缩。该值距离50标准值越远，说明经济状况改变的幅度越大。

制造业PMI是衡量经济健康最重要的指标之一。尽管制造业并不是国家GDP非常重要的组成部分之一，但它仍是即将到来的衰退或增长的早期指标。采购经理人是最先知道市场状况何时出现变化的人，因为他们在短期内工作，可以评估经济状况变化的趋势。该指数发布时间早于GDP和劳工统计局的报告，因而这是一个领先指标。

制造业PMI 增长通常被视为对美元有利。

